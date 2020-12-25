Давай прямо здесь!

Фотограф Микаэль Таймер вырос в Париже. В 20 лет он переехал в канадский Монреаль, просто, чтобы сменить обстановку. Там он отучился в университете и получил степень бакалавра в области маркетинга. Ему потребовалось работать по специальности 4 года, чтобы окончательно понять, что от маркетинга его подташнивает. И это вовсе не то, чем он хочет заниматься.



Пока будущий street-фотограф искал себя, он купил недорогую камеру и стал снимать людей на улицах Монреаля. В снимки он вложил 100% своей энергии, ведь это занятие делало его счастливее.







Помимо коммерческих съёмок, Микаэль успешно занимается street-фотографией. Один из его фотопроектов – «Street love». Он не только о любви: ещё о спонтанности, о простоте, о простом, сиюминутном счастье, которого нам иногда так не хватает. Все снимки были сделаны в Монреале или Париже, куда Микаэль временами возвращается.







Некоторые кадры Микаэль снял практически сразу после страшных террористических атак, произошедших в Париже 13 ноября. Наверное, они могли бы стать отличным доказательством того, что нет ничего сильнее любви.











































































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