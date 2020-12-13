Цветы, которые нужно сеять на рассаду в декабре и январе

Вопреки расхожему мнению, зимой у садоводов тоже хватает забот. В это время пора сажать цветы на рассаду. Давайте узнаем, какие декоративные растения сеют в первую очередь.

В декабре-январе нужно обратить внимание на медленнорастущие культуры, период от посева до начала цветения у которых составляет 130-200 дней. Если вы посеете их на рассаду до конца января, то в июне уже сможете полюбоваться цветением.



Посев вербены гибридной на рассаду

Посев кальцеолярии морщинистой на рассаду

Посев лобелии эринус

Посев эхинацеи пурпурной на рассаду

Посев гвоздики Шабо на рассаду

Посев бегонии

Посев эустомы на рассаду

Посев горечавки на рассаду

Посев лаванды на рассаду

Посев примулы на рассаду

Посев гелениума осеннего

Посев пеларгонии

Вербена гибридная – красивый и очень интересный цветок. Это невысокое растение пользовалось популярностью уже много веков назад. Правда, выращивали его тогда не в декоративных, а в лечебных целях. Прибегали к удивительным свойствам вербены и колдуны. К примеру, кельтские жрецы применяли растение для приготовления напитка любви. Он приводил в приятное расположение духа, улучшал настроение, избавлял от негативных эмоций.В наше время вербену гибридную применяют в основном в декоративном цветоводстве. Этот небольшой – до 20-30 см в высоту – однолетник поражает многообразием расцветок: цветы бывают белого, красного, синего, фиолетового, бордового и многих других цветов. Есть и двухцветные сорта. Распускаются бутоны в июле и продолжают радовать нас до октября.Применяют вербену для украшения рабаток, миксбордеров, для создания цветников на газоне. Можно использовать ее и в декорировании балконов.Вербена – растение неприхотливое, может выдержать небольшие заморозки и засуху, мирится с недостатком удобрений, устойчиво к болезням. Однако посадить вы ее должны в светлом месте, потому что она очень светолюбива.У вербены гибридной достаточно большой срок вегетации – от посева семян до цветения проходит примерно 3 месяца. По этой причине растить ее лучше через рассаду. Посев семян можно начинать в конце января.Семена вербены гибридной всходят плохо, поэтому их перед посевом необходимо подвергнуть стратификации. Для этого положите семена между двумя слоями влажной ткани, заверните в полиэтиленовый пакет и отправьте на несколько дней на нижнюю полку холодильника. Повысить процент всхожести поможет также обработка семян перед посевом любым стимулятором роста, например Эпином.Возьмите грунт для рассады, увлажните и разложите на поверхности почвы семена вербены. Присыпать землей их не стоит. Накройте пленкой, потому что для прорастания семенам необходима температура 18-20°С. Первые ростки могут начать появляться уже через неделю, но обычно это происходит через 20 и более дней.Рассада должна расти в хорошо освещенном месте при температуре 12-15°С. Когда на растениях появится 1-2 пары настоящих листиков, займитесь пикировкой. После середины мая вербену гибридную можно высаживать в открытый грунт.Это растение с необыкновенными цветками известно пока не всем дачникам. Однако те, кто уже с ним познакомился, с восторгом отзываются о его красоте и, несмотря на некоторые сложности с выращиванием, отказываться от него не собираются. Главная головная боль поклонников кальцеолярии – это насекомые-вредители. Очень «любит» этот цветок белокрылка. Поэтому время от времени внимательно осматривайте растение, чтобы не пропустить момент появления грозного врага и сразу начать борьбу с ним.Кальцеолярия требует особого ухода. Она плохо переносит как пересыхание, так и чрезмерное увлажнение почвы. Предпочитает светлые места, но ярких солнечных лучей боится. По этой причине южная сторона ей не подходит. Используют растение в основном в комнатном цветоводстве и для выращивания в контейнерах, однако иногда высаживают ее в открытый грунт. Цветет кальцеолярия при благоприятных условиях с мая по сентябрь.Посев семян на рассаду можно осуществлять в январе. Легкие, как пыль, семена не нужно заделывать в грунт – рассыпьте их по поверхности и укройте пленкой. Всходы появятся не раньше, чем через 2-3 недели. Через месяц после этого распикируйте молодые растения в отдельные емкости. Оптимальная температура для выращивания рассады – 10-15°С.После пикировки растения нуждаются в подкормках. Удобряйте сеянцы каждые 2 недели комплексным минеральным удобрением, и они отблагодарят вас пышным цветением. Некоторые цветоводы заносят горшки с кальцеолярией на зиму в квартиру, чтобы сохранить растение. Однако на второй год цветение не такое обильное и красивое, поэтому цветок лучше выращивать как однолетник.Еще одно растение с длительным (около 80 дней) циклом развития – лобелия эринус, больше известная как лобелия садовая или лобелия синяя. Ее синие, голубые и фиолетовые шары, цветущие все лето, очень активно используются для контейнерного цветоводства. Растение многолетнее, но у нас выращивается как однолетник.Мелкие семена лобелии (в 1 г – больше 30 тыс. штук) можно посеять на рассаду уже в январе. В этом случае к июню у вас будет красивый, пышно цветущий куст.Для посева приготовьте грунт с нейтральным уровнем pH. Семена смешайте с песком и равномерно распределите по поверхности увлажненной почвы. После этого накройте стеклом или полиэтиленовой пленкой и отправьте в теплое место. Ежедневно опрыскивайте семена из пульверизатора. При температуре 18°С ростки появятся уже через 2 недели. После этого укрытие снимите, а рассаду отправьте для дальнейшего роста в светлое место с температурой 14-20°С. Когда на сеянцах появится по 3-4 настоящих листика, распикируйте их. В открытый грунт растения можно высаживать в мае.Лобелия будет радовать вас своим цветением до самых морозов. Для этого после первой волны пустые побеги срежьте на высоте 4-5 см от земли – и растение снова начнет куститься и обильно цвести.Эхинацея – растение, которое не только украсит ваш цветник длительным – около 60 дней – цветением, но и придет на помощь в качестве лекарственного средства при многих недугах. Препараты на основе эхинацеи применяют при простудных и воспалительных заболеваниях, для ослабления симптомов психического и физического переутомления. Эхинацея используется для лечения ожогов, язв и ран; она помогает улучшить состояние человека при депрессии и т.д. Одним словом, лечебное действие этого растения весьма разнообразное.Если вы посеете семена эхинацеи пурпурной на рассаду в январе, то цветением сможете полюбоваться уже текущим летом. Если же сделаете это весной, то раньше следующего года цветов не увидите.Растение предпочитает плодородные и увлажненные почвы и может расти даже на залитых солнечными лучами местах.При выборе грунта для рассады берите такой, в котором отсутствует торф. Семена эхинацеи прорастают довольно плохо, а торф еще больше затормозит этот процесс. Перед посадкой опытные цветоводы рекомендуют замочить семена в растворе стимулятора роста или хотя бы положить во влажную ткань.Сажайте только те семена, у которых появились корешки. Положите их в углубления и засыпьте небольшим слоем грунта. Увлажните почву из пульверизатора и накройте стеклом или пленкой. Когда появятся ростки (а на это может уйти месяц и даже больше), укрытие снимите, а емкость поставьте на солнечное место.Перед высадкой в открытый грунт, с начала мая, рассаду начинайте постепенно закаливать.Махровые цветки этой гвоздики распускаются только спустя 5-6 месяцев после посева, поэтому сеют ее раньше других цветов. В контейнер насыпают плодородную почву, на поверхности проделывают бороздки глубиной 3 мм, выдерживая расстояние между ними 2-2,5 см. Семена кладут в бороздки и присыпают речным песком. Контейнер накрывают полиэтиленовой пленкой и ставят в хорошо освещенное место с температурой воздуха 18-20°С.После появления всходов пленку убирают и досвечивают сеянцы с помощью специальной фитолампы, чтобы они не вытягивались.Для посева готовят контейнеры со смесью песка, торфа и листовой земли (в соотношении 1:1:2). Семена бегонии очень мелкие, поэтому сеют их поверхностно и в хорошо увлажненный субстрат. После чего тару прикрывают стеклом или прозрачной пленкой и держат в помещении с температурой воздуха 20-22°С. При подсыхании почвы ее осторожно опрыскивают из пульверизатора, при этом следят, чтобы семена не оказались глубоко в земле.Сеянцы прорастут уже через неделю. Постепенно укрытие начинают убирать – сначала на полчаса, потом на более длительное время, чтобы ростки привыкали к свежему воздуху.У этого привлекательного растения есть и другие названия – лизиантус, ирландская роза. Эустома начинает цвести спустя 5 месяцев после появления всходов, поэтому сеют ее не позднее января. Семена раскладывают на поверхности влажной почвосмеси из торфа, песка и перлита и слегка вдавливают в грунт. На емкость с землей надевают полиэтиленовый пакет и первые 2 месяца держат в помещении с ярким освещением и температурой воздуха 20-25°С.Сеянцы развиваются медленно. Раз в 1-1,5 недели их проветривают и опрыскивают из пульверизатора, если почва сохнет.Если посеять горечавку в декабре-январе, то цветением можно будет любоваться уже на второй год.Субстрат для цветов смешивают в равной пропорции с речным песком и насыпают в керамическую емкость (пластик лучше не использовать, поскольку при высокой влажности на стенках тары образуется мох). Семена сеют поверхностно, присыпают тонким слоем перегноя, после чего увлажняют из пульверизатора и накрывают мелко порезанным сфагнумом. Емкость ставят в темное место. Первую неделю семена держат при температуре 10-15°С, а потом переносят в холодное место с температурой 0-5°С (например, в холодильник). Это нужно для стратификации семян.Посевы держат в прохладном месте в течение 1,5-2 месяцев, затем переносят в теплое помещение с температурой 18-20°С и рассеянным светом. Через 15-20 дней должны появиться всходы. По мере высыхания почвы посевы увлажняют, а с наступлением весны убирают сфагнум.Семена лаванды рекомендуется покупать осенью или в начале зимы и тоже сначала проводить стратификацию.В конце января готовят почвосмесь из садовой земли, перегноя и чистого речного песка (в соотношении 3:2:1). В емкость для рассады насыпают дренаж, поверх него – подготовленный грунт, после чего землю проливают розовым раствором марганцовки. Семена сеют поверхностно, присыпают слоем песка толщиной не более 3 мм, опрыскивают теплой водой из пульверизатора, накрывают емкость полиэтиленом и сначала помещают в холодильник (при температуре от 1 до 5°С) на 2 месяца.После стратификации емкость ставят на подоконник в помещении с температурой воздуха 15-22°С. Посевы периодически проветривают и увлажняют.Если посеять примулу не в начале весны, а еще в январе, то уже в начале лета она зацветет. Свежие семена примулы, не требующие стратификации, сначала проращивают во влажной салфетке, после чего сеют в смесь песка, торфа и листового перегноя, предварительно пролитую кипятком. Затем семена слегка присыпают землей.При посеве можно использовать снег. Его раскладывают на поверхности почвы, наверх равномерно высыпают семена, снег слегка уплотняют. Когда он растает, семена сами опустятся на нужную глубину.Емкость с семенами ставят в помещение с температурой 16-20°С и рассеянным светом. Всходы появляются спустя 15-20 дней.При посеве на рассаду в январе гелениум порадует своим цветением уже в конце лета. Семена сеют в любой плодородный субстрат и держат под пленкой в хорошо освещенном помещении с комнатной температурой. Когда сеянцы окрепнут (обычно спустя 3 недели после появления всходов), их пикируют в отдельные емкости и выращивают при температуре 15-18°С. В мае рассаду высаживают в грунт.Пеларгонию можно сеять с ноября по апрель. Если вы хотите сделать это зимой, то понадобится досвечивание. Семена сеют во влажный и рыхлый питательный грунт (желательно использовать смесь дерновой земли, песка и торфа в пропорции 2:1:1), присыпают землей слоем 10 мм, накрывают полиэтиленовой пленкой и держат при температуре около 20°С.Почву регулярно увлажняют из пульверизатора, с пленки удаляют конденсат и досвечивают сеянцы, чтобы они находились на свету 12 часов в сутки. Тогда рассада вырастет крепкой и даст пышное цветение.Перед посевом семян пеларгонии рекомендуется провести их скарификацию: удалить покровные чешуи и слегка нарушить оболочку. Тогда семена прорастут уже спустя 7-10 дней.Даже зимой дачнику отдыхать некогда. Если вы хотите все теплое время года любоваться цветением ваших растений, позаботиться об этом нужно уже сейчас.