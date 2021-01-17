Как проходит ужин в семьях обычных американцев

Фотограф Лоис Билефельд предлагает взглянуть изнутри на американцев во время интимных моментов в кругу семьи за столом. Когда она была маленькой, родители привили ей правильный застольный этикет. Поэтому Лоис задалась вопросом, соблюдают ли его все семьи и принято ли в них садиться за стол всем вместе.



«Члены моей семьи всегда собирались вместе за ужином (нужно было спрашивать разрешения, чтобы выйти из-за стола), — рассказывает Билефельд. — Я не очень интересовалась самой едой до тех пор, пока не повзрослела и не начала регулярно готовить и искать свои вкусы. Но даже в юном возрасте я признавала, что еда объединяет людей и является способом изучения разных культур».













Обычно эти снимки выставляются в крупном формате, что позволяет зрителю как будто присоединиться к изображенной на них трапезе. «Сам проект снимается по вечерам с понедельника по четверг, поскольку я хотела запечатлеть привычки и ритуалы, сформированные цейтнотом по вечерам на неделе. В выходные у людей больше времени, — рассказывает автор фотопроекта. — Я работаю с сериями, поскольку мне нравится видеть сходства и различия в людях в том, что близко всем, — все мы едим».







«Я обожаю все маленькие детали в домах людей. Я смотрю на эти снимки и большие принты чаще, чем кто-либо, и все время нахожу на фотографиях новые вещи, которых раньше не замечала», — говорит фотограф.



Присмотритесь к этим снимкам. Их действительно можно разглядывать часами, столько в них деталей и особенностей.

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