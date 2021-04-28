Чем заменить крахмал в выпечке или котлетах, если он резко закончился

1. Тесто

Можно не добавлять крахмал, а просто хорошо взбить ингредиенты. / Фото: testosam.ru

2. Крем и начинка

В крем можно добавить муку вместо крахмала. / Фото: testosam.ru

3. Кисель, пудинг

Загустить пудинг можно семенами чиа

4. Котлеты и фрикадельки

Чтобы котлеты не разваливались, добавьте в фарш тертый картофель. / Фото: prostoi-recept.ru

5. Супы

Вкусный густой суп получится со сливками. / Фото: fb.ru

6. Панировка, кляр и маринад

Кляр можно сделать со взбитыми белками. / Фото: samchef.ru

Курица в панировке из чипсов. / Фото: povar.ru