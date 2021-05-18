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Как выглядели 5 стадий опьянения 150 лет назад

Эта серия фотографий отлично иллюстрирует, как алкоголь превращает добропорядочного человека в шатающуюся развалину, изрыгающую дурной запах, проклятия и не только. Снимки сделал австралийский фотограф Чарльз Перси Пикеринг в своей сиднейской студии в 1865 году. Вероятно, это был заказ местной организации трезвенников в качестве наглядного пособия о вреде пьянства.

Как выглядели 5 стадий опьянения 150 лет назад

Как выглядели 5 стадий опьянения 150 лет назад

Стадия первая.

Хотя в Австралии так и не ввели сухой закон, как в США, организации вроде «Независимого ордена рехабитов» яростно выступали против употребления алкоголя и проводили антиалкогольные кампании в середине XIX века.

Как выглядели 5 стадий опьянения 150 лет назад

Стадия вторая.

Спустя несколько десятилетий после того, как были сделаны эти фотографии, австралийские поборники трезвости, казалось бы, добились успеха — во время Первой мировой войны было введено обязательное досрочное закрытие пабов и баров в отелях в качестве мер жесткой экономии.

Как выглядели 5 стадий опьянения 150 лет назад

Стадия третья.

Однако это дало обратный результат. Раннее закрытие питейных заведений создало явление six o’clock swill (на жаргоне это означало быструю выпивку после 6 часов).

Как выглядели 5 стадий опьянения 150 лет назад

Стадия четвертая.

То есть после работы люди устремлялись в бары и за короткое время напивались так, что не могли стоять и вполне напоминали джентльмена на фотографиях.



Как выглядели 5 стадий опьянения 150 лет назад

Стадия пятая.

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