Талантливый московский художник-иллюстратор и автор добрых рисунков Bird Born вместе со всеми ждёт весну и своими картинками ускоряет её приход. Да, ребята, то что сейчас на улице, это зима, а не весна.
Итак, новый цикл работ под названием "Весна идёт, весне дорогу!"
10 картинок, которые ускорят приход весны
Талантливый московский художник-иллюстратор и автор добрых рисунков Bird Born вместе со всеми ждёт весну и своими картинками ускоряет её приход. Да, ребята, то что сейчас на улице, это зима, а не весна.
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