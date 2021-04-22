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Детская коляска в России и СССР

Детская коляска в России и СССР

НЕДЕТСКАЯ ИСТОРИЯ ДЕТСКОЙ КОЛЯСКИ

История коляски в России проходит почти такие же этапы, что и в других европейских странах. В знатных семьях в старину тоже делали для малышей повозки и тележки, в которые впрягали небольших животных. Их охотно катали старшие дети и слуги. В аристократических и богатых дворянских семьях не редкостью были и детские экипажи. Коляски выписывали из-за границы, их делали русские мастера, позднее они появились и в российских магазинах.


Правду сказать, в числе законодателей моды на детские транспортные средства Россия никогда особенно не значилась. Причиной, по-видимому, как всегда, стало известное качество российских дорог. Ведь детская коляска, в современном понимании этого слова, развивалась одновременно с транспортной системой в целом, устроением дорог, в первую очередь, в городах, а также по мере появления специально отведенных мест для гуляния с детьми — парков и скверов.

Но кое в чем русская коляска все-таки превзошла все остальные. Например, снялась в эпизоде, который вошел в десятку лучших сцен мирового кинематографа, ставшем образцом для всех будущих создателей триллеров. А в отличие от Европы, где детские транспортные средства делали на мотоциклетных или авиационных заводах, наши производили на ракетостроительном!


Детская коляска в России и СССР

Нева в Санкт-Петербурге зимой. 1844
Теодор Хильдебрандт (Theodor Hildebrandt,1804 — 1874), немецкий художник, дюссельдорфская школа. В связи с отсутствием постоянных мостов через Неву зимой ее пересекали по льду.

Детская коляска в России и СССР

Портрет детей Олсуфьевых, 1842
Тимофей Андреевич Нефф (Carl Timoleon von Neff, 1804-1876), Козьмодемъянский художественно-исторический музей им. А.В.Григорьева

Детская коляска в России и СССР

Великая княжна Мария Александровна на прогулке. 1858
Франц Тейхель, акварель (ГМЗ Царское Село, Пушкин Ленинградской области)
Великая княжна Мария Александровна (1853 — 1920), дочь российского императора Александра II и императрицы Марии Александровны, родилась в Царском Селе. Мария вышла замуж за принца Альфреда герцога Эдинбургского, второго сына английской королевы Виктории. Сестра императора Александра III.

Детская коляска в России и СССР

Детская коляска на фрагменте картины Петра Вдовичева, изображающей дворянскую детскую, 1830. Государственный Исторический Музей.

Детская коляска в России и СССР

Коляска в виде лебедя принадлежала царской семье. Поступила в музей игрушки (Сергиев Посад) из Детского Села (Пушкин, Ленинградской области) в 1932 году. Сделана во второй половине 19 века.

Детская коляска в России и СССР

Великая княжна Ольга на прогулке с няней М.И. Вишняковой. Ольга Николаевна — старший ребенок Николая II и Александры Федоровны, родилась в 1895 г. М.И.Вишнякова, няня, вырастившая всех дочерей Николая II. Окончила школу нянь при Петербургском Воспитательном доме. В мае 1897 зачислена помощницей няни при вел.кн.Ольге. После того, как ее воспитанницы выросли (точнее после скандала с Распутиным) была уволена, но ей была назначена пенсия в размере оклада, а квартира в Зимнем дворце и издержки на ее содержание оплачивались «из сумм Августейших Детей». В.кн. Ольга могла избежать трагической участи императорской семьи, приняв предложение иностранного принца. Но она считала себя русской и наотрез отказалась покидать Россию.

До Вишняковой няни были, в основном, англичанки, наверное, выбору предыдущей няни княжна Ольга и была обязана английской коляской.

Детская коляска в России и СССР

Ослик Ванька катает маленького цесаревича Алексея

Детская коляска в России и СССР

Цесаревич Алексей с осликом Ванькой

Детская коляска в России и СССР

В.кн. Мария и цесаревич Алексей толкают игрушечную коляску, в которой сидит их двоюродный брат.

Детская коляска в России и СССР

В коляске дочь княжны Ирины Александровны и Феликса Юсупова, графа Сумарокова-Эльстона, Ирина Феликсовна Юсупова — родилась в Петрограде 21 марта 1915 года. Царскосельский парк. (ГАРФ) Княжна Ирина была дочерью великой княгини Ксении, дочери Алесандра III, сестры Николая II, то есть племянницей императора. Ее считали самой красивой невестой своего времени.

Детская коляска в России и СССР

Великая княжна Ольга Александровна с супругом и новорожденным сыном Тихоном в Крыму, 1917. В.кн. Ольга (1882-1960) — дочь Алекандра III, сестра Николая II. В первом браке с принцем Петром Александровичем Герцогом Ольденбургским у вел.кн. Ольги детей не было. Вторым ее мужем стал обычный дворянин Н. А. Куликовский, после 7 лет ожидания по условию Николая II, в 1916. В Крыму она жила с матерью, вдовствующей императрицей Марией Федоровной, сестрой Ксенией и мужем в условиях, близких к домашнему аресту. Эмигрировала с мужем и детьми в Данию, затем в Канаду, брак оказался счастливым.

Детская коляска в России и СССР

Детская коляска в России и СССР

Кадр из фильма «Броненосец Потемкин». Режиссеры Сергей Эйзенштейн, Григорий Александров, 1925. Коляска катится по ступенькам лестницы в Одессе. Один из самых знаменитых эпизодов в мировом кинематографе, который был неоднократно воспроизведен в различных фильмах (об аналогичном эпизоде в фильме Брайана де Пальма «Неприкасаемые» в статье о детских колясках после I и II Мировых войн). Сцена из «Броненосца Потемкина» служила в качестве эталона самому великому и ужасному Хичкоку, мастеру фильмов ужасов.

Детская коляска в России и СССР

Американский фотограф и путешественник Бренсон ДеКу (Branson DeCou) в 1930-годах совершил путешествие по Советскому Союзу. Из поездки он привез около 10 тысяч фотографий. Сейчас они хранятся в Калифорнийском университете, в цифровой библиотеке. Фотоархив был передан университету вдовой фотографа. Среди снимков оказалось несколько изображений с колясками, фото были сделаны в Царском Селе и Петергофе.

Детская коляска в России и СССР

Фотография Бренсона ДеКу, сделанная в Петергофе. По-видимому, по своему прямому назначению использовались или будущие экспонаты музейного фонда, или остатки чьей-то былой роскоши.

Детская коляска в России и СССР

Детская старинная коляска в Царском Селе, 1930-е годы. Здесь, в Царском Селе (нынешний г.Пушкин Ленинградской обл.) ныне находится один из самых известных музеев карет и экипажей.

Детская коляска в России и СССР

Весна
Елена Ильинична Табакова (родилась в 1919)

Детская коляска в России и СССР

В парке, 1949
Яблонская Татьяна Ниловна (1917 — 2005)

Детская коляска в России и СССР

На даче. Фрида с коляской. 1935
Зевин Лев Яковлевич (1904 — погиб на фронте в 1942)

Детская коляска в России и СССР

Детская коляска в блокадном Ленинграде

Детская коляска в России и СССР

Пёстрый дог, 1947
Алексей Никанорович Комаров (1879-1977)
В Советском Союзе коляски начинают выпускать после войны, взяв за образец немецкий экземляр того времени. Самым известным производителем советских колясок стал Дубненский машиностроительный завод (ДМЗ «КАМОВ»), расположенный в г.Дубна Московской области. Завод выпускал ракетную технику, с 1953 выпускал и детский транспорт. В 1975 г. коляски завода награждены золотой медалью ВДНХ, в 1977 — золотой медалью и государственным Знаком качества.

Детская коляска в России и СССР

Возможно так выглядела одна из первых колясок ДМЗ. Сейчас завод продолжает выпускать ракеты и на своем сайте этот этап своей истории не освещает.

Детская коляска в России и СССР

Детская открытая портативная коляска — так в 70-80-х годах называли прогулочную коляску.

Детская коляска в России и СССР

Парад советских колясок, 1980

Детская коляска в России и СССР

Мужчина с детской коляской, 1980

Детская коляска в России и СССР

Мужчины гуляют с колясками, 80-е годы

Детская коляска в России и СССР

Детская коляска в России и СССР

Отлично передают дух времени кадры из фильма «Иван Васильевич менет профессию», снятый в 1973 году, дом находится на Новокузнецкой улице в Москве.
Несмотря на то, что в Советском Союзе производились детские коляски, импортные немецкие ценились все-таки выше. Она относилась к дефицитным товарам. Достать немецкую коляску было сложно — родители гонялась за ними и зачастую им приходилось отстоять порядочную очередь. Так советский ребенок с самого младенчества начинал участвовать в экстремальных советских реалиях.

Детская коляска в России и СССР

Очередь за дефицитом в Центральном детском мире.

Детская коляска в России и СССР

Центральный детский мир на Лубянке, 1980-е годы. Витрина с колясками.

Детская коляска в России и СССР

Детская коляска в России и СССР

Чтобы достать коляску «Мальвина» в 1990 году тоже нужно было приложить усилия, но она того стоила. Особенно ценилось у этой коляски горизонтальное положение для сна в сочетании с защитным капюшоном и компактным сложением. На нее спокойно можно было посадить двух малышей. Еще одного «пассажира» можно было посадить «верхом» на козырек.

Детская коляска в России и СССР

Нина и Борис Безднины, акробаты-эксцентрики, артисты цирка. Выходят из цирка с дочерью Аленой на двухколесной коляске (надпись на фото «Служебный вход»). Они таки уронили раз ребенка, забыв поставить подножку. Сейчас у самой Алены 3 детей.

В результате Россия оказалась в самом выгодном положении. Ни в одной стране мира нет такого богатого предложения, как в нашей стране — в России сегодня представлены все лучшие бренды детских колясок из всех стран мира. Трудности только с выбором…

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