С нами не соскучишься!

7 948 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Самбур
    просто попы ортодоксальной греческой церкви спиздили образ волхвов как и название ПРАВОСЛАВНЫЙПочему католическ...
  • Wlad Wlad
    Кстати, ЖЕНЩИНА - это БЕРЕМЕННАЯ САМКА. Все остальное - это МУЖИКИ С ВАГИНАМИ, которые НЕНАВИДЯТ СЕБЯ за то, что РОДИ...Зачем пчелам нужн...
  • Wlad Wlad
    Интересный момент - на весь улей ВСЕГО ОДНА САМКА. А в человеческом социуме ИМЕННО САМКИ являются ПАРАЗИТКАМИ, живущи...Зачем пчелам нужн...

7 звездных пар Голливуда, которые устроили самые дорогие свадьбы


7 звездных пар Голливуда, которые устроили самые дорогие свадьбы

Мужчины клянутся, что на всю жизнь останутся холостяками, женщины лишь загадочно улыбаются. Ведь даже самые заядлые холостяки попадутся в хитроумные сети красавиц и будут окольцованы. Свадьба голливудской пары - всегда обсуждаемое событие, даже если она и совершена тайно и в присутствии лишь близких родственников. Ну, а если молодожены решили закатить пир на весь мир - то и подавно. Сегодня мы хотим вспомнить самые яркие и дорогие свадебные церемонии, все те случаи, когда невеста была одета как настоящая принцесса, ее супруг удивил всех шикарным авто, а гости наблюдали не просто церемонию, а настоящее представление.

Джордж Клуни


Джордж Клуни

Джордж Клуни

Голливудский красавчик Джордж Клуни не раз подтрунивал над своим другом актером Брэдом Питтом на тему его женитьбы: мол, теперь он находится под каблуком жестокой хищницы Анджелины Джоли. Он долгое время гордился своим положением вечного холостяка. Но на самом деле все в жизни логично - просто его вторая половинка была еще слишком молода. И вот когда небесные звезды сошлись, то на пути 53-летнего актера встретилась она - юрист и писательница ливанского происхождения 36-летняя Амаль Аламуддин.

Пара решила не скупиться на тратах и устроила торжество в одном из архитектурных чудес Венеции - дворце Кавалли, построенном в 16 веке.
150 приглашенных гостей прибывали на празднование не на лимузинах, а на старинных гондолах по знаменитому Гранд-каналу. Для этого даже власти города пошли на беспрецедентные меры - на три дня перекрыли движение в самом центре Венеции. Для родственников и близких были сняты роскошные апартаменты в одном из отелей, ночь в котором стоит не менее 4 тысяч евро.

Остальные подробности мероприятия остались неразгаданными, так как актер заранее подписал с организаторами договор о тайне информации. Известно лишь, что только на цветы ушло 250 тысяч долларов, 380 тысяч - на наряд невесты, 100 тысяч - на одни напитки без самих деликатесов, а 3 миллиона - на размещение гостей. Общая сумма, потраченная на эту свадьбу, по официальным данным составила 4,6 миллиона долларов. Хочется верить, что это событие молодожены запомнят на всю жизнь.

Джо Манганьелло и София Вергара


Джо Манганьелло и София Вергара

Джо Манганьелло и София Вергара

Эти знаменитые актеры устроили из долгожданного события настоящий тропический рай не только для себя, но и для приглашенных гостей. Своих родных и близких они позвали в Breakers Resort в фешенебельном курортном Палм-Бич. Спа-комплекс расположен на побережье Атлантики среди живописного парка, а набор предлагаемых услуг настолько велик, что описать просто невозможно. Можно лишь уточнить, что это место выбирают для отдыха коронованные особы, мировые знаменитости, президенты и миллионеры.

Понятно, что проведение свадебной церемонии обошлось Джо и Софии в кругленькую суммы - их бракосочетание состоялось в 2015 году и вылилось в 4 миллиона долларов. Только лишь одна любовь невесты к живым цветам сделала кошельки молодоженов на 1 миллион долларов легче, а траты на фуршет и закуски оценили в 500 тысяч долларов. Однако не следует обвинять эту пары в умении транжирить деньги. Актеры попросили, чтобы приглашенные не дарили им никаких подарков, а жертвовали деньги на благотворительность.

Том Круз и Кэти Холмс


Том Круз и Кэти Холмс

Том Круз и Кэти Холмс

Несмотря на то, что этой семейной пары как ячейки общества уже не существует, все равно их свадьба вдохновляют следующие поколения будущих новобрачных своей красотой и романтической обстановкой. Напомним, что торжество проходило под сводами средневекового замка Castello Odescalchi - памятника 15 века, который ранее принадлежал папским семьям Борджиа и Орсини, а сейчас является музейным комплексом. Из его окон открывается прекрасный вид на озеро Браччано, а стены украшают шедевры итальянской живописи.

Одна аренда этого здания обошлась молодоженам в 750 тысяч долларов. В качестве приглашенного певца организаторы наняли именитого музыканта Андреа Бочелли. А свадебную одежду Том Круз и Кэти Холмс заказали тоже у знаменитого итальянского кутюрье - Джорджио Армани. В итоге это красивое событие обошлось паре в 3,5 миллиона долларов.

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс


Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс

Возможно, это знамение - Майкл и Кэтрин родились в один день с разницей в 25 лет. Их браку уже более 20 лет, но, несмотря на имевшиеся противоречия, он до сих пор считается одним из самых крепких и образцовых в голливудской тусовке. Американский актер и британская актриса поженились в 2000 году, через несколько месяцев после рождения их первенца Дилана. Пара не стала заморачиваться с выбором места проведения торжества и предпочла отель Plaza в Нью-Йорке. Треть бюджета было потрачено на наряд невесты - роскошное платье и тиару с множеством натуральных бриллиантов, которую ювелиры оценили в 300 тысяч долларов. А оставшиеся деньги ушли на оплату банкета для 350 именитых гостей в одном из лучших ресторанов мира.

Мадонна и Гай Ричи


Мадонна и Гай Ричи

Мадонна и Гай Ричи

Мадонна любит шокировать публику и устраивать тематические вечеринки. В этот раз она решила отдать дань королевским корням своего супруга, Гая Ричи (его родословная тянется от английского короля Эдуарда). Поэтому торжество прошло по всем канонам шотландской свадьбы и сыграно было в замке Скибо. Невеста предстала перед гостями в платье из плотного натурального шелка в готическом стиле от модельера Стеллы Маккартни стоимостью 34 тысячи долларов. Таинственность образу добавляла кружевная вуаль, сотканная в 18 веке.

А главным украшением стала драгоценная тиара, красовавшаяся когда-то на голове принцесс Монако и Грейс Келли. Ее аренда обошлась в 99 тысяч долларов. Наряд жениха также соответствовал случаю и представлял классический шотландский костюм из куртки, клетчатого килта и белой рубашки с зеленым галстуком и поясной сумкой. Певец Роб Эллис для знаменитой пары исполнил специально написанную для молодоженов песню.

Среди гостей были музыкант Стинг, актриса Гвинет Пэлтроу, а также другие известные личности и звезды шоу-бизнеса. Гостей поили знаменитым шотландским виски и лучшими сортами шампанского, а в меню присутствовали изысканные морские деликатесы - лангусты, креветки, ароматный лосось. В итоге бюджет этого свадебного торжества вылился в кругленькую сумму - 1,5 миллиона долларов.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил


Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

Удивили своих гостей еще одни наши герои - Джастин и Джессика. Гостей они собрали во Франкфурте, а затем в частном самолете увезли в Италию на курорт Borgo Egnazia, где проходило само торжество. Несмотря на небольшое количество гостей, мероприятие обошлось новобрачным в 6,5 млн.долларов. Родственники и близкие пары наслаждались теплым итальянским солнцем и изысканными яствами в течение недели, а развлекал их сам молодой супруг. Джастин по этому случаю написал несколько песен и посвятил их супруге.

Ким Кардашьян и Канье Уэст


Ким Кардашьян и Канье Уэст

Ким Кардашьян и Канье Уэст

Ну, кто как не знаменитый репер и гламурная звезда интернета могли бы возглавить наш список! Их свадьба обошлась в рекордные 12 миллионов долларов. 500 тысяч было потрачено на наряд невесты, а остальное - на аренду итальянского замка, именитого певца, меню и живые цветы, из-за чего эту свадебную церемонию можно назвать действительно сказочной.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





7 звездных пар Голливуда, которые устроили самые дорогие свадьбы

И не забудьте:
7 звездных пар Голливуда, которые устроили самые дорогие свадьбыПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовости Россоши и России

Ксения Бородина отказалась вести «Дом-2» с Викторий Боня

Читать
Ну и нафотошопилась: фигура Ани Лорак ввела поклонников в ступор – всё пышнее и пышнее
Материал, выбранный редакторами МиртесенTVcenter.ru

Ну и нафотошопилась: фигура Ани Лорак ввела поклонников в ступор – всё пышнее и пышнее

Дмитрий Ланской выпустил саундтрек для расставания
Материал, выбранный редакторами МиртесенКультуромания

Дмитрий Ланской выпустил саундтрек для расставания

«Меня жалеть не нужно!»: Долина учинила скандал на популярном шоу
Материал, выбранный редакторами МиртесенStopnews Online

«Меня жалеть не нужно!»: Долина учинила скандал на популярном шоу

«Помню его руку на моем колене»: Кравец рассекретила отношения с Марусевым
Материал, выбранный редакторами МиртесенMiloMarket

«Помню его руку на моем колене»: Кравец рассекретила отношения с Марусевым

17 апреля в 13 часов в Ритуальном зале при морге ЦКБ №1 управления делами президента России начнется церемония прощания с заслуженным арт...
10 современных французских режиссёров, на которых стоит обратить внимание
Материал, выбранный редакторами Миртесенwi-fi

10 современных французских режиссёров, на которых стоит обратить внимание

Рождение ребенка и спасение мужа от смерти: что перенесла Валерия незадолго до 53-летия
Материал, выбранный редакторами Миртесен7дней.ru

Рождение ребенка и спасение мужа от смерти: что перенесла Валерия незадолго до 53-летия

Анна Хилькевич показала, как отдыхает с дочками в Дубае
Материал, выбранный редакторами МиртесенПитание малыша

Анна Хилькевич показала, как отдыхает с дочками в Дубае

Как выглядит сегодня вдова Савелия Крамарова, которая за 25 лет практически не изменилась
Материал, выбранный редакторами МиртесенTVcenter.ru

Как выглядит сегодня вдова Савелия Крамарова, которая за 25 лет практически не изменилась

«Стою на краю»: подавленная Диана Шурыгина намекнула на возвращение в рехаб
Материал, выбранный редакторами МиртесенПятый канал

«Стою на краю»: подавленная Диана Шурыгина намекнула на возвращение в рехаб

Не в актерстве: Пуговка из "Папиных дочек" нашла работу
Материал, выбранный редакторами МиртесенУтро.ru

Не в актерстве: Пуговка из "Папиных дочек" нашла работу

Пуговка из "Папиных дочек" нашла работу, однако ее новая должность оказалась далека от актерства. В личном микроблоге Екатерина Старшова ...
Лия Ахеджакова жестко ответила на вопрос о голливудском ремейке "Иронии судьбы"
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Лия Ахеджакова жестко ответила на вопрос о голливудском ремейке "Иронии судьбы"

«Мне нравится играть людей с психическими расстройствами»: судьба звезды мистического сериала «Хиромант» — Юрия Чурсина
Материал, выбранный редакторами МиртесенWebUnions

«Мне нравится играть людей с психическими расстройствами»: судьба звезды мистического сериала «Хиромант» — Юрия Чурсина

Годы идут, а Валерия все моложе и моложе – констатирует Филипп Киркоров: архивное видео
Материал, выбранный редакторами МиртесенOdnaminyta

Годы идут, а Валерия все моложе и моложе – констатирует Филипп Киркоров: архивное видео

Дочь Аллы Пугачевой исполнила ее песню в честь дня рождения певицы
Материал, выбранный редакторами МиртесенDooralei

Дочь Аллы Пугачевой исполнила ее песню в честь дня рождения певицы

Владимир Машков рассказал о поцелуях на работе
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Владимир Машков рассказал о поцелуях на работе

Наташа Давыдова выпустила книгу «Гид по счастью»
Материал, выбранный редакторами Миртесен7дней.ru

Наташа Давыдова выпустила книгу «Гид по счастью»

Блогер @tetyamotya написала энциклопедию для женщин. Для тедеведущей Наташи Давыдовой, также известной как блогер @tetyamotya, время панд...
Российский фильм «Верните мои руки» вошел в программу американского кинофестиваля
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Российский фильм «Верните мои руки» вошел в программу американского кинофестиваля

Канье Уэст заговорил о романе с художницей
Материал, выбранный редакторами МиртесенTVcenter.ru

Канье Уэст заговорил о романе с художницей

Дочь певца Трофима пошла на "Голос.Дети" вопреки запретам отца
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Дочь певца Трофима пошла на "Голос.Дети" вопреки запретам отца

Ани Лорак, Варум и другие звёзды, простившие мужьям измену
Материал, выбранный редакторами Миртесен101.ru Онлайн радио

Ани Лорак, Варум и другие звёзды, простившие мужьям измену

В Курске пройдут спектакли Смоленского театра кукол
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

В Курске пройдут спектакли Смоленского театра кукол

Жалующуюся на здоровье дочь Заворотнюк призвали сдать анализы
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Жалующуюся на здоровье дочь Заворотнюк призвали сдать анализы

7 звездных пар Голливуда, которые устроили самые дорогие свадьбы
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

7 звездных пар Голливуда, которые устроили самые дорогие свадьбы

Российские артисты дали большой концерт в Сирии
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Российские артисты дали большой концерт в Сирии

Самбурская рассказала об использовании скотча при съемке секс-сцен
Материал, выбранный редакторами МиртесенНТВ

Самбурская рассказала об использовании скотча при съемке секс-сцен

Топ-5 самых известных песен Валерии
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Топ-5 самых известных песен Валерии

«Мы советовали думать головой, а не сердцем», – почему Мария Алалыкина бросила «Фабрику» на пике популярности
Материал, выбранный редакторами МиртесенTVcenter.ru

«Мы советовали думать головой, а не сердцем», – почему Мария Алалыкина бросила «Фабрику» на пике популярности

16 случаев, когда знаменитости появились в одинаковых нарядах, но сохранили индивидуальность
Материал, выбранный редакторами МиртесенПроба 2

16 случаев, когда знаменитости появились в одинаковых нарядах, но сохранили индивидуальность

Андрей Разин: «В Северной Осетии, возможно, найдено тело Сергея Бодрова»
Материал, выбранный редакторами МиртесенОчевидное и невероятное от Отари Хидирбегишвили

Андрей Разин: «В Северной Осетии, возможно, найдено тело Сергея Бодрова»

Полуголой Асмус предложили карьеру в кино для взрослых
Материал, выбранный редакторами МиртесенStopnews Online

Полуголой Асмус предложили карьеру в кино для взрослых

Де Ниро оказался на грани разорения из-за аппетитов экс-супруги и безработицы
Материал, выбранный редакторами МиртесенПятый канал

Де Ниро оказался на грани разорения из-за аппетитов экс-супруги и безработицы

Что произошло в этот день, 17 апреля?
Материал, выбранный редакторами Миртесен7 новостей

Что произошло в этот день, 17 апреля?

Смелыми фото всполошила сеть 16-летняя дочь Оли Поляковой
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир так интересен!

Смелыми фото всполошила сеть 16-летняя дочь Оли Поляковой

Картина дня

наверх