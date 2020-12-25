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Давай прямо здесь!

Фотограф Микаэль Таймер вырос в Париже. В 20 лет он переехал в канадский Монреаль, просто, чтобы сменить обстановку. Там он отучился в университете и получил степень бакалавра в области маркетинга. Ему потребовалось работать по специальности 4 года, чтобы окончательно понять, что от маркетинга его подташнивает. И это вовсе не то, чем он хочет заниматься.

Пока будущий street-фотограф искал себя, он купил недорогую камеру и стал снимать людей на улицах Монреаля. В снимки он вложил 100% своей энергии, ведь это занятие делало его счастливее.

Давай прямо здесь!

Помимо коммерческих съёмок, Микаэль успешно занимается street-фотографией. Один из его фотопроектов – «Street love». Он не только о любви: ещё о спонтанности, о простоте, о простом, сиюминутном счастье, которого нам иногда так не хватает. Все снимки были сделаны в Монреале или Париже, куда Микаэль временами возвращается.

Давай прямо здесь!

Некоторые кадры Микаэль снял практически сразу после страшных террористических атак, произошедших в Париже 13 ноября. Наверное, они могли бы стать отличным доказательством того, что нет ничего сильнее любви.

Давай прямо здесь!

Давай прямо здесь!

Давай прямо здесь!

Давай прямо здесь!

Давай прямо здесь!

Давай прямо здесь!

Давай прямо здесь!

Давай прямо здесь!

Давай прямо здесь!

Давай прямо здесь!

Давай прямо здесь!

Давай прямо здесь!

Давай прямо здесь!

Давай прямо здесь!

Давай прямо здесь!

Давай прямо здесь!

Давай прямо здесь!

Давай прямо здесь!

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