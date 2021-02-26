3 полезные кнопки в машине, про которые почему-то не знают водители

Опыт управления автомобилем приходит не за один день и не даже не за пару поездок. Вырабатывается он буквально годами. От того не следует удивляться тому, что многие автомобилисты, особенно среди новичков, незнакомы с назначением абсолютно каждой кнопки и переключателя в своей «ласточке». Сегодня же речь пойдет как раз о таких трех «непопулярных» кнопках.
1. «Shift Lock»
Сбрасывает передачу. |Фото: zr.ru.
Сегодня на рынке становится все больше автомобилей с автоматической коробкой передач. Совершенно очевидно, что механика не готова кануть в небытие (и скорее всего этого не произойдет до тех самых пор, пока автомобили не изменятся радикально). Тем не менее, авто с АКПП становится все больше. Для многих соотечественников подобные машины и вовсе диковинка.
Именно поэтому не стоит удивляться, что даже счастливые обладатели машин с «автоматом» ничего не знают про назначение кнопки «Shift Lock». Нужна она для одной единственной цели – автоматический перевод коробки авто в нейтральным режим. В случае с АКПП кнопка нужна для того, чтобы выполнить беспоследственное переключение передач без включения двигателя. Полезно, когда нужно толкать автомобиль куда-нибудь.
2. Отключение сигнализации
Кнопка может быть запрятана. |Фото: yandex.ru.
Сигнализация в автомобиле вещь исключительно полезная – отпугивает угонщиков, нервирует соседей, доводит до истерии дворовых котов и ворон. Каждый автомобилист по крайней мере догадывается, что в машине (особенно со штатной сигнализацией) должна быть предусмотрена какая-либо возможность ее экстренного отключения. И такая кнопка действительно есть! Чаще всего данный переключатель находится прямо на торпеде авто среди других многочисленных кнопок. Так, что стоит к ней присмотреться.
Тяжелее с машинами, на которые сигнализацию ставил не завод. В этом случае кнопка сигнализации может быть, где угодно. Даже в бардачке. Если устанавливаете сигнализацию сами, то местонахождения кнопки экстренного отключения стоит сразу же уточнить у мастеров.
3. Рециркуляция воздуха
Рециркуляция воздуха. |Фото: drive2.com.
Поразительно, но многие современные автомобилисты или даже не догадываются о наличии такой функции, или не понимают ее назначение. Так или иначе, кнопка с изображением автомобиля и завернутой стрелочкой внутри него остается для многих сограждан загадкой. На самом же деле вещь исключительно полезная.
Суть данной функции в том, что она блокирует доступ воздуха в автомобиль извне. Это полезно делать, когда автомобиль начинает «коптить» или же он попадает в зону с «испорченным» воздухом. Особенно полезна функция рециркуляции воздуха при работе кондиционера. С ней салон охладится намного быстрее.
Ненужных кнопок нет. ¦Фото: kupisalon.ru.
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