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Ой, мамочки! 10 эффектных мам известных людей

Ой, мамочки! 10 эффектных мам известных людей

Эти женщины давно пребывают в солидном возрасте, однако это ничуть не мешает им выглядеть моложаво, быть в отличной форме и щеголять в экстравагантных, а то и вызывающих нарядах. Как выглядят самые эффектные мамы отечественных и зарубежных знаменитостей, смотрите в новой подборке.

Мама Джорджа Клуни, 74 года


Увидев Нину Брюс рядом с Джорджем Клуни, незнающие люди наверняка подумали бы, что это его новая пассия. Маме актера, бывшей королеве красоты из Кентукки, уже 74, однако выглядит женщина значительно моложе. Вполне тянет на ровесницу своего 54-летнего сына.

Ой, мамочки! 10 эффектных мам известных людей

В своих интервью актер нередко говорил, что в молодости мать хоть и была королевой красоты, но при этом могла с легкостью починить крышу дома. Именно благодаря маме, признавался Клуни, он научился справляться со сложными жизненными ситуациями.

Ой, мамочки! 10 эффектных мам известных людей

Мама Наташи Королевой, 70 лет


Больше известная для российского телезрителя как мама Люда, Людмила Порывай в свои 70 почти не уступает знаменитой дочери: поет, выступает в роли телеведущей, браво позирует перед папарацци на светских тусовках и даже участвует в модных показах в качестве модели!

Ой, мамочки! 10 эффектных мам известных людей

Ой, мамочки! 10 эффектных мам известных людей

Не исключено, что поддерживать образ жизнерадостной женщины Людмиле Александровне помогает солнечный климат.
Мама певицы постоянно проживает в Майами, а в Россию наведывается лишь по рабочим вопросами, чтобы навестить дочь Наташу.

Мама Кэти Перри, 68 лет


Мама певицы Мэри Хадсон – евангелическая христианка (ее супруг, отец Кэти, – пастор). А еще Мэри – страстная поклонница тусовок, шоппинга и пластических операций.

Ой, мамочки! 10 эффектных мам известных людей

Муж даму полностью поддерживает и пытается сам соответствовать экстравагантному стилю Мэри.

Ой, мамочки! 10 эффектных мам известных людей

Мама Илона Маска, 67 лет


Мей Халдман – мать основателя компаний SpaceX и PayPal. Всю свою жизнь дама занималась диетологией, писала книги по здоровому питанию и по совместительству работала моделью. Впрочем, сниматься женщина не прекращает и сейчас, несмотря на солидный возраст.

Ой, мамочки! 10 эффектных мам известных людей

Мама Джареда Лето, 63 года


В отличие от большинства своих сверстниц, мама вокалиста Thirty Seconds to Mars предпочитает не маскировать возраст. Констанса Лето, например, носит длинные волосы, но при этом не красит их. Тяга к естественности не мешает женщине выглядеть эффектно и «дополнять» красавца-сына на ковровых дорожках.

Ой, мамочки! 10 эффектных мам известных людей

Мама Анастасии Волочковой, 62 года


Тамара Владимировна – бывший гид-экскурсовод по Санкт-Петербургу.

Ой, мамочки! 10 эффектных мам известных людей

Женщина частенько сопровождает дочь-балерину на светских раутах, а еще, как и Анастасия, ведет Instagram, куда выкладывает снимки дочери, внучки Ариадны, ну и свои – с отдыха.

Мама Бейонсе Ноулз, 62 года


В прессе пару «мама-дочь» Ноулз частенько называют сестрами. Вполне заслуженно, надо сказать. 62-летняя Тина не только одевается в таком же стиле, что и Бейонсе, но и сама подбирает гардероб для известной дочки. Женщина вот уже много лет является личным стилистом певицы.

Ой, мамочки! 10 эффектных мам известных людей

По словам артистки, мама – ее главный критик и самый большой друг.

Ой, мамочки! 10 эффектных мам известных людей

Мама Бритни Спирс, 59 лет


Бывшая учительница начальных классов в школе Миссисипи и тренер по аэробике Линн Бриджес часто получает похвалы от папарацци за моложавый вид и сходство с дочкой Бритни.

Ой, мамочки! 10 эффектных мам известных людей

Впрочем, как только певица набирает лишние килограммы, а случается это часто, таблоиды тут же принимаются писать, что 59-летняя мама выглядит моложе дочки.

Ой, мамочки! 10 эффектных мам известных людей

Длится это, как правило, недолго. Как бывший тренер по аэробике, Линн быстро помогает сладкоежке Бритни приходить в форму.

Бритни Спирс с матерью на пробежке

Ой, мамочки! 10 эффектных мам известных людей

Мама Оксаны Федоровой, 58 лет


Именно мама Елена научила победительницу конкурсов «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная» Оксану Федорову ухаживать за волосами, кожей и правильно одеваться. Судя по всему, уловки, к которым женщина обращается в целях сохранения молодости, работают неплохо.

Ой, мамочки! 10 эффектных мам известных людей

Кстати, в молодости женщина тоже участвовала в конкурсах красоты, правда, результат не был столь успешным, как у дочки.

Мама Николая Баскова


Не менее свежо выглядит и мама «одного такого блондина» Елена Николаевна, предпочитающая не распространяться о своем возрасте.

Ой, мамочки! 10 эффектных мам известных людей

Мама 39-летнего певца в прошлом – телеведущая. По образованию Елена Баскова – преподаватель математики.

Ой, мамочки! 10 эффектных мам известных людей

Чтобы выглядеть потрясающе в солидном возрасте, совершенно необязательно быть родственником знаменитости и иметь туго набитый кошелек.

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