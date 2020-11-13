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Самая милая сказка на ночь

Самая милая сказка на ночь

Если вам вдруг нужно прочесть кому-то сказку на ночь, лучше этой не найти.

Настало время спать, и маленький зайчонок крепко ухватил большого зайца за длинные-длинные уши. Он хотел точно знать, что большой заяц его слушает.

— Знаешь, как я тебя люблю?

— Конечно, нет, малыш. Откуда мне знать?

— Я люблю тебя — вот как! — и зайчонок раскинул лапы широко-широко.

Но у большого зайца лапы длинней.

— А я тебя — вот как.

«Ух, как широко», — подумал зайчонок.

— Тогда я люблю тебя — вот как! — и он потянулся вверх изо всех сил.

— И тебя — вот как, — потянулся за ним большой заяц.

«Ого, как высоко, — подумал зайчонок. — Мне бы так!»

Тут зайчонок догадался: кувырк на передние лапы, а задними вверх по стволу!

— Я люблю тебя до самых кончиков задних лап!

— И я тебя — до самых кончиков твоих лап, — подхватил его большой заяц и подбросил вверх.

— Ну, тогда… тогда… Знаешь, как я тебя люблю?… Вот так! — и зайчонок заскакал-закувыркался по полянке.

— А я тебя — вот так, — усмехнулся большой заяц, да так подпрыгнул, что достал ушами до веток!

«Вот это прыжок! — подумал зайчонок. — Если б я так умел!»

— Я люблю тебя далеко-далеко по этой тропинке, как от нас до самой реки!

— А я тебя — как через речку и во-о-о-он за те холмы…

«Как далеко-то», — сонно подумал зайчонок. Ему больше ничего не приходило в голову.


Тут вверху, над кустами, он увидел большое темное небо. Дальше неба ничего не бывает!

— Я люблю тебя до самой луны, — шепнул зайчонок и закрыл глаза.

— Надо же, как далеко… — большой заяц положил его на постель из листьев.

Сам устроился рядом, поцеловал его на ночь… и прошептал ему в самое ухо:

— И я люблю тебя до самой луны. До самой-самой луны… и обратно.

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