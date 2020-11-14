Как в Средневековье неверных жён уличали в измене, или Секрет детектора лжи на картине Кранаха

«Уста истины» Кранаха демонстрирует одну из самых популярных легенд, которая зародилась в древней Италии. В этот период в европейской живописи были очень популярны картины на темы разных историй и поверий. В чем же кроется сюжет полотна и почему льва на картине называют детектором лжи своего времени?
Истоки поверья
Прежде всего, необходимо понять, что такое «уста истины»? Это старинная круглая мраморная плита диаметром 1,75 м с изображением маски Тритона, датируется I веком нашей эры. Во времена Римской империи маска прикрывала один из люков Великой клоаки в Риме. Однако самой известной функцией «уст истины» является его роль детектора лжи. Еще со времен средневековья считалось, что если человек, который солгал, протянет руку в рот скульптуре, она непременно откусит ее. В XIV веке эта традиция превратилась в популярную историю. В настоящей сцене на полотне Кранаха «уста истины» представлены не маской речного бога, а устрашающей скульптурной в форме льва.
Скульптура "Уста истины
Сюжет
Картина «Уста истины» демонстрирует одну из самых популярных легенд, которая зародилась в древней Италии. По сюжету обвиняемая в супружеской неверности женщина должна была пройти проверку «уст истины» в присутствии мужа, свидетелей и судьи.
Инфографика: о художнике
Она утверждает, что лежала только в объятиях своего мужа и шута, и, поскольку она говорит правду, лев оставляет ее руку в целости и сохранности. Весь подвох в том, что женщина придумала хитрый план, когда предстала перед статуей. Она уговорила своего возлюбленного прийти с ней под видом дурачка и обнять ее прямо перед тем, как она протянет руку ко рту статуи, тем самым спасая себя от разоблачения и унижения. Шут действительно ее любовник, но свидетели не воспринимают его всерьез. И тогда она поклялась, что ни один мужчина, кроме ее мужа и этого дурака, никогда не касался ее. Прелюбодейка уверенно протягивает руку в полной уверенности, что статуя не оставит ее без руки благодаря ее хитроумному обману.
Картина Кранаха "Уста истины"
Герои
Справа от сцены Кранах изобразил мужа-ревнивца в мрачном черном пальто, пристальный взгляд которого устремлен на льва в ожидании приговора. Слева - судьи, которые подтверждают, что рука женщины осталась невредимой, а справа две элегантные придворные дамы-свидетельницы, по-видимому, довольны результатом. В некоторых своих деталях (особенно, его разинутая пасть и грива) лев Кранаха имеет поразительные сходства с «львом Брауншвейга». Более чем вероятно, что Кранах не понаслышке знал о Брауншвейгском льве, величайшем произведении средневекового литья. Созданный в эффектном единственном слепке, Лев был заказан Генрихом, герцогом Саксонии, в середине XII века. Эта культовая скульптура сохранилась до наших дней.
Статуя Брауншвейгского льва / источник: www.braunschweig.de
Композиция
Кранах разработал прекрасно сбалансированную композицию в рамках квадратного формата полотна. Расположение фигур и цвета создают четкий ритм в работе. Шут в синем плаще словно обрамлен парными фигурами судей и свидетельниц. Меховая мантия обманутого супруга мастерски перекликается с гривой льва. Справа изображен еще один герой, который смотрит прямо на зрителя и делает его соучастником процесса и свидетелем лживой театральной сцены.
Инфографика: герои полотна (1)
Инфографика: герои полотна (2)
Параллель с известной историей о Тристане и Изольде
«Уста истины» по своему посылу очень напоминают другую средневековую легенду о Тристане и Изольде. Изольда – тоже виновная женщина, избежавшая наказания благодаря собственной хитрости. Женщина, обвиняемая ее мужем королем Марком в прелюбодеянии с Тристаном, предстает перед Богом и судом, и клятвенно клянется в невинности. И в этой легенде, как у Кранаха, пара использует уловки, чтобы обмануть общество.
Молва об отношениях Тристана и Изольды переходит из уст в уста, растет все более и более, и дело доходит наконец до того, что становится необходимым прибегнуть к Божьему суду для доказательства невиновности Изольды. Чтобы доказать свою невиновность Изольда должна пройти босыми ногами по раскаленному железу. Испытание в высшей степени тяжелое. И каков же был план? Тристан нарядился бедным пилигримом и явился ко двору. Никто не подозревает истины. Переодетый Тристан берет Изольду на руки и переносит ее на указанное место. Тогда Изольда объявляет во всеуслышание, что ее никогда не обнимал никто, кроме мужа и перенесшего ее на место Божьего суда пилигрима. Его маскировка перекликается с маскировкой шута в интерпретации Кранаха.
"Тристан и Изольда"/источник: fineartamerica.com
Шедевр немецкой живописи эпохи Возрождения Лукаса Кранаха Старшего можно отнести к числу его самых важных работ, которая до сих пор находится в собственности частных коллекционеров. Работа была выполнена 500 лет назад. На протяжении веков легендарная слава «уст истины» как детектора лжи сделала ее популярной для посещения туристами Рима. Этот мотив, ставший объектом восхищения, даже фигурирует в сцене голливудского фильма 1953 года «Римские каникулы» с Грегори Пеком и Одри Хепберн в главных ролях.
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