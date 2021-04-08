10 фильмов о раздвоении личности, которые переворачивают всё с ног на голову

Кто-то считает раздвоение личности серьёзным заболеванием, а кто-то – погружением в запредельный мир грез и иллюзий. Так или иначе, но именно эта проблема объединяет героев фильмов, которые мы собрали в этом обзоре.
«Идентификация»
режиссер Джеймс Мэнголд, 2003 год
Десять человек оказываются в придорожном мотеле, чтобы переждать дождь. Однако, там появляется убийца, который по очереди убивает посетителей, оставляя лишь пронумерованные ключи. Есть и параллельный сюжет – суд над убийцей. Фильм держит в напряжении буквально до последних кадров.
«Остров проклятых»
режиссер Мартин Скорсезе, 2010 год
Федеральному маршалу вместе с коллегой выпала участь посетить остров Шаттер, где построена работающая клиника для преступников-душевнобольных. Несмотря на то, что из данного места теоретически не сбежать, на практике одной пациентке это все-таки удалось. Побывав в клинике, маршал уже и сам не отличает реальность от сновидений, но тщательно пытается разобраться в данной ситуации и отыскать убийцу. Верный напарник всегда рядом, вот только действительно ли он напарник? И как отличить реальность от бреда, находясь постоянно рядом с душевнобольными.
«Бойцовский клуб»
режиссер Дэвид Финчер, 1999 год
Жизнь главного героя самая стандартная: дом, работа, покупки, скука. Однако, всё круто изменилось, когда он познакомился в самолете с аморальным Тайлером, который был полной противоположностью главного героя. Случайная драка этих людей наводит их на мысль создать «Бойцовский клуб», где к ним должны присоединиться единомышленники. Но ситуация выходит из-под контроля.
«Тайное окно»
режиссер Дэвид Кепп, 2004 год
Одинокий писатель пытается написать очередную книгу, но у него это плохо получается. Загадочный мужчина Кокни, в шляпе, бросается в писателя обвинениями по поводу плагиата. Разбираясь в этом деле, писатель узнает, что плагиата быть не могло, поскольку обвинитель написал рассказ спустя два года. Доказательство тому – журнал, который главный герой никак не может отыскать. За это время Кокни хорошо успел подпортить жизнь писателя и ему приходится нанимать частного детектива. И всё оказывается гораздо сложнее, чем может показаться.
«Убежище»
режиссер Бьёрн Стейн, Монс Морлинд, 2009 год
Кара – психиатр, специалист по раздвоению личности у людей. Она пытается доказать, что этого явления не существует. Однажды отец девушки знакомит ее с бродягой Адамом, который страдает именно из-за этой проблемы. Кара прилагает все усилия, чтобы вылечить странную болезнь своего пациента, но чем глубже она уходит в дело, тем более непонятные факты обнаруживает.
«Игра в прятки»
режиссер Джон Полсон, 2005 год
В жизни психолога Дэвида произошло ужасное событие – его жену обнаружили мертвой в ванной. Мужчине с дочерью приходится переехать в другой город, поскольку маленькая девочка замкнулась в себе. Неожиданно у девочки, которая сторонилась общества, появился новый друг Чарли. Отец считает, что этого Чарли дочь выдумала, пока в доме не начинают происходить не поддающиеся объяснению вещи.
«Треугольник»
режиссер Кристофер Смит, 2009 год
Одинокая мать Джесс хочет немного отвлечься от повседневности и своего сына, который страдает аутизмом. Небольшая компания отправляется в круиз на яхте «Треугольник», но терпит крушение. Компания переходит на встретившийся им случайно пассажирский лайнер, на котором ни души. Однако, на лайнере на путешественников начинает охоту неизвестный в маске и с ружьем, а свидетели говорят, что это – сама Джесс.
«Враг»
режиссер Дени Вильнёв, 2013 год
Учитель истории Адам берет в прокате незаурядный фильм, в котором в эпизодической роли обнаруживает похожего на себя мужчину. Адам находит в интернете информацию об актере и не может понять, почему они похожи как две капли воды, если учесть, что родственниками они не являются. Результаты поисков и странные события резко меняют жизнь учителя.
«Двойник»
режиссер Ричард Айоади, 2013 год
Ничем не примечательный главный герой скромный и спокойный человек. Его жизнь круто изменилась, когда в фирму устроился работать его двойник, но оказавшийся по характеру полной противоположностью главному герою. Все отрицают схожесть между мужчинами, а двойник начинает овладевать жизнью героя, постепенно вытесняя его. Но главный герой и не думает опускать руки, он решает бороться.
«Черный лебедь»
режиссер Даррен Аронофски, 2010 год
Нина метит на главную роль в балетной постановке. Хореограф сомневается, но дает девушке согласие. Тем не менее, у Нины с ролью не все выходит гладко, а ей в подруги набивается балерина Лили. Она вначале помогает девушке, пока та не замечает ее вместо себя на сцене. Увидев в Лили жесткую конкурентку, Нина развязывает борьбу за главную роль. Вот только с кем действительно приходится бороться?
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