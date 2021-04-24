С нами не соскучишься!

7 947 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Отари Хидирбегишвили
    После смерти Ленина Сталин всячески развивал культ «Ильича», поскольку фигура Ленина, которая была «живее всех живых»...Почему не похорон...
  • Валерий Александрович Проскурнин
    Ивашко Г., Колмыков А.Н. Опознание Ленина и передача трупа в США / Сборник научных работ 73й Международной научной ко...Почему не похорон...
  • Александр К
    Короче все жили хорошо!!!Кто в СССР получа...

История происхождения плохих примет

У каждого народа имеются свои приметы и суеверия, которые пришли от предков. К примеру, британцы верят, что под мостом живут тролли, а ирландцы верят в существование лепрекона.
У русских имеется множество собственных примет и суеверий, о которых каждый из нас знает с детства. Предлагаем узнать, откуда пошли самые распространенные суеверия и что они означают.

История происхождения плохих примет

История происхождения плохих примет
1. Пятница, 13-е
Это суеверие заимствовано нами из Европы. Именно 13-го числа 1307 года во Франции арестовали командора священного ордена Тамплиеров Жака Де Молэ. Взошедший на костер командор проклял Филиппа Красивого и всю страну в целом и через время все виновные в его гибели умерли в муках, а страна погрязла в войнах. Придя в Россию из Франции, примета о пятнице 13-го прочно здесь прижилась.

История происхождения плохих примет

2. Через порог
Наши предки считали, что порог является тем место, где хранится частичка усопших членов семьи. Именно поэтому не стоит прощаться через порог или передавать через него что-либо, тем самым лишний раз тревожа тех, кого нет с нами.

История происхождения плохих примет
3. Рассыпанная соль
В старину соль была довольно дорогостоящим продуктом, который не каждый мог себе позволить. Не удивительно, что рассыпав дорогой продукт не миновать было ссоры. Многие верят в эту примету и по сей день.



История происхождения плохих примет
4. Черная кошка
Каждый знает, что если дорогу перебежит черная кошка, то не миновать беды. Эта примета очень популярна не только в России, но и во многих европейских странах. Но если у нас встреча с черной кошкой является предупреждением о неприятности, то в Европе издавна считалось, что черные кошки прислуживают местным ведьмам и разносят чуму.

История происхождения плохих примет
5. Свист в доме
Сложно дать объяснение этой странной примете, ведь на Руси всегда любили свистеть. Если же сегодня вы решите засвистеть на улице или в доме, то сразу увидите осуждающие взгляды окружающих.

©


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенТверские Ведомости - Новости Твери и Тверской области

В полиции опровергли историю о рабстве в Тверской области

Читать
Красноперекопские полицейские рассказали старшеклассникам об ответственности за совершение преступлений и административных правонарушений
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

Красноперекопские полицейские рассказали старшеклассникам об ответственности за совершение преступлений и административных правонарушений

Как живёт Мадина Плиева, которую жених с позором выгнал с собственной свадьбы
Материал, выбранный редакторами Миртесенcustoms.news

Как живёт Мадина Плиева, которую жених с позором выгнал с собственной свадьбы

Школьников Тверской области приглашают принять участие в Международной премии «Экология – дело каждого»
Материал, выбранный редакторами МиртесенТверьлайф - Новости Твери и Тверской области

Школьников Тверской области приглашают принять участие в Международной премии «Экология – дело каждого»

“Россия взяла нож и убила курицу”: СМИ Китая раскрыли истинный мотив демарша Чехии в скандале с РФ
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

“Россия взяла нож и убила курицу”: СМИ Китая раскрыли истинный мотив демарша Чехии в скандале с РФ

Отдыхай дома!
Материал, выбранный редакторами МиртесенНервное настроение. По просторам ЖеЖешек

Отдыхай дома!

Рубрика "Вынесено из комментариев".На днях я перепостила в своей уютной ЖеЖешечке статью широко известного в узких кругах А. Роджерса, в ...
«На ковре-самолете»: Додон прилетит в Молдавию с вакциной и депутатами
Материал, выбранный редакторами МиртесенКартина Дня

«На ковре-самолете»: Додон прилетит в Молдавию с вакциной и депутатами

ПЕРВЫЙ человек, ИЗЛЕЧИВШИЙСЯ от ВИЧ. Кто он?
Материал, выбранный редакторами МиртесенСОК.медиа

ПЕРВЫЙ человек, ИЗЛЕЧИВШИЙСЯ от ВИЧ. Кто он?

Младенец умер при загадочных обстоятельствах в квартире дома в Колпино
Материал, выбранный редакторами Миртесен78.ru

Младенец умер при загадочных обстоятельствах в квартире дома в Колпино

Минобороны передало в собственность Севастополя детский лагерь «Чайка»
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

Минобороны передало в собственность Севастополя детский лагерь «Чайка»

Сервис по возврату товаров в онлайн-магазины появится на «Госуслугах»
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Сервис по возврату товаров в онлайн-магазины появится на «Госуслугах»

В Киеве заявили о невозможности визита Зеленского в Москву
Материал, выбранный редакторами МиртесенНТВ

В Киеве заявили о невозможности визита Зеленского в Москву

Вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что украинский президент Владимир Зеленский не может принять предложение своего российского...
Помощник Байдена оценил результат санкций против России
Материал, выбранный редакторами МиртесенURA.RU – мы рассказываем интересные истории

Помощник Байдена оценил результат санкций против России

Сайт Sohu: попытка запугать российский бомбардировщик обернулась унижением истребителей НАТО
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

Сайт Sohu: попытка запугать российский бомбардировщик обернулась унижением истребителей НАТО

Обстрелы, потери и КПВВ – что происходит на Донбассе 23 апреля
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Обстрелы, потери и КПВВ – что происходит на Донбассе 23 апреля

Китай стремится к равенству на международной арене – МИД КНР
Материал, выбранный редакторами МиртесенNews Front - Новостной Фронт

Китай стремится к равенству на международной арене – МИД КНР

Жители США рассказали, сколько времени потребуется российской армии для разгрома ВСУ
Материал, выбранный редакторами МиртесенПОЛИТРОССИЯ

Жители США рассказали, сколько времени потребуется российской армии для разгрома ВСУ

Политолог рассказал, какие сюрпризы ожидают россиян на длинные майские праздники
Материал, выбранный редакторами МиртесенЮжный Федеральный

Политолог рассказал, какие сюрпризы ожидают россиян на длинные майские праздники

Президент России Владимир Путин поддержал идею Роспотребнадзора сделать майские праздники непрерывными из-за коронавируса. Однако пока да...
В Берлине рассказали, кто виновен в разладе между Москвой и Прагой
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

В Берлине рассказали, кто виновен в разладе между Москвой и Прагой

Демографические проблемы россиян могут отчасти решить за счет Донбасса
Материал, выбранный редакторами МиртесенРусская планета

Демографические проблемы россиян могут отчасти решить за счет Донбасса

5 СЕКРЕТОВ КОРОЛЕВЫ Великобритании Елизаветы II
Материал, выбранный редакторами МиртесенСОК.медиа

5 СЕКРЕТОВ КОРОЛЕВЫ Великобритании Елизаветы II

Федерация тенниса Франции исключила Пэра из списка претендентов на поездку на ОИ-2020
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпорт-Экспресс

Федерация тенниса Франции исключила Пэра из списка претендентов на поездку на ОИ-2020

Юрист рассказала о разнице между нерабочими и выходными днями
Материал, выбранный редакторами МиртесенВся.рф

Юрист рассказала о разнице между нерабочими и выходными днями

Встревоженный политикой Москвы Госдеп вызвал временного поверенного в делах России в США
Материал, выбранный редакторами МиртесенРОСБАЛТ

Встревоженный политикой Москвы Госдеп вызвал временного поверенного в делах России в США

Нижегородских водителей ждет проверка на трезвость
Материал, выбранный редакторами МиртесенНижегородская правда

Нижегородских водителей ждет проверка на трезвость

В Петербурге осудят наркосбытчиков, распространявших «синтетику» через даркнет
Материал, выбранный редакторами Миртесен78.ru

В Петербурге осудят наркосбытчиков, распространявших «синтетику» через даркнет

Чернобыль: взрыв, с которого началось разрушение Советского Союза
Материал, выбранный редакторами МиртесенBerg PRESS

Чернобыль: взрыв, с которого началось разрушение Советского Союза

Продюсер сериала о Человеке-пауке Чарльз Фрайс скончался в США
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Продюсер сериала о Человеке-пауке Чарльз Фрайс скончался в США

Странности коронавируса в России: свежих могил полно, «третьей волны» нет
Материал, выбранный редакторами МиртесенВаше мнение

Странности коронавируса в России: свежих могил полно, «третьей волны» нет

1
Принуждение к минскому миру в два шага
Материал, выбранный редакторами МиртесенБАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

Принуждение к минскому миру в два шага

Словакия опубликует договор о покупке «Спутника V» без согласия России
Материал, выбранный редакторами МиртесенКартина Дня

Словакия опубликует договор о покупке «Спутника V» без согласия России

Четверо детей сгорели заживо под Пермью — видео с места трагедии
Материал, выбранный редакторами МиртесенПятый канал

Четверо детей сгорели заживо под Пермью — видео с места трагедии

Америка проведет на Аляске учения с участием 15 тысяч военных
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Америка проведет на Аляске учения с участием 15 тысяч военных

Министр транспорта Аргентины стал жертвой ДТП
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитический эксперт рунета

Министр транспорта Аргентины стал жертвой ДТП

Американские братья Украины под флагом ЛГБТ: утренний кофе с EADaily
Материал, выбранный редакторами МиртесенКартина Дня

Американские братья Украины под флагом ЛГБТ: утренний кофе с EADaily

Картина дня

наверх