Пары знаменитостей, которые смогли простить измену

Если верить статистике, 25% женщин изменяет своим избранникам. А цифры по мужчинам и того больше - у каждого 7-го был роман на стороне. Обычно обнародование факта внебрачного романа влечет за собой жёсткие меры - супруг (супруга) не в состоянии простить измену и подают на развод. Но случаются более мудрые половинки, которые после хорошей взбучки не спешат делать решительный шаг. Что их сдерживает - это уже другой вопрос. Возможно, это бизнес, совместные проекты, деньги и связи, положение в обществе. А вдруг на самом деле это настоящая любовь? Да, есть такие пары, которым случилось пережить супружескую неверность, но сейчас они выглядят вполне счастливо.
Дэвид и Виктория Бекхэм
Иконы стиля и классический пример образцовой английской семьи. Каждое слово на публике выверено, каждое фото прошло жёсткий фейс-контроль. Но, тем не менее, почему-то взгляд у Виктории постоянно какой-то настороженный. Может, это связано с постоянными сплетнями в жёлтой прессе о супружеской неверности красавчика Дэвида? В этом году пара отмечает двадцать один год совместной жизни. В интервью они отмечают, что брак для них является не романтическим увлечением, а тяжелым трудом. Особенно когда речь заходит об изменах. Дотошные журналисты приписываю Дэвиду роман с его помощницей (конечно уже бывшей) Ребеккой Лус и моделью из Австралии Сарой Марбек. Но это только известные факты. А что же Виктория? Она холодно улыбается и воспитывает четырех совместных детей: Бруклину 21 год, Ромео 17, Крузу 15, а Харпер 9.
Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик
Женщина, знающая о сексе в большом городе все, в юности пользовалась успехом у представителей противоположного пола. Но потом вышла замуж и уже двадцать три года как является образцовой женой и мамой. Ее семейная жизнь с актером Мэттью Бродериком лишь однажды пошатнулась в связи с сексуальным скандалом. Как гласили данные из осведомлённых источников, у актера завелся романчик на стороне. Избранницей стала 25-летняя модель. Сара Джессика решила не спешить и предоставить мужу время на размышление. И Мэттью постарался исправиться. В итоге через год после скандала на свет появились близнецы Марион Лоретта Элуэлл и Табита Ходж.
Бейонсе и Джей Зи
Ещё одна звёздная пара, супружеские отношения которой нам кажутся идеальными. Красавица певица Бейонсе и рэпер Джей Зи вместе уже 12 лет, воспитывают дочь Блю Айви и двойняшек Руми и Сэр. Не знаем, было ли это задание личного психолога рэпера или этот поступок он по глупости сделал, но в 2017 году Джей Зи во всеуслышание заявил, что изменял супруге. В свое оправдание ловелас привел довод, что неверность была вызвана душевными травмами в прошлом певца. «Мне приходилось выживать, и я блокировал свои эмоции, в том числе при общении с женщинами, - сокрушался рэпер. - Это привело к тому, что я изменил». О своих дальнейших взаимоотношениях с женой он сообщил: «Самое страшное - видеть, как из-за тебя страдает близкий человек, и потом жить с этим. Нам пришлось начать с чистого листа - и это было самое сложное из всего, что я делал в своей жизни».
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил
Для скандала в семье Джастина и Джессики достаточно было фотографий, намекающие на неверность красавчика. На этих «невинных» снимках он и его пассия, с которой они вместе снимались в фильме «Палмер», Алиша Вейнрайт запечатлены нежно держащими друг друга за руки. На втором фото рука Алишы случайным образом оказалась на коленке Джастина. Для сохранения семейного счастья Тимберлейку пришлось всенародно покаяться. В своей трогательной речи актер сказал: «Это не тот пример, который я хочу подать своему сыну. Я приношу извинения моей удивительной жене и моей семье за то, что поставил их в неловкое положение. Я должен постараться стать лучшим мужем и отцом, которым я могу быть». Благоразумная Бил никак не прокомментировала это выступление. Но мы можем предполагать, что в семье сейчас царит спокойствие - недавно Бил родила ещё одного сына.
Николь Кидман и Кит Урбан
Брак с Китом Урбаном был вторым официальным в жизни красавицы австралийки. Они поженились в Сиднее в июне 2006 года, а через несколько месяцев пресса зашептала о том, что Кит увлекался молоденькой моделью Амандой Уайатт. Разумеется, певец всячески отрицал слухи. А умудренная опытом Николь решила сохранять брак и поддержала мужа. Сейчас уже у этой пары за плечами пятнадцать совместно прожитых лет и две дочери: Сандэй Роуз и Фэйт Маргарет.
Пинк и Кэри Харт
Если считать общий стаж, то певица Пинк и автогонщик Кэри Харт прожили вместе без малого двадцать лет. Их история переживала разные этапы становления отношений. Были и слухи об изменах, в результате которых пара чуть не распалась. Но через год, в 2009 году чувства (или разум?) взяли верх, и супруги помирились. Им помог семейный психолог. Как призналась сама певица, семейная терапия только и спасла их брак от разрушения. По утверждению Пинк, при продолжительном браке супруги постепенно отдаляются и перестают понимать истинное значение слов друг друга. Поэтому так важен специалист, который сможет расшифровать слова и действия супругов, а потом поделиться своими наблюдениями. Сейчас Пинк и Кэри счастливы и воспитывают двоих детишек девяти и трёх лет.
Дональд и Мелания Трамп
Несмотря на красавицу жену, по мнению американской прессы Дональд ещё тот ходок. Одна из моделей Playboy Карен Макдугал утверждала, что в 2006 году у нее с будущим президентом США были настоящие чувства. «Он все время говорил, что любит меня» - делилась девушка. Она искренне надеялась, что вскоре наступит день, когда Дональд женится на ней. А вот другая особа - порнозвезда Сторми Дэниэлс - тоже подтверждает свои весьма однозначные отношения с Дональдом. Они начали встречаться в период, когда его жена Мелания только что родила малыша наследника Бэррона. Чтобы утихомирить словоохотливую девушку, перед выборами Дональд перечислил на счёт Сторми 130 тысяч долларов. А что Мелания? Она предпочитает не реагировать на слухи и считает, что у них в семье все в порядке.
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Актриса и баскетболист уже год как помолвлены. Однако долгожданное счастье пытались омрачить поклонницы Алекса. Они утверждали, что известный жених добивался интимной близости и даже присылал фото пикантных частей звёздного тела. Также шли сплетни, что он изменяет со своей бывшей женой Джессикой и другими дамами. Но красотка Лопес обладает не только красивой внешностью, но и железными нервами. Она заявила, что ничто не способно испортить ее отношения с Родригесом: «То, что говорят окружающие, не имеет значения. Я знаю, что правда, а что нет...Мы просто счастливы. Мы не позволим другим людям влезать в наши отношения и объяснять нам, какие они. Только мы с Алексом знаем, какие у нас отношения».
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