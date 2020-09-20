Ой, мамочки! 10 эффектных мам известных людей

Эти женщины давно пребывают в солидном возрасте, однако это ничуть не мешает им выглядеть моложаво, быть в отличной форме и щеголять в экстравагантных, а то и вызывающих нарядах. Как выглядят самые эффектные мамы отечественных и зарубежных знаменитостей, смотрите в новой подборке.
Мама Джорджа Клуни, 74 года
Увидев Нину Брюс рядом с Джорджем Клуни, незнающие люди наверняка подумали бы, что это его новая пассия. Маме актера, бывшей королеве красоты из Кентукки, уже 74, однако выглядит женщина значительно моложе. Вполне тянет на ровесницу своего 54-летнего сына.
В своих интервью актер нередко говорил, что в молодости мать хоть и была королевой красоты, но при этом могла с легкостью починить крышу дома. Именно благодаря маме, признавался Клуни, он научился справляться со сложными жизненными ситуациями.
Мама Наташи Королевой, 70 лет
Больше известная для российского телезрителя как мама Люда, Людмила Порывай в свои 70 почти не уступает знаменитой дочери: поет, выступает в роли телеведущей, браво позирует перед папарацци на светских тусовках и даже участвует в модных показах в качестве модели!
Не исключено, что поддерживать образ жизнерадостной женщины Людмиле Александровне помогает солнечный климат. Мама певицы постоянно проживает в Майами, а в Россию наведывается лишь по рабочим вопросами, чтобы навестить дочь Наташу.
Мама Кэти Перри, 68 лет
Мама певицы Мэри Хадсон – евангелическая христианка (ее супруг, отец Кэти, – пастор). А еще Мэри – страстная поклонница тусовок, шоппинга и пластических операций.
Муж даму полностью поддерживает и пытается сам соответствовать экстравагантному стилю Мэри.
Мама Илона Маска, 67 лет
Мей Халдман – мать основателя компаний SpaceX и PayPal. Всю свою жизнь дама занималась диетологией, писала книги по здоровому питанию и по совместительству работала моделью. Впрочем, сниматься женщина не прекращает и сейчас, несмотря на солидный возраст.
Мама Джареда Лето, 63 года
В отличие от большинства своих сверстниц, мама вокалиста Thirty Seconds to Mars предпочитает не маскировать возраст. Констанса Лето, например, носит длинные волосы, но при этом не красит их. Тяга к естественности не мешает женщине выглядеть эффектно и «дополнять» красавца-сына на ковровых дорожках.
Мама Анастасии Волочковой, 62 года
Тамара Владимировна – бывший гид-экскурсовод по Санкт-Петербургу.
Женщина частенько сопровождает дочь-балерину на светских раутах, а еще, как и Анастасия, ведет Instagram, куда выкладывает снимки дочери, внучки Ариадны, ну и свои – с отдыха.
Мама Бейонсе Ноулз, 62 года
В прессе пару «мама-дочь» Ноулз частенько называют сестрами. Вполне заслуженно, надо сказать. 62-летняя Тина не только одевается в таком же стиле, что и Бейонсе, но и сама подбирает гардероб для известной дочки. Женщина вот уже много лет является личным стилистом певицы.
По словам артистки, мама – ее главный критик и самый большой друг.
Мама Бритни Спирс, 59 лет
Бывшая учительница начальных классов в школе Миссисипи и тренер по аэробике Линн Бриджес часто получает похвалы от папарацци за моложавый вид и сходство с дочкой Бритни.
Впрочем, как только певица набирает лишние килограммы, а случается это часто, таблоиды тут же принимаются писать, что 59-летняя мама выглядит моложе дочки.
Длится это, как правило, недолго. Как бывший тренер по аэробике, Линн быстро помогает сладкоежке Бритни приходить в форму.
Бритни Спирс с матерью на пробежке
Мама Оксаны Федоровой, 58 лет
Именно мама Елена научила победительницу конкурсов «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная» Оксану Федорову ухаживать за волосами, кожей и правильно одеваться. Судя по всему, уловки, к которым женщина обращается в целях сохранения молодости, работают неплохо.
Кстати, в молодости женщина тоже участвовала в конкурсах красоты, правда, результат не был столь успешным, как у дочки.
Мама Николая Баскова
Не менее свежо выглядит и мама «одного такого блондина» Елена Николаевна, предпочитающая не распространяться о своем возрасте.
Мама 39-летнего певца в прошлом – телеведущая. По образованию Елена Баскова – преподаватель математики.
Чтобы выглядеть потрясающе в солидном возрасте, совершенно необязательно быть родственником знаменитости и иметь туго набитый кошелек.
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