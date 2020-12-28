Студентка так хотела иметь котенка, что нарисовала 100 котов из мемов

Эм рисует популярных и смешных котов, которые встречаются ей в интернете.

Кот на фото.

Этот же кот на рисунке Эм.

Девушка нарисовала уже более 80 котов.

Уморительно смешной кот на фото.

Вариант Эмили.

Художница находит четвероногих моделей в интернете.

Ни один популярный котик из интернета не ускользает от внимания Эмили.

67-я нарисованная кошечка и её фото (справа).

Ещё один мем в варианте Кэтвизи.

Даже обзаведясь собственным котёнком, девушка не перестала рисовать мемы.

Грустный котик, как и все картинки девушки, стал очень популярен и в таком не только на фото, но и в исполнении художницы.

Меньше чем через 20 дней число нарисованных кошек достигнет сотни.

Ещё один забавный кот.