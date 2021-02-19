Способы использования древесной золы, о которых мало кто знает

На протяжении веков зола считалась ценностью, и не зря. Сжигая дрова в камине или печи, вы можете с огромной пользой использовать древесную золу в самых разнообразных случаях. Есть даже и такие, о которых вы, вероятно, не слышали.
Древесная зола — богатый различными микроэлементами продукт, который может и должен быть использован, а не выброшен в мусор!
1. Щелочная вода
2-3 ст. л. золы залейте водой, доведите до кипения. Затем процедите получившийся раствор через мелкое сито. Такая щелочная вода отлично подойдёт для уборки!
2. Пятна на одежде
Зола отлично справляется с загрязнениями на одежде. Лучше всего использовать её на свежем пятне.
3. Чистая мебель
Сделайте простую пасту из золы и воды и почистите ею мебель.
4. Удаление запахов
Одно из любимых применений древесной золы — удаление запахов. Зола имеет свойство эффективно поглощать стойкие и неприятные запахи.
5. Свежий запах в холодильнике
Просто поместите небольшую ёмкость с древесной золой в холодильник, и она поглотит все неприятные запахи в холодильнике.
6. Самодельная зубная паста
Ищете эффективную и натуральную пасту? Тогда самодельная паста из древесной золы и воды будет отличным выбором!
7. Защита растений
Древесная зола, посыпанная поверх грунта, защитит растения от морозов. Кроме того, это отличное органическое удобрение.
8. Больше никаких слизней
Используйте древесную золу, чтобы припорошить землю, тем самым убив сразу двух зайцев: внеся удобрение и отпугивая слизней с участка.
9. Участок без муравьев
Все способы защиты вашего участка пришли прямиком из самой природы. Посыпьте древесной золой места пребывания муравьев, чтобы они поспешно ушли в другое место.
10. Нет вредителей
Не только муравьи и слизни не любят золу. Крысы, тараканы, мыши и прочие вредители также будут держаться от вашего участка как можно дальше, при регулярном использовании древесной золы. Просто посыпьте её в углы, щели и возможные места обитания вредителей.
11. Отпугиватель моли
Добавьте небольшую ёмкость с древесной золой в шкаф, чтобы моль больше никогда не заводилась на вашей одежде.
12. Уровень влажности
Если в подвале и других помещениях слишком высокая влажность, поместите там древесную золу — она отлично впитывает лишнюю влагу.
13. Хранение овощей и фруктов
Вы можете продлить жизнь овощам и фруктам, если сохраните их в яме, присыпанной древесной золой.
14. Пожар
Если вам нужно экстренно потушить пожар, то лучшего средства, чем древесная зола, просто не найти.
15. Мыло из золы
Сделать такое мыло очень просто, а в результате у вас будет отличное щелочное мыло, классно справляющееся с различными загрязнениями.
16. Защита ульев
Древесная зола способна защитить улья с пчелами от муравьев, в то же время, не навредит самим пчёлам.
17. Чистые фары
Паста из воды и древесной золы — чудесное средство для идеально чистых фар.
18. Использование в кулинарии
Вы не поверите, но древесная зола может быть использована и в кулинарии, например, для засолки овощей или консервирования свежих оливок.
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