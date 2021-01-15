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«Русские сезоны» Сергея Дягилева: инновационный балет, будораживший Европу 20 лет

Первая четверть ХХ века была временем инноваций. Тогда же в Европе проходили с небывалым аншлагом «Русские сезоны», устроенные Сергеем Дягилевым. Импресарио страстно желал расширить рамки традиционного балета, поэтому он собрал вокруг себя талантливых танцоров, композиторов и художников, которые вместе создали балет, опередивший свое время. Европа рукоплескала «Русским сезонам» 20 лет.

«Русские сезоны» Сергея Дягилева: инновационный балет, будораживший Европу 20 лет

«Русские сезоны» Сергея Дягилева: инновационный балет, будораживший Европу 20 лет

Детство и юность Сергея Дягилева прошли в Перми (Северный Урал). После того, как будущий импресарио окончил юридический, он понял, что хочет посвятить себя культуре.

Поворотный момент в жизни Сергея Дягилева наступил, когда он переехал из России в Париж в 1906 году. Он организовал там выставку картин отечественных художников, ряд концертов, посвященных творчеству российских композиторов. Но более всего он запомнился потомкам, как организатор «Русских сезонов» – инновационных балетных постановок.

«Русские сезоны» Сергея Дягилева: инновационный балет, будораживший Европу 20 лет

Балерина Тамара Карсавина.

«Русские сезоны» Сергея Дягилева: инновационный балет, будораживший Европу 20 лет

Анна Павлова и Михаил Мордкин.

Еще в 1899 году, будучи чиновником по особым поручениям при директоре Императорских театров, Дягилев увидел выступление Айседоры Дункан и Михаила Фокина. Танцевальные инновации привели Дягилева в полный восторг. Он решил, что традиционной хореографией уже публику не удивить, поэтому в 1909 году открыл в Париже Сезон русских балетов.



«Русские сезоны» Сергея Дягилева: инновационный балет, будораживший Европу 20 лет

Популярные танцоры начала ХХ века Лидия Соколова и Леон Вуйциковский.

«Русские сезоны» Сергея Дягилева: инновационный балет, будораживший Европу 20 лет

Вацлав Нижинский.

Анна Павлова, Михаил Фокин, Вацлав Нижинский создавали нечто уникальное. Воедино слились новая хореография, музыка Стравинского, Дебюсси, Прокофьева, Штрауса. Свои фантазии в оформлении костюмов и декорации реализовывали Александр Бенуа, Пабло Пикассо, Коко Шанель, Анри Матисс.

«Русские сезоны» Сергея Дягилева: инновационный балет, будораживший Европу 20 лет

Композитор Игорь Стравинский и Сергей Дягилев.

«Русские сезоны» Сергея Дягилева: инновационный балет, будораживший Европу 20 лет

Анна Павлова и Михаил Мордкин.

Три самых ранних балета: Жар-птица (1910), Петрушка (1911), и Весна Священная (1913) произвели фурор. Хотя стоит отметить, что публика не сразу приняла новаторство Дягилева и его команды. На премьере балета «Весна Священная» зрители не понимали того, что происходит на сцене: они кричали так, что заглушали оркестр. Хореографу Нижинскому приходилось отстукивать такт, чтобы артисты могли продолжать танцевать. Тем не менее, после «Русских сезонов», в Европе появилась мода на все русское: иностранные танцоры меняли имена на русский манер, а супруга короля Георга VI шла под венец в платье, украшенном элементами из русского фольклора.

«Русские сезоны» Сергея Дягилева: инновационный балет, будораживший Европу 20 лет

Вера и Михаил Фокины.

20 лет Европа рукоплескала «Русским сезонам». Несмотря на то, что Сергей Дягилев был желанным гостем в самых известных аристократических домах Европы, этот человек всю жизнь балансировал на грани разорения. Дягилев долго страдал от диабета, но не соблюдал предписанной ему диеты. В 1929 году его здоровье резко ухудшилось, находясь в Венеции, он впал в кому, из которой так и не вышел.

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