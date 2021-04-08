10 фильмов о раздвоении личности, которые переворачивают всё с ног на голову

Кто-то считает раздвоение личности серьёзным заболеванием, а кто-то – погружением в запредельный мир грез и иллюзий. Так или иначе, но именно эта проблема объединяет героев фильмов, которые мы собрали в этом обзоре.









«Идентификация»

«Остров проклятых»

«Бойцовский клуб»

«Тайное окно»

«Убежище»

«Игра в прятки»

«Треугольник»

«Враг»

«Двойник»

«Черный лебедь»