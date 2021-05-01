С нами не соскучишься!

7 949 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • НС
    И все как одна - дурнушки,даже в молодости. Я их фото распечатаю и буду в саду из пневматики в них пулять.Женщины в америка...
  • НС
    Ещё была Джин Киркпатрик - та ещё ведьмаЖенщины в америка...
  • Wlad Wlad
    "44% россиян хотят, чтобы на ближайших президентских выборах победила женщина" *** Геббельсовская БРЕХНЯ здесь в том,...16 лучших изобрет...

Прислуга в стране рабочих и крестьян: осведомители НКВД, беглецы из деревни или полноценный рабочий


Прислуга в стране рабочих и крестьян: осведомители НКВД, беглецы из деревни или полноценный рабочий

В 1920-1930-е гг. наличие домработниц в российских семьях было едва ли не нормой городской жизни. Не сразу понятно, как получилось, что после переворота всей страны с ног на голову и приведения идеологии к равенству и освобождению простых людей от любой эксплуатации, власти не просто не противостояли институту прислуги, но и даже легализовали эту деятельность.

Расцвет класса домработниц в разгар соцреволюции


В прислугу нанимались, как правило, выходцы из голодной деревни./Фото: s2.45parallel.org

В прислугу нанимались, как правило, выходцы из голодной деревни./Фото: s2.45parallel.org

 

Институт домашней прислуги, существовавший в России до 1917 года, не соответствовал идеологическим соображениям послереволюционного режима. Избавляться от наемного подсобного труда в новой стране с новыми лозунгами не стали. Пошли по пути наименьшего сопротивления – «осоветили». Слово «прислуга» заменили термином «домашняя работница», а правовое положение наемных работников решили сравнять с остальными трудовыми категориями.

В 20-е годы в волну создания всевозможных профессиональных союзов был официально сформирован и «профсоюз домашних хозяек». В его составе имелось большое число членов и от объединения даже выдвигались депутаты в Моссовет. Профсоюзы прислуги вошли в более крупный союз Нарпит, где основным направлением в адрес домашних работниц считалась их защита от неправомерной эксплуатации со стороны нанимателя, ликвидация неграмотности и городская прописка.
Государственная пропаганда декларировала наёмный домашний труд в виде социального лифта, позволяющего прислуге в дальнейшем получать образование и переходить в другие значимые сферы социалистического государства.

Кто шел в служанки, и кто имел прислугу


Кухарка профессора Преображенского из «Собачьего сердца» показана фактическим членом семьи./Фото: cs10.ru

Кухарка профессора Преображенского из «Собачьего сердца» показана фактическим членом семьи./Фото: cs10.ru

 

После голодных 1921-22 годов в города из деревень бежали сотни тысяч выживших жителей. Горожане могли дать им хлеб, крышу над головой и какие-никакие деньги. Еще и государство установило для прислуги законный статус. Поэтому горожанкам помогали по хозяйству преимущественно выходцы из деревень и колхозов. Нанимали и прописывали домработниц не только элитные семьи. Услугами помощниц пользовались советские служащие буквально всех рангов.

Профсоюзная статистика от 1934 года утверждает, что более 70 процентов нанимателей составляли служащие, а еще порядка 25 — рабочие! Выходит, в тридцатые годы в советской стране рабочий класс массово держал прислугу. И никто в тот период не воспринимал институт домработниц в качестве нового барство или кощунства над революционными идеалами. Это явление было повсеместным и рядовым. Домработницы, кухарки, няни обитали в одном с нанимателем помещении. В случае особо скромных жилплощадей им приходилось ютиться на кухнях и даже чуланах. Но даже стесненные условия проживания и скромные доходы смотрелись перспективнее голодного существования в родном селе. Да и этот этап жизни мог стать перевалочным, площадкой для карьерного роста деревенской женщины. Имея прописку и средства к существованию, некоторые из домработниц учились и умудрялись делать карьеру.

Шли в прислужницы не только селянки. Существовала группа женщин, именуемых «бывшие». Дворянки, по каким-то причинам не выехавшие из мятежной России, тоже искали способ выживать. Котировались их услуги значительно выше, а нанимавшие их семьи были из привилегированных.

Завербованная прислуга и их роль в громких событиях


В смерти Маяковского некоторые винят домработницу его соседей./Фото: mesbook.ucoz.ru

В смерти Маяковского некоторые винят домработницу его соседей./Фото: mesbook.ucoz.ru

 

Известный факт, что во времена репрессий 30-х годов некоторые наниматели были отправлены в лагеря по доносу собственной прислуги. Кухарок вербовало правительство. Недоверчивые настроения в адрес домработниц слышны в комедии хрущевского периода – «Девушка без адреса». В снятой по мотивам киноленте Рязанова жена обращается к мужу со словами: «Что такое домработница? Это внутренний враг!». Конечно, такая угроза касалась номенклатурных семей. По утверждению множества исследователей этой темы в московском «Доме на набережной» практически вся прислуга была завербована НКВД и приставлена регулярно следить за своими хозяевами.

Некоторые историки выдвигают версию о том, что в заговоре против товарища Кирова напрямую участвовала его домработница. Как известно, первый секретарь Ленинградского обкома ВКП(б) был застрелен в Смольном. Убийцу нашли оперативно, но в деле с самого начала фигурировала домработница Мария Волкова. И якобы она, являясь законспирированным платным агентом НКВД, предупреждала о готовящемся покушении. По рассекреченным документам, она прошла серьезную школу осведомителей при уголовном розыске.

Выдвигались и версии причастности помощницы по хозяйству к смерти Владимира Маяковского. Есть предположение, что он погиб при непосредственном участии домработницы соседей, которая была его частым собеседником. Будучи человеком с дерзким полетом фантазии, Маяковский в ее присутствии иногда имитировал самоубийство, приставляя незаряженное оружие к виску. Так вот, по версии некоторых исследователей, эта женщина сознательно вложила патрон, выполняя чье-то задание. Как было на самом деле на сегодня достоверно неизвестно, но после похорон Маяковского домработница бесследно исчезла из дома своих нанимателей, и сведения о ней больше нигде не фигурировали.

Полмиллиона официальных домработниц и исчезновение класса


Историки считают, что домработница Кирова была обученным шпионом из НКВД./Фото: factruz.ru

Историки считают, что домработница Кирова была обученным шпионом из НКВД./Фото: factruz.ru

 

По данным переписи 1939 года в Советском Союзе официально значилось более полумиллиона домработниц. Причем историки утверждают, что в начале 30-х их было значительно больше. В 1937-1938 годах номенклатуру массово репрессировали в полном семейном составе. Соответственно, оставалась без работы и прислуга. Ближе к 50-м процесс сокращения домработниц как рабочего класса обострился. В этот период активно развивается система дошкольных детских учреждений, все более доступной становится бытовая техника, растет уровень хозяйственного комфорта в городской среде. Комбинат бытовых советских услуг отличается дешевым и сердитым сервисом. Становятся доступными разовые заказы уборки, стирки, ремонта жилья и техники. Повиляла на ситуацию и паспортизация села, стартовавшая в 1970-х. В результате наем домашней прислуги в таком виде, в каком он существовал в предшествующие годы советской власти, исчез.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Прислуга в стране рабочих и крестьян: осведомители НКВД, беглецы из деревни или полноценный рабочий

И не забудьте:
Прислуга в стране рабочих и крестьян: осведомители НКВД, беглецы из деревни или полноценный рабочийПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенSvadba1000.ru

Он предложил жить втроем. Что из этого вышло

Читать
4
Какие же вы русские
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗавтра будет всегда

Какие же вы русские

«Нас жгут и грабят». Киргизия и Таджикистан далеки от реального урегулирования
Материал, выбранный редакторами МиртесенВсе об оружии

«Нас жгут и грабят». Киргизия и Таджикистан далеки от реального урегулирования

Петербургские сфинксы
Материал, выбранный редакторами МиртесенБАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

Петербургские сфинксы

Почему СССР готовился воевать с Турцией в 1940 году
Материал, выбранный редакторами МиртесенВеликие тени истории

Почему СССР готовился воевать с Турцией в 1940 году

"Газпром" проводит удушающий приём в Европе
Материал, выбранный редакторами МиртесенМы из Советского Союза

"Газпром" проводит удушающий приём в Европе

США создают «санитарный» кордон вокруг Китая
Материал, выбранный редакторами МиртесенБАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

США создают «санитарный» кордон вокруг Китая

Значимые фотографии из прошлого СССР
Материал, выбранный редакторами МиртесенМы из Советского Союза

Значимые фотографии из прошлого СССР

ПОЛЬША, УКРАИНА И РИЖСКИЙ МИР
Материал, выбранный редакторами МиртесенНесекретные материалы

ПОЛЬША, УКРАИНА И РИЖСКИЙ МИР

СМИ раскрыли истинную цель черноморского маневра ВМС Великобритании
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

СМИ раскрыли истинную цель черноморского маневра ВМС Великобритании

В Европарламенте обиделись на Россию из-за ответных санкций
Материал, выбранный редакторами МиртесенNews Front - Новостной Фронт

В Европарламенте обиделись на Россию из-за ответных санкций

Погребинский высмеял «прокол» Зеленского с Путиным и Ватиканом
Материал, выбранный редакторами МиртесенNewzfeed

Погребинский высмеял «прокол» Зеленского с Путиным и Ватиканом

Соловьев резко ответил неблагодарным британцам за нападки на Россию
Материал, выбранный редакторами МиртесенNewzfeed

Соловьев резко ответил неблагодарным британцам за нападки на Россию

Странности в скандале Чехии и Болгарии с РФ оставляют больше вопросов, чем ответов
Материал, выбранный редакторами МиртесенNewzfeed

Странности в скандале Чехии и Болгарии с РФ оставляют больше вопросов, чем ответов

Аналитики рассказали, чем Европа готова рискнуть ради интересов США
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитический эксперт рунета

Аналитики рассказали, чем Европа готова рискнуть ради интересов США

США сами виноваты в провале консульской работы в России — Захарова
Материал, выбранный редакторами МиртесенКартина Дня

США сами виноваты в провале консульской работы в России — Захарова

Бог Род - всея отец и творец мира сего.
Материал, выбранный редакторами МиртесенНеобычная история

Бог Род - всея отец и творец мира сего.

1
Женская логика
Материал, выбранный редакторами МиртесенПозитив для оптимистов

Женская логика

Глава "Турпомощи" объяснил, почему Болгарии не стоит ждать большого потока россиян
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитический эксперт рунета

Глава "Турпомощи" объяснил, почему Болгарии не стоит ждать большого потока россиян

США и Марокко обсудили возможности расширения сотрудничества в Африке
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

США и Марокко обсудили возможности расширения сотрудничества в Африке

В Париже полиция применила слезоточивый газ против манифестантов
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

В Париже полиция применила слезоточивый газ против манифестантов

Мир, труд, май! Заставит ли Путин работать Навального на Россию?
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоследние новости

Мир, труд, май! Заставит ли Путин работать Навального на Россию?

«Франс Пресс»: Посла России вызвали в МИД Швеции
Материал, выбранный редакторами МиртесенРОСБАЛТ

«Франс Пресс»: Посла России вызвали в МИД Швеции

1
Единственный в России плавучий храм и что в нём происходило в начале XX века
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖизнь - театр

Единственный в России плавучий храм и что в нём происходило в начале XX века

Бывший депутат Верховной рады отправилась доить коров
Материал, выбранный редакторами МиртесенГлагоL

Бывший депутат Верховной рады отправилась доить коров

Зачем дева Мария красила яйца и что значат разные цвета окраски: Секреты 7 главных пасхальных традиций
Материал, выбранный редакторами МиртесенДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

Зачем дева Мария красила яйца и что значат разные цвета окраски: Секреты 7 главных пасхальных традиций

Глава МИД РФ Лавров провел разговоры с главами МИД Киргизии и Таджикистана
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

Глава МИД РФ Лавров провел разговоры с главами МИД Киргизии и Таджикистана

Несколько членов КПРФ задержали в Новопушкинском сквере в Москве
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Несколько членов КПРФ задержали в Новопушкинском сквере в Москве

Анатолий Вассерман: Ключевая задача государства – обеспечить гражданам достойные условия труда
Материал, выбранный редакторами МиртесенMeMo-Logic

Анатолий Вассерман: Ключевая задача государства – обеспечить гражданам достойные условия труда

Индия получит 3 млн доз вакцины «Спутник V»
Материал, выбранный редакторами МиртесенNews Front - Новостной Фронт

Индия получит 3 млн доз вакцины «Спутник V»

Перечислены советы водителям, помогающие развлечь себя в глухой пробке
Материал, выбранный редакторами МиртесенНью Информ

Перечислены советы водителям, помогающие развлечь себя в глухой пробке

Франция пытается вмешаться в процесс формирования нового правительства ЦАР
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Франция пытается вмешаться в процесс формирования нового правительства ЦАР

Прокуратура СВАО проводит проверку по обращению обманутого пенсионера
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

Прокуратура СВАО проводит проверку по обращению обманутого пенсионера

Strategic Culture: страны Европы идут на антироссийские провокации ради благ от Вашингтона
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлово и дело

Strategic Culture: страны Европы идут на антироссийские провокации ради благ от Вашингтона

Захарова: США сами подорвали консульскую работу в России
Материал, выбранный редакторами МиртесенНТВ

Захарова: США сами подорвали консульскую работу в России

Правительство Ирана анонсировало дальнейшие переговоры по ядерной сделке в Вене
Материал, выбранный редакторами МиртесенРусская планета

Правительство Ирана анонсировало дальнейшие переговоры по ядерной сделке в Вене

Мощный пожар уничтожил семь домов в Кургане
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Мощный пожар уничтожил семь домов в Кургане

Картина дня

наверх