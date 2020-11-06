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Мощные пистолеты, на которые не нужно разрешение

Современное пневматическое оружие во многом не уступает огнестрельному. Некоторые из винтовок и пистолетов достаточно мощны: для покупки до определенной дульной энергии не требуется ни лицензии, ни разрешения.

Мощные пистолеты, на которые не нужно разрешение

Дульная энергия пневматики высчитывается в джоулях. Мощность в 7,5 джоулей не требует для покупки никаких документов, кроме удостоверяющих личность.

Мощные пистолеты, на которые не нужно разрешение

В этот промежуток попадает большинство пневматических пистолетов. К примеру, новичкам часто рекомендуют пневматический пистолет ТТ МР-656К, мощность которого всего 3 Дж. Вот так выглядит след от выстрела пневматического ТТ в баллистическом геле, имитирующем человеческое тело.

Мощные пистолеты, на которые не нужно разрешение

В этом ролике эксперты более подробно обсуждают гражданское пневматическое оружие:



В целом, все эксперты приходят к выводу, что мощная пневматика действительно может стать удачным выбором даже для охотника. Правда, такое оружие уже придется регистрировать.

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Мощные пистолеты, на которые не нужно разрешение

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Мощные пистолеты, на которые не нужно разрешениеПодписаться на мой Instagram

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