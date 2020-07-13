Звезды кино и их прекрасные мамы

Какие они - мамы самых известных и популярных женщин мира, снимающихся в кино.
Как правило, своей внешностью мы обязаны своим родителям. "От осинки не родятся апельсинки" - говорят в народе.
Предлагаю вам взглянуть на тех, кто подарил своим детям не только талант, но и красивую, запоминающуюся внешность.
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли Войт родилась в семье известного американского актёра Джона Войта и франко-канадской актрисы Маршелин Бертран. Они разошлись в 1976 году, и мать с годовалой Анджелиной и её братом переехала в Нью-Йорк.
Маршелин Бертран была вынуждена оставить свои мечты об успешной актёрской карьере и посвятила своё время воспитанию детей. Она часто водила их в кино, чем пробудила у Джоли интерес к актёрству. По крайней мере, именно этим объясняла Анджелина свой выбор в пользу кинематографа.
Милла Йовович
Мать Миллы Йовович - Галина Логинова - родилась в Туапсе в семье офицера. Окончила среднюю школу в Днепропетровске. Ещё студенткой она начала сниматься в кино, а в 1972 году окончила ВГИК. Играла в театре.
В январе 1981 года вместе с мужем и дочерью она эмигрировала из СССР. Несколько лет семья прожила в Лондоне, а потом перебралась в США. В Америке Галина посвятила себя воспитанию дочери и развитию её карьеры. А потом, в 2000-х годах, даже снялась в нескольких российских и американских фильмах.
Скарлетт Йоханссон
Известно, что мама Скарлетт Йоханссон - Мелани Слоун - с самого детства всячески поддерживала ее в стремлении стать актрисой. В частности, она решила отдать ее в театральный университет Ли Страсберга на отделение для одаренных детей. Обучаясь там с 8 до 11 лет, Скарлетт преуспела и вскоре начала играть небольшие роли на театральной сцене. И уже через полгода обучения ее перевели на курсы для взрослых актеров.
Кира Найтли
Существует легенда, согласно которой актриса Кира Найтли родилась в результате пари, которое заключили между собой её будущие родители — британские актёры Уилл Найтли и Шерман Макдональд. Суть пари состояла в следующем: если Шерман, к тому времени оставившая карьеру артистки и решившая заняться драматургией, продаст свою первую пьесу, то в семействе Найтли появится ещё один ребёнок. К тому времени у пары уже был сын.
Шерман пари выиграла. В результате британская литература в лице Шерман Макдональд приобрела хорошего драматурга, а мировой кинематограф — новую звезду.
Лив Тайлер
Мать Лив — певица и бывшая модель Биби Бьюэлл — родила дочь от любовной связи с музыкантом Стивеном Тайлером, лидером рок-группы Aerosmith. Она назвала девочку в честь норвежской актрисы Лив Ульман. До девятилетнего возраста Лив считала своим биологическим отцом музыканта Тодда Рандгрена, за которым её мать была замужем. Правда открылась после того, как Лив обратила внимание, что невероятно похожа на дочь Стивена Тайлера, Мию Тайлер. Впоследствии Лив взяла фамилию своего настоящего отца.
Дрю Бэрримор
Став известной в очень юном возрасте, Дрю Бэрримор стала посещать вместе с матерью многочисленные приемы и вечеринки, где девочке наравне со всеми подавалось спиртное. Мать не обращала на это внимание и позволяла дочери пить.
В 9 лет Дрю начала курить, в 11 - употреблять алкоголь, в 12 впервые попробовала марихуану, а в 13 пристрастилась к кокаину. Она проводила время в ночных клубах и не раз оказывалась в центре скандалов, угодив однажды в наркологическую клинику. В 14 лет, после неудавшейся попытки суицида, молодая актриса попала в реабилитационный центр, где по настоянию матери ее продержали восемь месяцев.
После выхода из клиники отношения Дрю с матерью сильно ухудшились. В 1990 году Бэрримор окончательно разъехалась с ней, а в 1991-м добилась, чтобы суд освободил ее из-под родительской опеки. После чего у Дрю Бэрримор началась самостоятельная жизнь, в которой не нашлось места ни алкоголю, ни наркотикам.
Джулия Робертс
Любопытный факт - Бетти Лу Бредемас является матерью сразу двух известных киноактеров - Джулии Робертс и ее старшего брата, Эрика Робертса.
С мамой у Джулии Робертс были очень близкие отношения. Бетти Лу всегда поддерживала решения дочери, следила за ее карьерой, часто сопровождала свою “Красотку” на красных дорожках. Последние несколько лет перед болезнью Бетти жила с Джулией, ее мужем и тремя детьми в доме актрисы в Лос-Анджелесе.
Ева Лонгория
Известная актриса Ева Лонгория родилась в семье выходцев из Мексики. Долгое время она считала, что её удочерили, так как она единственная из четырех сестер, у кого тёмные волосы, карие глаза и смуглая кожа. Все остальные — светловолосые и голубоглазые.
Ева вспоминала, что у них было 19 кошек: сёстры постоянно приносили домой бездомных котят, а мать - Элла Ева Мирелес - сразу же начинала их лечить. Так они и оставались на ранчо, где в то время жила их семья.
Холли Берри
Холли Берри практически всем в своей жизни обязана матери и не забывает об этом ни на минуту. Ее мама Джудит — голубоглазая блондинка, мать которой перебралась в США из Англии — познакомилась с отцом Холли и ее старшей сестры во время работы медсестрой в психиатрической клинике Кливленда. Отношения супругов оставляли желать лучшего, отец пил и устраивал дома дебоши, поэтому Джудит ушла от него. Семья продолжала жить в Кливленде — сначала в бедном квартале на окраине, а затем они смогли переехать в более спокойный район.
Холли не раз говорила, что мать преподала ей уроки настоящего женского мужества и выдержки — белая женщина с двумя чернокожими дочерьми не раз подвергалась дискриминации и оскорблениям.
Шарлиз Терон
Мать Шарлиз Терон, Герда Джейкоб Алетта, всегда была главой семьи. Это она убедила Шарлиз попробовать себя в Голливуде и купила ей билет до Лос-Анджелеса в один конец. Шарлиз родилась в ЮАР, где ее родители владели небольшой фермой. Отец актрисы много пил, а когда ей было 15 лет, произошло несчастье: ее мать застрелила отца из дробовика. Позже суд признал ее действия самообороной — супруг был пьян и не в первый раз устраивал дома погром. В конце 1990-х Герда переехала в США, чтобы быть поближе к дочери.
Памела Андерсон
Когда родилась Памела, ее мама Кэрол работала официанткой. И вот что вспоминала актриса о своем детстве: "мои родители старались уберечь меня, но оказалось, что весь мир для меня опасен. Мой отец был алкоголиком, мама работала на двух работах, чтобы мы смогли сводить концы с концами. Мама всегда плакала, отец иногда не приходил ночевать домой, мы переживали за него, плакали, это было невыносимо".
Линдсей Лохан
Доната «Дина» Лохан, в девичестве Салливан — известная американская телевизионная персона, актриса, кинопродюсер, танцовщица, модельер, писательница и менеджер. Забросив свою актерскую карьеру, Дина активно занималась продвижением Линдсей, а теперь сосредоточилась на успехах своей младшей дочери - Али.
Кейт Хадсон
У актрисы Кейт Хадсон мама - самая настоящая кинозвезда. Ее полное имя — Голди Джин Хоун. Начинала Хоун танцовщицей в кабаре, исполняла канкан на Всемирной ярмарке 1965 года, после чего была приглашена в крупное стриптиз-шоу, а оттуда окольными путями добралась до телеканала Эй-Би-Си.
Несмотря на еврейское происхождение, Голди является приверженцем буддизма и утверждает, что воспитывала детей, руководствуясь восточной философией.
У Голди Хоун трое детей. Что интересно - все они стали актёрами.
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