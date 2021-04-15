«Лолита» – самый трагичный роман XX века

22 апреля — день рождения у великого русского и американского писателя Владимира Набокова. Широкому читателю более всего известен его роман «Лолита» — трагическая книга о любви преподавателя французского языка к двенадцатилетней девочке. Роман регулярно попадает в рейтинги лучших книг XX века, назван четвертым в списке ста романов всех времен по версии the Modern Library и попал в список ста лучших романов столетия по версии журнала Time.



«Лолиту» Набоков писал на английском языке, путешествуя во время отпусков по Соединенным Штатам Америки. По сюжету, интеллектуал средних лет Гумберт Гумберт знакомится с Долорес Гейз, Лолитой, в доме ее матери, где он останавливается. Гумберт влюбляется в девочку, вступает в связь с ее матерью, а после гибели последней отправляется с Лолитой в долгое автомобильное путешествие по Америке.



За 27 лет до публикации «Лолиты», в Берлине, Владимир Набоков написал стихотворение «Лилит», также повествующее о страсти к юной девочке и оканчивающееся словами «…мучительно я пролил семя и понял вдруг, что я в аду». В древнеиудейской мифологии Лилит — первая жена Адама, превратившаяся в злого демона. Гумберт Гумберт называл молоденьких девочек «нимфетками» и приписывал им демонические черты.

Владимир Набоков за рабочим столом. Изначально, опасаясь скандала, автор планировал опубликовать книгу анонимно. Скандал действительно сопутствовал изданию романа, однако, как говорится, плохой паблисити не бывает — «Лолита» принесла Набокову огромную славу и доход, который позволил ему оставить преподавание в США и переселиться в Швейцарию.Первое издание «Лолиты». Книга была опубликована в Париже в издательстве «Олимпия Пресс», которое специализировалось на публикации эротической и авангардной литературы. Среди других изданных там книг — «Голый завтрак» Уильяма Берроуза и «История О» Полины Реаж, к примеру.Многие считают, что за основу истории о любви Гумберта к Лолите послужила реальная история, произошедшая в 40-е годы в штате Нью-Джерси: 50-летний интеллектуальный механик Фрэнк Ласалль обманом похитил 11-летнюю Салли Хорнер.Ласалль поймал девочку на воровстве тетрадки и представился агентом ФБР , шантажом вынудив ее бежать с ним. 21 месяц они провели, путешествуя в трейлере по Штатам, прежде чем девочка сбежала от похитителя и позвонила в полицию.В 1950 году Ласалль был осужден на 30 лет тюрьмы. Тема с автомобильным путешествием и внешняя схожесть Салли с героиней романа Набокова указывают на то, что именно эта история послужила основой для романа.Обложки романа «Дар» и повести «Волшебник». Многие специалисты по творчеству Набокова прослеживают аналогии между этими произведениями и романом «Лолита». В частности, мотив желания вновь обрести давно потерянную любовь — в детстве Гумберт Гумберт был влюблен в девочку Аннабель Ли, которая вскоре после их встречи умирает от тифа. Это, в свою очередь, аллюзия на стихотворение Эдгара Аллана По «Аннабель Ли».Владимир Набоков в Монтрё, Швейцария, где он жил с 1961 по 1977 год. Перевод романа на русский сделал сам Набоков, он был опубликован в Нью-Йорке в 1967 году, а в России книга была опубликована лишь в 1989-м.Роман был экранизирован дважды. Первая экранизация — англо-американский фильм «Лолита», снятый Стэнли Кубриком в 1962 году. Сценарий написал сам Набоков, однако в конечном итоге он был использован лишь в незначительной мере.Кубрик за работой.Американская актриса Сью Лайон в роли Лолиты. На момент съемок ей было 14 лет. Гумберта Гумберта сыграл британец Джеймс Мэйсо.Кандидатуру Лайон на роль Лолиты одобрил сам Владимир Набоков Организация «Католический легион» потребовала, чтобы в сцене, где подразумевается секс между Гумбертом и Лолитой, совращение было показано исключительно намеком.Вторая экранизация — «Лолита» Эдриана Лайна, вышедшая в 1997 году. Лента вышла ограниченным тиражом и большой кассы не сделала.Фото с премьеры « Лолиты »: Эдриан Лайн с семьей и Доминик Суэйн, которая сыграла Лолиту. Доминик на момент съемок было 15 лет.На роль Лолиты изначально приглашали Натали Портман, но она отказалась по религиозным соображениям, Портман — практикующая иудейка. Есть также сведения, что против выступили родители актрисы. На фото: Натали Портман в фильме «Леон».Гумберта мог сыграть Дастин Хоффман, однако роль досталась Джереми Айронсу и он, надо признать, отлично с ней справился.Многие критики обеих экранизаций отмечают, что ни одна из Лолит не выглядит действительно двенадцатилетней — обе актрисы старше.Роль в «Лолите» на настоящий момент является самой известной работой Суэйн в кино.В интимных сценах между Гумбертом и Лолитой Суэйн подменяла дублерша.Фильм был очень неоднозначно принят в Штатах, а в Австралии и вовсе не был допущен к прокату, там его показали лишь спустя два года, с жестким ограничением.Сценарий второй экранизации был более близок к тексту романа, чем сценарий «Лолиты» Кубрика. Сценарист Стивен Шифф говорил, что авторы фильма не хотели делать ремейк ленты Кубрика, а стремились «поставить новую экранизацию великого романа».Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)