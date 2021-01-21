Как производят самый необычный кофе в мире
Копи-лувак – это разновидность кофе, которая известна весьма необычным способом обработки. В этом процессе участвует зверек мусанги, которые ест спелые кофейные плоды. Ну и что, спросите вы? Дело в том, что зерна кофе не перевариваются в кишечнике зверка и выходят вместе с фекалиями, после чего собираются людьми, промываются и сушатся. Подобная технология применяется при производстве кофе black ivory, но там в процессе участвует не маленький зверек, а огромный слон.
Вот такие простые кофейные зерна превращаются в копи-лувак. Цена кофе варьируется от 100 до 600 долларов за 50 грамм.
Но сейчас это обычные кофейные бобы.
А этот милый зверек – мусанг или циветта. Именно он создает, если так можно выразится, тот самый дорогой экзотический кофейный напиток
Этот необычный метод производства кофе используют в Индонезии, на Филиппинах и во Вьетнаме. Но не думайте, что копи-лувак можно купить только в этих странах. Например, на сайте freshcoffee.ru можно заказать этот сорт. Правда необычность метода не позволяет наладить крупное промышленное производство Копи Лувак и истинные кофеманы этот сорт моментально разбирают.
Это циветта. Этот милый зверек напрямую связан с производством кофе Копи-лувак.
Циветта очень любит есть кофейные зерна. Считается, что зверек поедает только самые лучшие кофейные плоды и самые вкусные. Кофейные ягоды проходят через пищеварительный тракт циветты, теряя при этом свой верхний слой в процессе пищеварения. Предполагается, что процесс пищеварения разрушает белки, которые дают обычному кофе его горький вкус. При этом особые ферменты наполняют зерна другим вкусом, которые раскрывается в процессе варки кофе.
Зерна тщательно сушат.
Кофе из фекалий циветты. Очень дорогой и говорят, очень вкусный.
Кофе промывают, жарят и стерилизуют перед упаковкой.
Кофе Копи-лувак имеет богатый шоколадный вкус. В нем нет никаких посторонних привкусов и если отбросить все мысли о процессе его производства, то можно смело пить этот напиток. Правда такой кофе довольно дорогой, поэтому баловать себя им часто вряд ли получится.
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