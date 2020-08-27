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10 картинок, которые ускорят приход весны

Талантливый московский художник-иллюстратор и автор добрых рисунков Bird Born вместе со всеми ждёт весну и своими картинками ускоряет её приход. Да, ребята, то что сейчас на улице, это зима, а не весна.
Итак, новый цикл работ под названием "Весна идёт, весне дорогу!"




10 картинок, которые ускорят приход весны весна, позитив





10 картинок, которые ускорят приход весны весна, позитив








10 картинок, которые ускорят приход весны весна, позитив








10 картинок, которые ускорят приход весны весна, позитив








10 картинок, которые ускорят приход весны весна, позитив








10 картинок, которые ускорят приход весны весна, позитив








10 картинок, которые ускорят приход весны весна, позитив








10 картинок, которые ускорят приход весны весна, позитив








10 картинок, которые ускорят приход весны весна, позитив








10 картинок, которые ускорят приход весны весна, позитив






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