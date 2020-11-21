10 самых известных и влиятельных женщин в российской истории

В отличие от многих других стран, в России женщины никогда не были исключительно на вторых ролях. Они вносили ощутимый вклад в научную, культурную и духовную жизнь народа, вели политические игры, плели интриги, правили страной и меняли историю. В этой подборке 10 самых известных и влиятельных женщин в истории нашего государства.
Марина Мнишек
Дочь сандомирского воеводы Ежи Мнишека и Ядвиги Тарло, жена самозванца Лжедмитрия I, Марина Мнишек стала первой женщиной в российской истории, которую короновали на престол. Незадолго до гибели своего супруга Лжедмитрия I, Мнишек была официально коронована как русская царица. Позже она стала женой следующего самозванца, Лжедмитрия II и активно участвовала во всех основных событиях Смутного времени. А ещё, именно Марина Мнишек привезла из Европы в Россию вилку. До неё использовали только ложки.
Софья Алексеевна
Царевна, дочь царя Алексея Михайловича и регент при младших братьях Петре и Иване. Софью без преувеличения можно назвать главной неудачницей в истории российской государственности. Дважды она пыталась прийти к власти и дважды для этих целей поднимала стрелецкие восстания. Но всё, чего она смогла добиться — это регентство при младших братьях. Став взрослым её брат Пётр, которого потом назовут «Великим», взял власть в свои руки, а Софью сослал в Новодевичий монастырь.
Евдокия Дмитриевна
Дочь великого князя Суздальского Дмитрия Константиновича, а так же жена великого князя Московского Дмитрия Ивановича, более известного как Дмитрий Донской. Евдокию выдали замуж в 13 лет, её супругу на тот момент было 15. Этот брак стал залогом прекращения междоусобной борьбы Московского и Суздальско-Нижегородского княжеств. Вместе они счастливо прожили 22 года. А когда в 1389 году Дмитрий Донской скончался, Евдокия Дмитриевна фактически встала во главе Московского княжества, являясь блюстительницей престолонаследия среди сыновей. Она была одной из самых образованных женщин своей эпохи, строила храмы, а также защитила Москву и всю Русь от нашествия Тамерлана, сумев собрать ополчение.
Анна Иоанновна
По замыслу Верховного совета, Анна Иоанновна должна была стать «марионеточным правителем», а вся власть должна была сосредоточиться в руках могущественных боярских кланов. Но становиться марионеткой Анна Иоанновна категорически не хотела, поэтому используя лояльных дворян и личную гвардию, вернула себе всю полноту власти, став самодержавно императрицей.
Екатерина I
Вдова Петра Великого, после его смерти, практически рейдерским захватом при помощи Преображенского полка пришла к власти, заняв российский престол. Правда, правление её продлилось совсем недолго — всего два года. Да и к реальной власти она имела лишь косвенное отношение, отдав управление страной вельможам. При Екатерине I был создан Верховный Тайный совет, где узкий круг главных сановников мог управлять Российской империей под формальным председательством императрицы. Именно в честь неё назван город Екатеринбург и учрежден орден Святой Екатерины.
Александра Фёдоровна
Судьба распорядилась так, что Александра Федоровна стала последней императрицей Российской империи. Жена Николая II, её не очень любило высшее общество страны, поскольку сама она был равнодушна к светским приёмам. Её, немку по происхождению, обвиняли в шпионаже в пользу Германии, говорили, что она плохо влияет на царя, впустив в ближний круг власти Григория Распутина. Но Александра Фёдоровна была выше всех этих слухов, она работала в качестве сестры милосердия, организовывала госпитали и лазареты. А перед смертью сказала, что «лучше умереть в России, чем быть спасённой немцами».
Екатерина Воронцова-Дашкова
Подруга и сподвижница будущей императрицы Екатерины II, активнейшая участница государственного переворота 1762 года. Именно ей мы обязаны появление в нашем алфавите буквы «Ё». Да и вообще, Дашкова была одной из самых заметных личностей Российского Просвещения, стояла у истоков Академии Российской. В её мемуарах содержатся ценные сведения о времени правления Петра III и о воцарении Екатерины II.
Княгиня Ольга
Жена Великого князя Киевского Игоря Старого, который был сыном самого Рюрика. Она была первой женщиной, которая правила Киевской Русью в течение 17 лет. Однако и после совершеннолетия Святослава она оставалась фактическим правителем, потому как сын её большую часть времени проводил в военных походах и не уделял достаточно внимания управлению государством. Ольга стала первым правителем Руси, принявшим христианство ещё до крещения Руси.
Елизавета Петровна
Младшая дочь Петра I и Екатерины I, рождённая за два года до их вступления в брак, Елизавета стала главной красавицей и модницей Российской империи. Во всевозможных балах, маскарадах и светских приёмах Елизавета Петровна всегда задавала тон и была законодательницей мод. В её гардеробе насчитывалось около 15 тысяч платьев. А ещё, именно при Елизавете Петровне русские войска впервые взяли Берлин.
Екатерина II
Дочь князя Ангальт-Цербстского, Екатерина пришла к власти в ходе дворцового переворота, свергнувшего с престола её непопулярного мужа Петра III. Эпоха её правления ознаменовалась максимальным закрепощением крестьян и всесторонним расширением привилегий дворянства. При Екатерине Великой границы Российской империи были значительно раздвинуты на запад и на юг. В культурном отношении Россия окончательно вошла в число великих европейских держав, чему немало способствовала сама императрица, увлекавшаяся литературной деятельностью, собиравшая шедевры живописи и состоявшая в переписке с французскими просветителями.
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