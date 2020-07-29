Культовые актёры, снявшиеся в нелепых фильмах

У каждого великого актера, которым сегодня восхищаются десятки и сотни тысяч людей, были свои взлёты и падения. И речь не только о том, что они снимались в достаточно странных картинах в начале своей карьеры, но и о том, что даже после своей ошеломительной известности осознанно выбирали нелепые и порой откровенно абсурдные роли. А потому вашему вниманию – список актеров, которым не повезло оказаться в том или ином фильме.
1. Хелен Миррен – Калигула
Хелен Миррен – женщина, которая даже будучи в преклонном возрасте остаётся достаточно привлекательной как для мужчин, так и для девушек, которые хотят быть похожими на неё от и до. Благодаря своим достижениям и звездной карьере, Хелен в принципе может снимать всё, что ей захочется, даже если ей в голову взбредет полностью абсурдная идея. Особенно, если эта идея будет абсурдной. Однако это не всегда было так. И понять это можно на примере фильма «Калигула» 1979 года выпуска. Всё, что необходимо знать об этом кино – так это то, что одним из продюсеров назначили основателя «Penthouse». Фильм имел потрясающий каст, начиная с таких актеров, как Питер О’Тул, Джон Гилгуд, Малькольм Макдауэлл и, конечно же, неподражаемой Хелен. Сценарий был разработан Гором Видалем, однако и это не спасло фильм, поскольку весь он был основан на достаточно взрослых и откровенных сценах. Очевидно, что фильм о Калигуле должен быть суперинтересным и даже немножко странным, но при этом никто из зрителей не думал о том, что там будет происходить настоящая вакханалия с обнаженной Миррен в главной роли. Сама же Хелен отзывается об этом фильме с улыбкой и, кажется, совсем не разочарована в его провале.
2. Джордж Клуни – Возвращение помидоров-убийц
Было время, когда Джордж Клуни был всего лишь одним из актеров, который пытался пробиться в Голливуд и стать популярным. Для этого он снимался в различных маленьких и эпизодических ролях в таких картинах, как «Факты жизни» и «Розанна». И одной из самых примечательных ролей стала его роль в фильме «Возвращение помидоров-убийц» 1988 года, ставшим продолжением весьма непристойного ужастика, который посмотрело весьма небольшое количество людей. Было несколько основных продолжений саги о помидоре-убийце, одна только одно из них запомнилось тем, что в нём снялся человек, который в последствии станет самым популярным актером и так называемым Кэри Грантом своего поколения. Нет особого смысла говорить о сюжете, поскольку он достаточно прост и даже смешон: генетически созданные безумным ученым, помидоры-гуманоиды выходят из-под контроля и начинают истребление человеческой расы. Сам же Клуни, наверное, оглядываясь назад, смущенно посмеивается, вспоминая самый старт своей карьеры, который и помог ему стать мега богатым и популярным в своё время.
3. Марлон Брандо – Остров доктора Моро
Говоря напрямую, Марлон Брандо даже на самом старте своей карьеры уже мог похвастаться тем, что его хорошо знают, как весьма отталкивающего человека с непомерно большим эго. Однако даже с такой склочной репутацией Марлон был и остаётся одним из величайших актеров, которые когда-либо существовали. Потому многие удивляются, что он стал тем, кто помогал создавать абсолютно ужасный во всех отношениях фильм о докторе Моро. Основанный на одноименной книге, он был достаточно странным, нудным и весьма запутанным, повествующим об ученом, который занимался скрещиванием людей и животных. Этот фильм стал одним из худших, который попал на премию «Золотая малина» сразу в шести номинациях. Сам же Брандо получил звание «Худшего актера второго плана», а его персонаж и один из помощников стали прототипами персонажей Кевина и Альфонсо Мефесто для мультика «Южный парк».
4. Том Хэнкс – Костёр тщеславия
До того, как Том стал комедийной звездой, и задолго до того, как он стал выдающимся драматическим актером и обладателем «Оскара», Хэнкс пытался прорваться в мир драматического кино всеми силами. И для этого он использовал адаптацию книги Тома Вулфа «Костёр тщеславия» 1990 года. Он снялся в нём вместе с Брюсом Уиллисом и Мелани Гриффит, исполняя роль Шермана – успешного маклера с Уолл-стрит, который случайно стал свидетелем того, что его любовница сбила афроамериканского подростка на машине, из-за чего он оказался в коме. Предполагалось, что фильм станет одним из первых, который покажет расовые взаимоотношения между людьми и их истинную природу. Многие также утверждают, что именно эта картина стала прародительницей более позднего фильма «Столкновение». А потому актерский состав в виде Моргана Фримана и Мюррея Абрахама точно не мог подумать, что столкнется с такой неоднозначной реакцией критиков и зрителей, которым, в общем-то, фильм показался нелепым.
5. Энтони Хопкинс – Корпорация «Бессмертие»
Когда-то Хопкинс был актером, которого очень почитали на территории Англии, однако он не пользовался такой уж большой популярностью в американском кино. Затем, конечно же, появилась картина «Молчание ягнят» и всё изменилось. Внезапно благодаря ей он стал самым узнаваемым актером на планете, способным подбирать свои роли так, чтобы неизменно получать одобрение как зрителей, так и критиков. Однако в своё время он решил рискнуть и сняться в фильме Эмилио Эстевеса и Мика Джаггера «Корпорация «Бессмертие»», буквально за год до того, как он выиграет «Оскар» за роль Ганнибала Лектера. Этот научно-фантастический фильм повествовал о будущем в 2009 году, где путешествия во времени стали реальностью, а все богатые люди стремились обрести такое желанное бессмертие. Эстевес получил роль гонщика, который попал в будущее незадолго до того, как он должен был разбиться на смерть, а Хопкинс, конечно же, сыграл злодея. После своего выхода фильм получил преимущественно негативные отзывы, однако также был трижды номинирован на лучший научно-фантастический фильм, лучшие костюмы и женскую роль второго плана.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии