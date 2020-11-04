Пары знаменитостей, которые смогли простить измену

Если верить статистике, 25% женщин изменяет своим избранникам. А цифры по мужчинам и того больше - у каждого 7-го был роман на стороне. Обычно обнародование факта внебрачного романа влечет за собой жёсткие меры - супруг (супруга) не в состоянии простить измену и подают на развод. Но случаются более мудрые половинки, которые после хорошей взбучки не спешат делать решительный шаг. Что их сдерживает - это уже другой вопрос. Возможно, это бизнес, совместные проекты, деньги и связи, положение в обществе. А вдруг на самом деле это настоящая любовь? Да, есть такие пары, которым случилось пережить супружескую неверность, но сейчас они выглядят вполне счастливо.









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