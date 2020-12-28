Студентка так хотела иметь котенка, что нарисовала 100 котов из мемов

В сказке «Дикие лебеди» героине нужно было связать 11 рубашек из крапивы, чтобы спасти заколдованных братьев, а вот студентка Эмили Пакуин поставила себе задачу нарисовать 100 котов из интернет-мемов. Но не с целью кого-то спасти, а для того, чтобы у нее у самой в доме появился котенок. Только вот не факт, что после первой сотни она остановится. Кстати, у художницы это так здорово получилось, что ее анимационные персонажи успели завоевать бешеную популярность.
Каждый день Эмили (она же – Кэтвизи), публикует в интернете нового популярного и любимого интернет-кота.
Эм рисует популярных и смешных котов, которые встречаются ей в интернете.
– Большинство моих персонажей взяты из популярных мемов, которые я нахожу в интернете через Instagram. Я всегда любила такие забавные фото и рисунки с кошками и помню, как в детстве распечатывала похожие картинки и наклеивала их на свои школьные тетради, – говорит Эмили. – И, надо сказать, кошки были первым, что я вообще научилась рисовать, а рисую я с самого раннего детства.
Кот на фото.
Этот же кот на рисунке Эм.
Сейчас Эм учится в художественном колледже на аниматора и иллюстратора, так что желание рисовать такие картинки кажется вполне закономерным. Но почему именно сотня котов и к чему ставить себе такой рекорд? Итак, рассказываем все по порядку...
Девушка нарисовала уже более 80 котов.
Проект Эмили начался 13 июня, когда она захотела взять домой бездомного котенка. Родители девушки были против, и она решила таким способом донести свое желание до членов семьи.
Уморительно смешной кот на фото.
Вариант Эмили.
– Я поставила цель рисовать кошек каждый день, пока сама не смогу «усыновить» котика. На какое-то время мне показалось, что я буду рисовать их вечно, обреченная никогда не завести котенка, – рассказывает девушка.
Художница находит четвероногих моделей в интернете.
Ни один популярный котик из интернета не ускользает от внимания Эмили.
Однако волшебным образом все встало на свои места: на 21-й день члены семьи уступили, и вместе с Эмили усыновили Бини, двухмесячного котенка, который был найден на улице и доставлен в приют спасателями. Мечта девушки, наконец, осуществилась, да еще и намного раньше, чем она дорисовала свою усатую-полосатую сотню!
И тут оказалось, что начинающая художница так втянулась в процесс, что уже не может остановиться! Эмили все равно хочет достичь отметки «100» и признается, что после этой сотни, возможно, продолжит «кошачий марафон».
67-я нарисованная кошечка и её фото (справа).
Ещё один мем в варианте Кэтвизи.
Выполнение каждой иллюстрации занимает у Кэтвизи от двух до трёх часов. Все зависит от того, насколько детально она хочет изобразить персонажа, и от того, насколько она занята в этот день.
– Обычно я работаю над несколькими котами одновременно, поэтому могу быть абсолютно уверена, что каждый день у меня гарантированно будет выходить новой рисунок. Один котик всегда в запасе. Да, чтобы реализовать проект, приходится все заранее планировать.
Даже обзаведясь собственным котёнком, девушка не перестала рисовать мемы.
Грустный котик, как и все картинки девушки, стал очень популярен и в таком не только на фото, но и в исполнении художницы.
А между тем до сотого дня и сотого кота осталось не так много времени.
– Если по истечении ста дней люди не устанут от моего кошачьего искусства, я буду рада продолжить, – рассуждает аниматор.
Меньше чем через 20 дней число нарисованных кошек достигнет сотни.
Ещё один забавный кот.
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