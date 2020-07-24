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Знаменитости-одногодки, внешность которых рассказывает другую историю

Находясь в поле зрения общественности, люди наверняка будут иметь вопросы, если вы перестанете стареть. Мы смотрим на тебя, Джаред Лето. Но, конечно, некоторые знаменитости — люди, как и все мы, и для них невозможно одинаково стареть. Мы сравнивали нескольких знаменитостей, которые родились в том же году, и снова мы обнаружили, что все мы уникальны по-своему. Знаменитости-одногодки, внешность которых рассказывает другую историю

Знаменитости-одногодки, внешность которых рассказывает другую историю 1. Квентин Тарантино и Брэд Питт — 56 лет. Знаменитости-одногодки, внешность которых рассказывает другую историю 2. Леди Гага и Эмми Россум — 33 года. Знаменитости-одногодки, внешность которых рассказывает другую историю 3. Карди Б и Селена Гомес — 27 лет. Знаменитости-одногодки, внешность которых рассказывает другую историю 4. Ник Офферман и Николай Костер-Вальдау — 49 лет. Знаменитости-одногодки, внешность которых рассказывает другую историю 5. Энни Леннокс и Кристи Бринкли — 66 лет. Знаменитости-одногодки, внешность которых рассказывает другую историю 6. Джейми Ли Кертис и Мишель Пфайффер — 61 год. Знаменитости-одногодки, внешность которых рассказывает другую историю 7. Илон Маск и Джаред Лето — 48 лет. Знаменитости-одногодки, внешность которых рассказывает другую историю 8. Ариана Гранде и Кики Палмер — 26 лет. Знаменитости-одногодки, внешность которых рассказывает другую историю 9. Райан Рейнольдс и Бенедикт Камбербэтч — 43 года. Знаменитости-одногодки, внешность которых рассказывает другую историю 10. Михаэль Сера и Хафур Юлиус Бьёрнссон — 31 год. Знаменитости-одногодки, внешность которых рассказывает другую историю 11. Джона Хилл и Генри Кавилл — 36 лет.

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Знаменитости-одногодки, внешность которых рассказывает другую историю

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Знаменитости-одногодки, внешность которых рассказывает другую историюПодписаться на мой Instagram

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