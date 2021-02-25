Как помочь орхидее нарастить корни

Любителям орхидей прекрасно известно, что их обожаемое растение весьма прихотливое и местами даже капризное. Небольшое отклонение от нормы или заражение может привести к гибели или постепенному увяданию красивой орхидеи.

В этой статье мы подробно расскажем вам реально рабочий способ, который во всех случаях поможет орхидее нарастить сильные корни, а значит, выпустить новые цветоносы и вновь радовать вас очаровательными цветками!





Прежде всего, орхидею необходимо освободить из прежнего горшка и древесной коры. Проверить на наличие грибковых заболеваний, мёртвых корней. Обрезать явно больные корни до здоровых, тщательно промыть и сбрызнуть из пульверизатора раствором аптечной перекиси водорода (1 ст. л. на бутылку пульверизатора с водой). Оставить в таком виде «сохнуть» в пустом горшке на ночь. Можно оставить и на сутки.



Второй шаг на пути к корнеобразованию орхидеи — вымачивание в специальном растворе. В просторной ёмкости, куда орхидея помещается вместе с корнями (в воде находятся только корни), наберите 2 л тёплой воды. Далее вам нужно добавить дубильные вещества в раствор. Сделать это проще всего при помощи обычного чайного пакетика (черный чай без наполнителей). Просто подержите пакетик некоторое время, чтобы вода слегка окрасилась, как на фото ниже.

В эту же воду добавьте всего лишь 5 капель лимонного сока и 10 капель любого натурального стимулятора роста и корнеобразователя. За это время вода должна стать уже комнатной температуры — самая комфортная для орхидеи. Поместите обсушенные за ночь орхидеи корнями в воду и оставьте ровно на час.По истечении этого времени оставьте орхидеи вновь на ночь или на сутки сушиться в пустых горшках. Сверху слегка прикройте пакетами.Наконец, последний, третий шаг — создание благоприятной среды для корнеобразования. Для этого вам понадобится мох сфагнум, заранее замоченный и отжатый от лишней влаги, и просторный зип-пакет. Орхидеи поместите в подходящие небольшие горшочки (пустые), поставьте в зип-пакет.Между двумя горшками (или вокруг одного, если он большой и орхидея одна) распределите влажноватый мох. Работайте в перчатках! Теперь закройте пакет почти до конца, и в небольшое отверстие вдуйте внутрь воздух. Теперь полностью закройте. Вы «надули пакет», создав, тем самым, благоприятную среду, близкую к естественной, для стимуляции корней.Поместите орхидею в тёплое, светлое место без прямых солнечных лучей на неделю. Ничего более делать не нужно в течение всей недели. Если орхидея не дала достаточное количество корней за это время, то повторите процедуру с замачиванием в растворе, высушиванием и помещением в зип-пакет ещё 1-2 раза, до тех пор, пока орхидея не нарастит корни. Это работает в 100 % случаев!Подробнее о том, как помочь орхидее нарастить корни, смотрите в видео ниже: