Звезды кино и их прекрасные мамы

Дрю Бэрримор

Став известной в очень юном возрасте, Дрю Бэрримор стала посещать вместе с матерью многочисленные приемы и вечеринки, где девочке наравне со всеми подавалось спиртное. Мать не обращала на это внимание и позволяла дочери пить.В 9 лет Дрю начала курить, в 11 - употреблять алкоголь, в 12 впервые попробовала марихуану, а в 13 пристрастилась к кокаину. Она проводила время в ночных клубах и не раз оказывалась в центре скандалов, угодив однажды в наркологическую клинику. В 14 лет, после неудавшейся попытки суицида, молодая актриса попала в реабилитационный центр, где по настоянию матери ее продержали восемь месяцев.После выхода из клиники отношения Дрю с матерью сильно ухудшились. В 1990 году Бэрримор окончательно разъехалась с ней, а в 1991-м добилась, чтобы суд освободил ее из-под родительской опеки. После чего у Дрю Бэрримор началась самостоятельная жизнь, в которой не нашлось места ни алкоголю, ни наркотикам.