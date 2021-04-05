5 традиций застолий и торжеств в США, которые нам покажутся как минимум странными

США - страна контрастов. И не в последнюю очередь это самобытная нация со сложившимися традициями и устоями. О пяти обыкновениях американцев, касаемых застолий и торжеств, которые нам покажутся от странных до неприемлемых, расскажет материал.
1. Разогретые в микроволновке полуфабрикаты - норма для праздничного стола
Купи и разогрей, чтобы сделать Америку великой снова! / Фото: nesse.ru
Привычный образ для славянина: если семья пригласила к себе в гости большую компанию в связи с праздником, то её долг - приготовить множество разнообразных блюд, убив много часов у плиты. Американцы не считают, что следует тратить на это время. Они могут просто купить много полуфабрикатных блюд, разогреть их в микроволновой печи и подать на праздничный стол. Это абсолютная норма для Штатов.
2. Каждый гость должен принести одно блюдо с собой
Хороший гость в США. / Фото: 34travel.me
Этот факт взрывает мозг славянину. Мы обычно идет в гости только с подарком. В Штатах принято иначе. Большая компания, которая планирует совместное застолье, заранее договаривается о том, кто какое блюдо принесет. А если принимающая сторона не выдвинула такого условия, всё равно, как правило, каждый гость принесёт что-то из своего фирменного, будь то топиока, вишнёвый пирог или даже десяток варёных початков кукурузы на парных шпажках.
3. Торжество в виде шведского стола
Застолье по-американски. / Фото: facebook.com
Очень часто торжество проходит в режиме стоя. Стол не накрывается, стулья вокруг него не ставятся. Вы просто приходите в гостиную, где есть два стола - один с холодными закусками, а второй - с алкогольными и безалкогольными напитками и всевозможными бокалами. Также в США категорически не принято настаивать на том, чтобы гости выпивали алкоголь (эдакий антипод России в данном случае имеет место быть). Каждый гость сам берет бокал и наливает себе то, что он хочет, будь то виски или чистая питьевая вода.
4. Именинник никогда не оплачивает счёт
Платим за именинника. / Фото: livejournal.com
Когда дни рождения устраиваются в ресторане, виновник торжества никогда не оплачивает свой счет. Каждый гость рассчитывается сам за себя, а на оплату счета именинника сбрасывается вся компания.
5. Именинник заказывает себе подарки (подарки-сюрпризы не приняты)
Список желаний американского ребенка. / Фото: wikipedia.org
У славян вполне себе заведено прийти на день рождения с подарком-сюрпризом или же конвертом с деньгами. В США подобная традиция не в чести. Виновник торжества составляет список желаний и отдает его в размноженном виде всем приглашенным. Выбранный (как мы говорим - забитый) одним гостем подарок стает недоступный остальным приглашенным. В случае, если приглашенный, который остался без возможности купить уже выбранную единицу из списка желаний, не может позволить себе купить что-то из оставшегося, он просто дарит сертификат на комфортную для него сумму в торговой сети, которая торгует товарами, нужными абсолютно всем людям (кэжуал-одежда, бытовая химия, косметика и т.п.)
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