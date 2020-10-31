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7 бытовых хитростей смекалистых хозяев

Каждый день смекалистые хозяева используют интересные трюки для экономии времени и даже денег. От хитрых спичек до удивительного вентилятора из алюминиевой банки — такие лайфхаки приходят только с опытом.

7 бытовых хитростей смекалистых хозяев

Некоторыми из таких трюков можно и друзей удивить. Обычная спичка после небольшой обработки превращается в карманную зажигалку — всего-то и нужно, что добавить на нее немного пороха из пистонов.

7 бытовых хитростей смекалистых хозяев

История с портативным вентилятором уже полезнее. Лопасти аккуратно изготавливаются из алюминиевой банки. Основой послужит часть пластикового шприца.



Запитать небольшой моторчик можно и от обычной батарейки. Летом такой девайс будет очень актуален.

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7 бытовых хитростей смекалистых хозяев

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