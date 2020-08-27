10 картинок, которые ускорят приход весны

С нами не соскучишься!

Талантливый московский художник-иллюстратор и автор добрых рисунков Bird Born вместе со всеми ждёт весну и своими картинками ускоряет её приход. Да, ребята, то что сейчас на улице, это зима, а не весна.

Итак, новый цикл работ под названием "Весна идёт, весне дорогу!"

