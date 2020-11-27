Как одержимость прекрасными итальянками погубила британского художника

Одна из самых популярных работ Годварда.

Годвард с детства мечтал быть художником... и писать одних лишь красавиц.

Годварду особенно хорошо удавались фактуры камня и тканей.

Даже среди поклонников античности он не находил понимания...

Годвард стремился воссоздать образы римлянок античных времен.

Другие персонажи в его работах появлялись очень редко...

Трудно сказать, как выглядела женщина, которую он любил, и писал ли он ее.

Стиль Годварда не менялся со временем.

Он продолжал писать нежных красавиц, а сам погружался в депрессию.

Прекрасные римлянки на картинах Годварда.

Мем с использованием работы Годварда.