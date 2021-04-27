Как гангстер-бизнесмен Аль Капоне заработал на кризисе и чем отплатил обычным людям

Нью-Йорк и начало «карьеры»

Аль Капоне в детстве с матерью и спустя годы - в заключении

Шрам на лице Капоне получил в возрасте девятнадцати лет - во время разборок с конкурентами

Джонни Торрио

Сухой закон, Великая депрессия и другие благоприятные факторы для развития карьеры

Аль Капоне

Благодаря Капоне появился термин «отмывание денег». Он открыл в США сеть прачечных и декларировал часть награбленного как доход от деятельности сети

Аль Капоне заказывал у портных дорогие костюмы, любил сигары, драгоценные украшения, крепкие напитки и женское общество

Уильям Хейл Томпсон, мэр Чикаго, пользовался финансовой поддержкой Капоне

Филантропия как инструмент для политической карьеры

Камера Капоне в филадельфийской тюрьме

Очередь в бесплатную столовую Аль Капоне

Внутри столовой. Фото 1930 года

К моменту заключения состояние Капоне было свыше ста миллионов долларов, а число убитых им перевалило за сотню

Аль Капоне