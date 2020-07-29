Культовые актёры, снявшиеся в нелепых фильмах

У каждого великого актера, которым сегодня восхищаются десятки и сотни тысяч людей, были свои взлёты и падения. И речь не только о том, что они снимались в достаточно странных картинах в начале своей карьеры, но и о том, что даже после своей ошеломительной известности осознанно выбирали нелепые и порой откровенно абсурдные роли. А потому вашему вниманию – список актеров, которым не повезло оказаться в том или ином фильме.





1. Хелен Миррен – Калигула

2. Джордж Клуни – Возвращение помидоров-убийц

3. Марлон Брандо – Остров доктора Моро

4. Том Хэнкс – Костёр тщеславия

5. Энтони Хопкинс – Корпорация «Бессмертие»