Взлет запрещен: почему многообещающий концепт электрического самолета был закрыт



В двадцать первом веке тенденция отказа от топливных двигателей проявляется все больше. И не электрокарами едиными этот процесс определяется: все больше разработок направлены на создание электрических самолетов. Одним из таких проектов, которому пророчили большое будущее, была концепция летающей машины с вертикальным взлетом и посадкой от DARPA под названием X-Plane. Вот только при всей активности и поддержке разработки это не спасло ее от внезапного закрытия.

Один из первых концепт-артов по данному проекту. /Фото: insider.com

Арт-концепт проекта VTOL X-Plane. /Фото: intelligent-aerospace.com

Крылья самолета в перпендикулярном земле положении. /Фото: techcult.ru

Запись с камер во время испытаний VTOL X-Plane. /Фото: youtube.com

Один из перспективных, но нереализованных концептов. /Фото: newatlas.com

Впервые о новом концепте самолета с вертикальным взлетом и посадкой стало известно еще в 2013 году, когда Агентство по перспективным оборонным научно-исследовательским проектам США, сокращенно DARPA, сообщила о разработке собственного видения экспериментального самолёта под рабочим названием VTOL X-Plane.Уже тогда к компьютерной модели были представлены планируемые технические характеристики - летательный аппарат должен был быть способен развивать скорость до 700 км/час за счет силовой установки мощностью 4000 лошадиных сил. Ресурс двигателя составляет 3 мегаватта.Справедливости ради, следует уточнить, что разработка велась не с нуля: авторы концепта - группа инженеров из штата Вирджиния - проектировали его на основе беспилотника, который был создан ими ранее.Собственно, поэтому самолет также будет беспилотным. При этом предполагается также создание пилотируемой модификации.В своей конструкции машина имеет два больших задних крыльев и два меньших в носовой части. На них расположены в общей сложности 24 канальных пропеллера - 18 на больших и 6 на малых. Во время взлета они разворачиваются перпендикулярно земле, а после снова возвращаются в первоначальное положение. Планируемая полезная нагрузка составляет от 4,5 до 5,4 тонн.На разработку проекта было выделено почти 90 миллионов долларов. Демонстрационная версия должна была быть подготовлена компанией Aurora Flight Sciences в 2018 году. Однако разработчики закончили раньше - уже весной 2017 года. При создании опытного образца были использованы новейшие на тот момент технологии, в том числе 3D-печати отдельных фрагментов планера. Первые испытания показали многообещающие результаты: концепт успешно оправдал возложенные на него ожидания по показателям полета в различных режимах.Однако, несмотря на активную разработку проекта и успешные результаты первых испытаний, примерно через год после начала тестирования опытного образца его внезапно закрыли. Как выяснилось, даже перспективные задумки с хорошим заделом на будущее порой не выдерживают испытание спросом. Интерес к технологии вертикального взлета и посадки оказался не столь ярым, как это предполагалось - она не получила широкого распространения.Проект закрыли, однако бесследно эти разработки не прошли: полученный опыт планируется использовать в других проектах. Кроме того, специалисты утверждают, что, в отличие от военной сферы, в гражданской авиации данная технология может оказаться более востребованной. Однако на данный момент нет инвестора, который бы поддержал разработку подобного типа. Возможно, однажды, он все-таки найдется, и тогда у проекта может появиться шанс.