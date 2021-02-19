Способы использования древесной золы, о которых мало кто знает

На протяжении веков зола считалась ценностью, и не зря. Сжигая дрова в камине или печи, вы можете с огромной пользой использовать древесную золу в самых разнообразных случаях. Есть даже и такие, о которых вы, вероятно, не слышали.

Древесная зола — богатый различными микроэлементами продукт, который может и должен быть использован, а не выброшен в мусор!







1. Щелочная вода

2. Пятна на одежде

3. Чистая мебель

4. Удаление запахов

5. Свежий запах в холодильнике

6. Самодельная зубная паста

7. Защита растений

8. Больше никаких слизней

9. Участок без муравьев

10. Нет вредителей

11. Отпугиватель моли

12. Уровень влажности

13. Хранение овощей и фруктов

14. Пожар

15. Мыло из золы

16. Защита ульев

17. Чистые фары

18. Использование в кулинарии

2-3 ст. л. золы залейте водой, доведите до кипения. Затем процедите получившийся раствор через мелкое сито. Такая щелочная вода отлично подойдёт для уборки!Зола отлично справляется с загрязнениями на одежде. Лучше всего использовать её на свежем пятне.Сделайте простую пасту из золы и воды и почистите ею мебель.Одно из любимых применений древесной золы — удаление запахов. Зола имеет свойство эффективно поглощать стойкие и неприятные запахи.Просто поместите небольшую ёмкость с древесной золой в холодильник, и она поглотит все неприятные запахи в холодильнике.Ищете эффективную и натуральную пасту? Тогда самодельная паста из древесной золы и воды будет отличным выбором!Древесная зола, посыпанная поверх грунта, защитит растения от морозов.Кроме того, это отличное органическое удобрение.Используйте древесную золу, чтобы припорошить землю, тем самым убив сразу двух зайцев: внеся удобрение и отпугивая слизней с участка.Все способы защиты вашего участка пришли прямиком из самой природы. Посыпьте древесной золой места пребывания муравьев, чтобы они поспешно ушли в другое место.Не только муравьи и слизни не любят золу. Крысы, тараканы, мыши и прочие вредители также будут держаться от вашего участка как можно дальше, при регулярном использовании древесной золы. Просто посыпьте её в углы, щели и возможные места обитания вредителей.Добавьте небольшую ёмкость с древесной золой в шкаф, чтобы моль больше никогда не заводилась на вашей одежде.Если в подвале и других помещениях слишком высокая влажность, поместите там древесную золу — она отлично впитывает лишнюю влагу.Вы можете продлить жизнь овощам и фруктам, если сохраните их в яме, присыпанной древесной золой.Если вам нужно экстренно потушить пожар, то лучшего средства, чем древесная зола, просто не найти.Сделать такое мыло очень просто, а в результате у вас будет отличное щелочное мыло, классно справляющееся с различными загрязнениями.Древесная зола способна защитить улья с пчелами от муравьев, в то же время, не навредит самим пчёлам.Паста из воды и древесной золы — чудесное средство для идеально чистых фар.Вы не поверите, но древесная зола может быть использована и в кулинарии, например, для засолки овощей или консервирования свежих оливок.