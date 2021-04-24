Копейка: главный автомобиль

В 1965 году титул «Автомобиль года» получает шикарная разработка итальянских инженеров, модель FIAT-124. В следующем же году, Внешторг, по указанию партийного руководства, заключил с компанией FIAT контракт: Советский Союз должен был получать только самые лучшие автомобили.



С этого момента начался долгий и славный путь ВАЗ-2101 по бездорожью нашей любимой родины. Для реализации проекта было решено построить целый завод на территории СССР — он должен был стать одним из лучших автопроизводителей на всей площади Союза. По договору с FIAT, было решено выпускать целых три модели автомашин: ВАЗ-2101, универсал ВАЗ-2102 и люксовый вариант — ВАЗ-2103. О последних двух машинах мы расскажем вам чуть позже, сегодня же наш материал о том, как была придумана и создана легендарная «Копейка», навсегда вошедшая в историю советского машиностроения.









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