Как после крушения социализма сложились судьбы 7 наследников глав соцстран





В своё время Советский Союз был не просто огромной страной, но ещё источником финансирования и идеологическим центром для множества социалистических стран. Генеральные секретари ГДР, Болгарии, Румынии и других стран копировали образ жизни советских руководителей. Но после того, как социалистическое содружество рассыпалось, строй в некогда дружественных государствах изменился. А вот наследникам вождей пришлось привыкать к новым реалиям существования.

Людмила Живкова

Владимир Живков

Моника Ярузельская

Нику Чаушеску

Зоя Чаушеску

Зоя Чаушеску с мамой Еленой Чаушеску. / Фото: www.wikimedia.org

Валентин Чаушеску

Соня Хонеккер

Семья Хонеккера в 1977 году. / Фото: www.aif.by

Дочь президента Народной Республики Болгария активно занималась политикой, с 1975 по 1981 год занимала должность председателя Комитета по культуре и искусству в ранге министра, была депутатом Народного собрания, членом Политбюро ЦК Компартии Болгарии. 21 июля она скоропостижно скончалась из-за внезапного инсульта. Тело Людмилы Живковой нашли в бассейне на правительственной даче.У неё осталось двое детей – Евгения и Тодор, от двух разных браков. Как складывается судьба Тодора неизвестно, а вот карьера Евгении оказалась вполне успешной. Она создала собственный дом моды «Жени Стайл» в 1991 году, которым благополучно управляет и сегодня. Евгения была депутатом Народного собрания Болгарии, при этом ни в какую из партий она не вступала.В 2007 году была избрана в Парламентскую Ассамблею Европы.Сын Тодора Живкова Владимир по настоянию отца занимался политикой, однако особого рвения не проявлял, а потому и успеха не добился. Зато очень любил разгульные застолья и обожал всяческие приключения. В состоянии алкогольного опьянения часто терял контроль над собой и даже избивал собственную жену. Та, не в силах бороться с разъярившимся супругом, сбегала из дома к родителям и безрезультатно жаловалась на мужа в КГБ Болгарии.По непроверенным данным, после революции Владимир Живков перестал злоупотреблять спиртным и занялся бизнесом, став основателем нескольких коммерческих банков. Позже он в течение двух лет занимал пост финансового консультанта президента Болгарии. В настоящее время Владимиру Живкову 68 лет и он предпочитает не особенно привлекать к себе внимание.Дочь Войцеха Ярузельского, руководившего Польшей с 1981 по 1990 год, получила образование психолога. В начале 1990-х она выступила учредителем журнала «Твой стиль» о тенденциях моды. Сегодня 56-летняя Моника является востребованным экспертом моды и стиля, а ещё она выпустила автобиографию под названием «Барышня-товарищ», после ещё несколько книг, одна из которых была о её семье. У Моники Ярузельской есть сын, 16-летний Густав.Правитель Румынии мечтал сделать сына Нику своим преемником и всячески продвигал по партийной линии, несмотря на то, что особого стремления у самого Нику Чаушеску к руководящей работе вовсе не было. Он не отличался особыми талантами, зато никогда не отказывался от спиртных напитков и весёлого времяпровождения в компании молодых женщин. Став членом исполкома Компартии Румынии и заняв должность губернатора Сибиу, Нику уже с утра начинал возлияния, а к обеду находился уже в изрядном подпитии. После свержения режима Нику Чаушеску был приговорен к 20 годам заключения, но отбыл всего три года из-за проблем со здоровьем. В 1996 году он скончался из-за цирроза печени.Дочь Николае Чаушеску была математиком по образованию, она никогда не увлекалась политикой, но зато прекрасно умела тратить деньги. Она увлечённо коллекционировала ювелирные украшения и антикварную мебель, а шкафы Зои были набиты одеждой от самых известных французских брендов.После падения режима отца Зоя отсидела в тюрьме восемь месяцев, а после освобождения была вынуждена перебраться в маленькую квартирку мужа Мирчу Опряна, ибо всё её имущество, в том числе и роскошный дом, было конфисковано. Супруги не могли найти работу, и бывшая «румынская принцесса» была вынуждена собирать пустые бутылки. Муж Зои ухаживал за супругой до самого последнего её дня, пока она не скончалась в 57 лет от онкологического заболевания лёгких.Сегодня Валентину 72 года, после революции он девять месяцев провёл в тюрьме, а освободившись, обосновался в Бухаресте, где живёт и сейчас. Он ведёт очень закрытый образ жизни, категорически отказываясь от любых интервью и участия в мероприятиях. Старший сын Николае Чаушеску во время правления отца возглавлял футбольный клуб, хотя по образованию является физиком-атомщиком.Семья правителя ГДР Эриха Хонеккера, как известно, после падения режима перебралась в Чили, где жила их дочь Соня вместе с супругом и двумя детьми. Она до пенсии служила врачом в одной из частных больниц и предпочитала не особенно общаться с посторонними людьми. Зато продавцы из магазина, где обычно приобретает продукты 68-летняя Соня, с удовольствием делятся: дочь Эриха Хонеккера всегда отказывается от покупки, если ей попадаются товары, произведённые в России или Германии. И даже когда в новостях показывают репортажи из России или Германии, Соня неизменно переключает канал.

Сотрудничество Советского Союза с дружественными державами не ограничивалось политической, экономической и культурной сферами. Правительство СССР пристально следило за здоровьем руководителей соцстран и лидеров компартий, приглашало их на отдых и лечение.