6 альтернатив газону

Аккуратный участок сложно представить без газона — или других растений, успешно заменяющих его. На самом деле, газон с успехом заменяется любым из шести нижеприведённых почвопокровных растений.

К тому же, они значительно красивее простой травы и менее прихотливы в уходе — растут красивым зелёным ковром. Выберите одно из шести декоративных растений на замену газону!

Вероника нитевидная — очаровательный многолетник с милыми цветками. Обеспечит участку пышное зелёное покрытие без особых проблем в уходе





Очиток ложный (седум) растёт как на дрожжах, образует плотный и очень красивый ковёр зелени. Даже на самой бедной почве выпускает очаровательные мелкие цветки



Все сорта тимьяна также будут отличной заменой газону! Особенно обратите внимание на следующие виды: тимьян ранний, тимьян ползучий, тимьян сибирский, тимьян обыкновенный

Клевер ползучий известен каждому дачнику. Достигает в высоту максимум 40 см во время цветения, при этом стелется красивейшим зеленым ковром с маленькими белыми цветочками

Котула — стойкое к вытаптыванию почвопокровное растение. В качестве газона подходит только сорт «щетинистоволосистая»

Живучка или аюга. Растёт на засушливой и малоплодородной почве. Отлично растёт в тени и полностью заменяет собой газон



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