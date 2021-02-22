Заурядный пьяница или недооцененный поэт: Кем на самом деле был младший брат великого Пушкина

Современники Льва Сергеевича Пушкина считали, что лишь по причине своего близкого родства с гениальным поэтом он не получил признания, которое заслуживал. Лев Сергеевич пользовался общей любовью и воспринимался как человек, не лишенный талантов; Белинский был в восторге от одного из его стихотворений. А среди более поздних отзывов о младшем брате Александра Пушкина встречаются и откровенно критические. Кем же был Лев Пушкин – недооцененным поэтом с феноменальными способностями или типичным для своей среды пьяницей, буяном, повесой и эпикурейцем?
Учеба, Петербург и отношения между братьями
Сергей Львович Пушкин, отец Александра и Льва
Лев был единственным из доживших до взрослого возраста братьев Александра Пушкина – другие сыновья Сергея Львовича и Надежды Осиповны умирали в детстве. Родился он в 1805 году в Москве, а в 1814 году семья переехала в Петербург; Александр жил неподалеку, в Лицее. Квартира Пушкиных располагалась в Адмиралтейской части города, рядом с Сенной площадью.
В то время как старший брат учился в Царском Селе, младшего отправили в Главное немецкое училище при лютеранской церкви Святого Петра. Вскоре он оказался зачисленным в пансион при Лицее, а после перешел в Благородный пансион при Главном педагогическом институте. Учебные заведения, как впоследствии и места службы, Лев Сергеевич менял с легкостью, особенно долго нигде не задерживаясь – иногда по собственной воле, а порой – нет.
С Михаилом Глинкой, будущим композитором, Лев Пушкин был дружен во время учебы в Благородном пансионе
Учебу в Благородном пансионе Пушкин-младший не завершил, в 1821 году он был исключен оттуда за участие в протестах против увольнения учителя словесности Кюхельбекера, лицейского товарища Александра. Вообще круг общения старшего брата сделался и для Льва привычной средой, он с легкостью заводил приятельские отношения. Способствовало этому и то обстоятельство, что после окончания Лицея Александр жил некоторое время в доме родителей, и братья много общались.
Лев был ниже Александра, со светлыми, хоть и вьющимися, волосами; его внешность, пусть и в меньшей степени, чем у брата, напоминала о происхождении – прадед, Абрам Ганнибал, был африканцем. Лев Сергеевич был широкоплеч, но фигура его хранила следы невоздержанности в еде и вине, а сам он был остроумен и отличался «совершенной грамотностью».
Александр Пушкин сделал Льва своим поверенным во время ссылки на юг
В 1820 году старший из братьев Пушкиных оказался в южной ссылке, и Лев стал его поверенным по многим поручениям – от пересылки книг и периодики до решения вопросов издания стихотворений и поэм. Делал он это, по всей видимости, от чистого сердца, но не особенно добросовестно, во всяком случае, в письмах к брату и к друзьям Александр нередко упрекал Пушкина-младшего в недостаточной серьезности и даже в проматывании высылаемых для дела сумм.
И все же дружбу с младшим братом поэт ценил, и Лев пользовался его безусловным доверием – в том числе и в переписке.
«Чтеньебесие», светская жизнь и декабрьское восстание
Единственным, кто знал все произведения Александра Пушкина - в том числе ненапечатанные, был его младший брат
Была у Льва Пушкина одна замечательная способность – с первого раза запоминать любой прочтенный текст. Он знал наизусть все стихи своего брата, в том числе и их наброски и первоначальные, впоследствии исправленные, варианты. Несмотря на то, что после смерти Александра Лев делился своими воспоминаниями о поэте, по всей видимости, огромное количество стихотворений Пушкина – неизданных и даже, возможно, не записанных, оказались, по словам Вяземского, погребены вместе с его младшим братом.
Лев Сергеевич Пушкин. Неизвестный художник
Феноменальная память «Левушки» сделала его желанным гостем столичных гостиных, ведь «чтеньебесие», публичное чтение стихов, было любимым занятием младшего Пушкина. В свое время таким образом читался «Бахчисарайский фонтан» - еще до публикации, это вызвало крайнее неудовольствие Александра, который в переписке с младшим братом «намылил ему голову».
Но не только стихи привлекали Льва в петербургские салоны; истинный сын своего отца, он имел большую склонность к веселому времяпрепровождению – выпивке, играм, общению с дамами. При этом был остроумен и обаятелен, весел и добр, а потому становился желанным гостем и душой компании. Как и отец, любил шикануть, будь то заказ самого дорогого номера в гостинице или угощение друзей обедом; долги Льва Пушкина, в том числе и игровые, вплоть до самой своей смерти раздавал Александр.
Н. Ге. Пушкин в селе Михайловском
Лето 1824 года семья Пушкиных, включая обоих братьев, проводила в селе Михайловском, в компании Льва Пушкин совершал свои визиты к соседкам. Вскоре, оставив Александра отбывать его ссылку, семейство отправилось в Петербург, там Лев ненадолго поступил на службу в Департамент иностранных вероисповеданий, но хватило его рвения всего лишь на несколько месяцев.
Вильгельм Кюхельбекер, лицеист, был дружен и с младшим Пушкиным
14 декабря 1825 года Лев Сергеевич оказался на Сенатской площади, был представлен Одоевскому Кюхельбекером и получил палаш, отнятый у жандарма. Однако же, участие в событиях того дня не привело Льва в крепость или в ссылку – возможно, в силу его возраста, юноше было всего двадцать. В 1826 году Лев Сергеевич поступил в Нижегородский драгунский полк и отправился на Кавказ. На военной службе он проявил себя куда лучше – участвовал в военных кампаниях, был знаменит своей храбростью, пользовался расположением начальства и любовью товарищей по службе. Вслед за персидско-турецкими кампаниями он участвовал в польских событиях, в перерывах между ними успев погулять на свадьбе брата в 1831 году во время продолжительного отпуска.
Гражданская служба, семья и жизнь в Одессе
К. Петров-Водкин. Пушкин в Петербурге
В 1832 году Лев сделал попытку распрощаться с военной службой, он вышел в отставку и вскоре поступил в министерство внутренних дел чиновником по особым поручениям. Но гражданская служба снова не задалась, и он отбыл на Кавказ, там и получил известие о смерти брата на дуэли.
Новость стала для Льва Пушкина большим потрясением. Он рвался во Францию, чтобы вызвать на поединок Геккерена-Дантеса, но был остановлен друзьями. До конца своей жизни Лев Пушкин поддерживал добрые отношения с вдовой своего брата, Натальей Николаевной, а в 1843 году, вскоре после увольнения с военной службы, женился на ее родственнице, дочери симбирского губернатора Елизавете Загряжской. В этом браке родилось четверо детей.
Елизавета Загряжская, жена Льва Пушкина
К тому времени Лев Сергеевич окончательно ушел в отставку. Военная служба принесла ему награды за отвагу и репутацию храброго офицера. Семья Пушкиных обосновалась в Одессе, в не сохранившемся до нашего времени доме Крамарева на углу Дерибасовской и Преображенской улиц. Почти десять лет Лев Пушкин служил чиновником Одесской таможни, продвигаясь по службе и завоевав прекрасную репутацию; к нему имели обыкновение обращаться с просьбой выступить третейским судьей в спорах. Несмотря на постоянную стесненность в средствах, Пушкины участвовали в общественной жизни Одессы, занимались благотворительностью. В 1852 году Лев Пушкин умер от водянки.
Памятная табличка в Одессе
Одним из излюбленных занятий младшего брата Александра Пушкина было сочинительство; он писал неплохие стихи, которые довольно высоко ценили современники. Сам же Александр признавал Льва лишь литератором, но никак не поэтом. Тем не менее, стихотворение «Петр Первый», одно из немногих напечатанных произведений Пушкина-младшего, очень нравилось Белинскому, который знал его наизусть. В 1853 году, уже после смерти Льва Сергеевича, в «Москвитянине» появилась статья его авторства под названием «Биографическое известие об А.С. Пушкине до 26 года».
Лев Сергеевич Пушкин скончался в возрасте сорока семи лет
«Брат – человек умный во всех смыслах слова, - писал когда-то Александр Пушкин Дельвигу, - и в нем прекрасная душа».
Лев Пушкин, эпикуреец, повеса, игрок, поэт и поверенный поэта, отважный воин и отличный семьянин, был похоронен на Старом кладбище в Одессе, которое было разрушено в тридцатых годах прошлого столетия.
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