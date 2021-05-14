Пластический хирург сделал идеальное лицо из самых часто запрашиваемых черт звезд

Всеобщее восприятие красоты довольно неопределенно и размыто, однако пластический хирург Джулиан де Сильва из лондонской клиники Advanced Facial Cosmetic and Plastic Surgery заявил, что знает, как выглядит лицо, которое хотели бы иметь большинство женщин во всем мире.



Составленный фоторобот представляет собой сочетание черт лиц знаменитостей, скопировать которые чаще всего хотели клиентки доктора де Сильвы. Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, оказывается, обладает «идеальным с математической точки зрения носом», который возглавил топ запрашиваемых черт звезд.



Де Сильва составил список на основании пожеланий более 1000 клиенток за 10 лет работы.











На втором месте оказались веки и разрез глаз британской актрисы Киры Найтли.







Третье место заняли брови американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес.







4-е место — соблазнительные губы испанской актрисы Пенелопы Крус.







5-е — выдающиеся скулы Анджелины Джоли.







На 6-м месте оказалась актриса Риз Уизерспун и ее вызывающая зависть кожа.







Бунтарка Майли Сайрус тоже попала в список. Желающие изменить свою внешность женщины хотели иметь такой же лоб, как у молодой певицы и актрисы.







8-е место — подбородок Селены Гомес.







Удивительно, но певица и актриса Шер, которая помимо своего творчества знаменита любовью к пластическим операциям, тоже оказалась в списке.

Ее самой привлекательной чертой британки посчитали линию подбородка.Со своей стороны не можем не отметить , что фоторобот поразительно напоминает реально существующую женщину — молодую актрису Нину Добрев. А как вы считаете?Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)