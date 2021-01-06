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6 альтернатив газону

Аккуратный участок сложно представить без газона — или других растений, успешно заменяющих его. На самом деле, газон с успехом заменяется любым из шести нижеприведённых почвопокровных растений.
К тому же, они значительно красивее простой травы и менее прихотливы в уходе — растут красивым зелёным ковром. Выберите одно из шести декоративных растений на замену газону!
Вероника нитевидная — очаровательный многолетник с милыми цветками. Обеспечит участку пышное зелёное покрытие без особых проблем в уходе
6 альтернатив газону

Очиток ложный (седум) растёт как на дрожжах, образует плотный и очень красивый ковёр зелени. Даже на самой бедной почве выпускает очаровательные мелкие цветки
6 альтернатив газону
Все сорта тимьяна также будут отличной заменой газону! Особенно обратите внимание на следующие виды: тимьян ранний, тимьян ползучий, тимьян сибирский, тимьян обыкновенный
6 альтернатив газонуКлевер ползучий известен каждому дачнику. Достигает в высоту максимум 40 см во время цветения, при этом стелется красивейшим зеленым ковром с маленькими белыми цветочками
6 альтернатив газонуКотула — стойкое к вытаптыванию почвопокровное растение. В качестве газона подходит только сорт «щетинистоволосистая»
6 альтернатив газонуЖивучка или аюга. Растёт на засушливой и малоплодородной почве. Отлично растёт в тени и полностью заменяет собой газон
6 альтернатив газону
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Газонтрава
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