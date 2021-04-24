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Копейка: главный автомобиль

В 1965 году титул «Автомобиль года» получает шикарная разработка итальянских инженеров, модель FIAT-124. В следующем же году, Внешторг, по указанию партийного руководства, заключил с компанией FIAT контракт: Советский Союз должен был получать только самые лучшие автомобили.

С этого момента начался долгий и славный путь ВАЗ-2101 по бездорожью нашей любимой родины. Для реализации проекта было решено построить целый завод на территории СССР — он должен был стать одним из лучших автопроизводителей на всей площади Союза. По договору с FIAT, было решено выпускать целых три модели автомашин: ВАЗ-2101, универсал ВАЗ-2102 и люксовый вариант — ВАЗ-2103. О последних двух машинах мы расскажем вам чуть позже, сегодня же наш материал о том, как была придумана и создана легендарная «Копейка», навсегда вошедшая в историю советского машиностроения.

Копейка: главный автомобиль

Начало работ


Само собой, просто копировать удачную машину советские конструкторы не стали. Помимо элементарной этики, FIAT-124 просто не подходил для эксплуатации в наших условиях. Дорожный просвет был очень мал — а значит, автомобиль практически не мог нормально функционировать на проселочных дорогах. Кузов нашими специалистами был признан недолговечным, двигатель слишком слабым, заднюю и переднюю подвески было решено полностью заменить.


Копейка: главный автомобиль

Перемены


В результате работы, модель изменилась практически до неузнаваемости. Клиренс машины стал больше, ведущий мост был заменен новой конструкцией. Двигатель также заменили одной из последних разработок советских инженеров. Вообще, всего в машину было внесено более восьми сотен изменений как крупных, так и мелких. Поэтому говорить о «копейке» как об «украденной» у итальянских разработчиков модели мягко говоря, неправильно.
ВАЗ-2101 был первым крупным интернациональным проектом нашего автопрома

Помимо внутренних переработок, немного изменилась и внешность машины. С левой стороны поставили зеркало заднего вида, ручки дверей утопили в корпус, сделав их травмобезопасными. Итальянцы работали над проектом наравне с советскими инженерами — ВАЗ-2101 можно смело называть одним из первых интернациональных проектов такого рода.

Копейка: главный автомобиль

Плюсы


Первый экземпляр ВАЗ-2101 выкатился с конвейера Волжского завода 19 апреля 1970 года. Это был настоящий прорыв: машина получилась тихой, удобной на дороге и в эксплуатации, она обладала целым рядом качеств, еще не реализованных на дорогах Советского Союза. Салон был признан одним из самых комфортных в своем классе — во многом благодаря до конца раскладывающимся сиденьям и общему объему.
Специалисты FIAT признали получившийся проект гораздо успешнее оригинала

Специалисты FIAT признали получившийся проект гораздо успешнее оригинала. Многие наработки были использованы итальянцами в других машинах: проселочные дороги Советского Союза дали «западникам» уникальную возможность оценить прочность своих разработок на экстремальной местности.

Копейка: главный автомобиль

Безопасность


Сейчас машины, проходящие краш-тесты с такими же успехами как «копейка», просто не выпустили бы на дорогу. На скорости, превышающей 60 км/ч, столкновение с неподвижным объектом превращает ВАЗ-2101 в настоящий железный гроб. На каждом из тестов, руль превращал грудную клетку и голову манекена в обрывки пластика.
На момент выпуска «копейка» была одной из самых безопасных машин в стране

Доставалось и переднему пассажиру, который как минимум доставал головой до приборной панели, так и задним: самый безопасный прогноз — множественный перелом ребер. Впрочем, на момент выпуска «копейка» была одной из самых безопасных машин в стране, не в последнюю очередь благодаря качественной сборки кузова.

Копейка: главный автомобиль

Признание


Первые автомобили ВАЗ стали настоящим прорывом советского автопрома. Мелочные доработки вместе превратились в одно прекрасное целое: машина умела заводиться на морозе без помощи ведра с горячей водой, пластик салона не боялся солнечного света, а система охлаждения с антифризом позволяла не сливать воду из радиатора при каждой стоянке.
«Жигули» стали идеальной машиной путешественника — удобной и очень надежной

Передние дисковые тормоза вцеплялись в асфальт намертво — педаль больше не нужно было утапливать в пол, прилагая к этому мышечные усилия. Серпантины преодолевались на ура, что, вкупе с раскладывающимися сидениями, превращало «Жигули» в идеальную машину путешествующего про стране человека.

Копейка: главный автомобиль

Имя


Название «Жигули» придумал конструктор Александр Черный, но в народ оно, почему-то, не пошло. ВАЗ-2101 стал известен как вежливая, и даже уважительная «единичка». Так ее величали до самого начала 1990 годов, когда обилие новых автомобилей развеяло престиж модели прахом, разом превратив ее в довольно снисходительную «копейку». Но если бы, в свое время, конструкторы целых двух стран не собрали эту самую пресловутую «копейку», долгое время остававшуюся лучшей автомашиной Советского Союза, то наш автопром находился бы в гораздо худшем состоянии.

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