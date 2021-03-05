5 критических ошибок, которые допускают автомобилисты при обгоне фуры

Обгон и опережение являются едва ли не самой важной разновидностью маневров на автомобильной дороге. Однако, не каждый водитель до конца понимает, что обгон легковой машины и обгон многотонной фуры - это не одно и то же. А потому автомобилисты то и дело совершают разнообразные ошибки. Некоторые из которых могут закончиться крайне печально.
1. Прижаться к фуре
Худшее решение. /Фото: yandex.ru.
Многие автомобилисты допускают эту ошибку на протяжении всей своей «карьеры». Жаться к фуре сзади перед началом обгона – это не самая лучшая идея. Подобное поведение серьезно сокращает обзор перед началом маневра. Если нет хорошего обзора, то автомобилист имеет все шансы столкнуться с машиной, идущей на встречу.
2. Игнорирование ситуации вокруг
Нужно быть осторожным. /Фото: svarkin-spb.ru.
Есть категория автомобилистов, которая концентрирует свое внимание на том, что происходит впереди, однако совершенно не смотрит по сторонам и не проверят, как обстоит ситуация сзади. Все это также критически важно при совершении обгона. Так, несвоевременно выскочив на дорогу, можно легко подставить другого автомобилиста.
3. Длинный обгон
Стоит реально оценивать шансы. /Фото: drive2.com.
Не нужно быть самоуверенным и самонадеянным во время выполнения обгона фуры. Если автопоезд имеет большую длину, то его обгон уже сам по себе – не лучшая идея, так как есть все шансы банально не успеть и столкнуться с машиной, идущей на встречу. Лучше всего будет подождать, пока дорога не расширится.
4. Неправильная остановка
Нужно принять верное решение. /Фото: youtube.com.
Представим ситуацию, в которой все пошло плохо – обгон не был завершен, а навстречу уже идет другой автомобиль. Неопытные водители в такой ситуации очень часто принимают неправильное решение о съезде на встречную обочину. Так делать нельзя, так как скорее всего туда станет сворачивать машина с которой может произойти столкновение. Самое правильное, что можно сделать – резко затормозить.
5. Излишняя самоуверенность
Знайте свой автомобиль. /Фото: drivenn.ru.
Еще раз следует подметить, что именно излишняя самоуверенность губит многих водителей при совершении обгона фуры или автопоезда. Помимо всего перечисленного выше, следует адекватно оценивать возможности своего автомобиля. Может статься так, что для завершения обгона банально не хватит мощности двигателя и придется выполнять уже упомянутое экстренное торможение.
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