Как помочь орхидее нарастить корни

Любителям орхидей прекрасно известно, что их обожаемое растение весьма прихотливое и местами даже капризное. Небольшое отклонение от нормы или заражение может привести к гибели или постепенному увяданию красивой орхидеи.
В этой статье мы подробно расскажем вам реально рабочий способ, который во всех случаях поможет орхидее нарастить сильные корни, а значит, выпустить новые цветоносы и вновь радовать вас очаровательными цветками!
Прежде всего, орхидею необходимо освободить из прежнего горшка и древесной коры. Проверить на наличие грибковых заболеваний, мёртвых корней. Обрезать явно больные корни до здоровых, тщательно промыть и сбрызнуть из пульверизатора раствором аптечной перекиси водорода (1 ст. л. на бутылку пульверизатора с водой). Оставить в таком виде «сохнуть» в пустом горшке на ночь. Можно оставить и на сутки.
Второй шаг на пути к корнеобразованию орхидеи — вымачивание в специальном растворе. В просторной ёмкости, куда орхидея помещается вместе с корнями (в воде находятся только корни), наберите 2 л тёплой воды. Далее вам нужно добавить дубильные вещества в раствор. Сделать это проще всего при помощи обычного чайного пакетика (черный чай без наполнителей). Просто подержите пакетик некоторое время, чтобы вода слегка окрасилась, как на фото ниже.
По истечении этого времени оставьте орхидеи вновь на ночь или на сутки сушиться в пустых горшках. Сверху слегка прикройте пакетами.
Наконец, последний, третий шаг — создание благоприятной среды для корнеобразования. Для этого вам понадобится мох сфагнум, заранее замоченный и отжатый от лишней влаги, и просторный зип-пакет. Орхидеи поместите в подходящие небольшие горшочки (пустые), поставьте в зип-пакет.
Между двумя горшками (или вокруг одного, если он большой и орхидея одна) распределите влажноватый мох. Работайте в перчатках! Теперь закройте пакет почти до конца, и в небольшое отверстие вдуйте внутрь воздух. Теперь полностью закройте. Вы «надули пакет», создав, тем самым, благоприятную среду, близкую к естественной, для стимуляции корней.
Поместите орхидею в тёплое, светлое место без прямых солнечных лучей на неделю. Ничего более делать не нужно в течение всей недели. Если орхидея не дала достаточное количество корней за это время, то повторите процедуру с замачиванием в растворе, высушиванием и помещением в зип-пакет ещё 1-2 раза, до тех пор, пока орхидея не нарастит корни. Это работает в 100 % случаев!
Подробнее о том, как помочь орхидее нарастить корни, смотрите в видео ниже:
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