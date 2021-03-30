7 простых блюд, которые становятся вкуснее с добавлением огурцов

Не секрет, что овощи полезны для нашего здоровья, в особенности, если говорить про всеми любимые огурцы. Однако зачастую наша фантазия ограничивается их употреблением в сыром, маринованном виде или же в салате. А потому мы приготовили семь удивительных рецептов, как небанально подать огурцы членам семьи.
1. Холодный суп
Холодный огуречный суп. \ Фото: google.com.
Отличная альтернатива надоевшим домашним супам – это холодное первое блюдо, что не только освежает, но и даёт возможность попробовать что-то новенькое. Кроме того, такой супчик отлично подходит как взрослым, так и детям.
Ингредиенты:
• Йогурт – 410 г;
• Огурцы – 3 шт;
• Лимонный сок – 2 ст.л;
• Чеснок – пара зубочков;
• Грецкие орехи – горсть;
• Сахар и соль – по вкусу;
• Перец – по вкусу;
• Оливковое масло – 2 ст.л.
Вкуснейший огуречный суп. \ Фото: no.pinterest.com.
Способ приготовления:
• Огурцы вымыть, удалить семена и шкурки;
• Засыпать в чашу блендера;
• Продавить чеснок через пресс, добавить к огурцам;
• Взбить до однородности;
• Влить йогурт и ещё раз перебить;
• Всыпать специи, перемешать;
• Добавить сок лимона и оливковое масло;
• Взбить ещё раз до однородности;
• Если суп выходит слишком густым – можно добавить кипяченой воды;
• Перелить в кастрюльку или любую другую ёмкость;
• Отправить в холод на час.
2. Нут с заправкой
Салат из нута с огурцом и овощами. \ Фото: yandex.ua.
Если хочется на обед, перекус или ужин чего-то лёгкого и необычного – можно вполне ограничиться консервированным нутом, заправленным натуральным йогуртом. Вкусно, аж пальчики оближешь!
Ингредиенты:
• Нут – 750 г;
• Лук – 8 г;
• Огурец – 2 шт;
• Чеснок – 2 зубочка;
• Йогурт – 130 г;
• Мята – несколько листочков.
Нут с огурцом. \ Фото: erogen.club.
Способ приготовления:
• В ёмкость выложить консервированный нут;
• Огурец промыть, удалить шкурку, накрошить кубиком;
• Добавить в миску;
• Нашинковать лук;
• Добавить в ёмкость, перемешать;
• Мяту разделить на листочки и бросить следом;
• Сдобрить солью и специями по желанию;
• Залить йогуртом и перемешать;
• Отправить в холодное место на час.
3. Закуска с индейкой
Закуска с индейкой и огурцом. \ Фото: ecocook.su.
Закуски всегда нужны и важны на столе, вне зависимости от того, нагрянули к вам гости, или хочется похрустеть под любимый сериал. А когда не хочется возиться с привычной колбасой – попробуйте сделать закуску из мяса индейки и огурца!
Ингредиенты:
• Огурцы – 3 шт;
• Песто – ¼ чашки;
• Сыр плавленый – 5 ломтиков;
• Индейка копченая – 200 г;
• Перец болгарский – 1 шт;
• Шпинат – полчашки;
• Соль и перец.
Индейка с огурцом и овощами. \ Фото: ok.ru.
Способ приготовления:
• Огурцы промыть и нарезать небольшими слайсами;
• Промокнуть с помощью полотенца, устраняя лишнюю влагу;
• Сыр нарезать на небольшие полосочки;
• Индейку накрошить ножом;
• Перец промыть, удалить семена, нарезать брусочками;
• Шпинат промыть и нашинковать;
• На кусочек огурца выложить песто, смазать, а затем добавить слоями сыр, мясо, перец и сверху шпинат;
• Сдобрить специями;
• Завернуть рулетиком и зафиксировать шпажкой.
4. Парфе
Парфе с нутом и огурцом. \ Фото: google.com.
Огурцы отлично подходят не только для приготовления салата, первых блюд или закусок, но ещё и для десертов. К примеру, для парфе – холодного блюда, где они отменно сочетаются с йогуртом и горсткой орехов.
Ингредиенты:
• Огурец – 2 шт;
• Йогурт нежирный – 450 мл;
• Нут – 210 г;
• Изюм – горсть;
• Орехи – 25 г;
• Свежая мята – пара листочков.
Нежнейшее парфе. \ Фото: aminoapps.com.
Способ приготовления:
• Огурцы промыть, удалить шкурку;
• Натереть на большую тёрку;
• Выложить огурец на бумажные полотенца на пару минут;
• В йогурт добавить листочки мяты, которые предварительно можно нашинковать;
• Сдобрить солью и перцем, перемешать;
• В емкости (или баночки) выложить слоями: изюм, нут, огуречную стружку и заправить йогуртом;
• Сверху посыпать орешками.
5. Мороженое с авокадо
Мороженое из огурцов и авокадо. \ Фото: newokruga.ru.
Мороженое бывает не только фруктовое, ванильное и шоколадное, но и.. огуречное! Да-да, вы не ослышались, а потому скорее запасайтесь интересным рецептом, как приготовить для домочадцев йогуртовое лакомство.
Ингредиенты:
• Авокадо – 1 шт;
• Сахар – 75 г;
• Сахар ванильный – 1 ст.л;
• Огурец – 1 шт;
• Йогурт – 200 г;
• Сок лайма или лимона – 6 ст.л.
Домашнее мороженое. \ Фото: greatfon.com.
Способ приготовления:
• Авокадо промыть, избавить от шкурки и косточки;
• Накрошить средним кубиком;
• Огурец вымыть, снять кожуру и накрошить;
• Соединить с авокадо и взбить в блендере до однородности;
• Влить цитрусовый сок, ещё раз перебить;
• Добавить два вида сахара, снова взбить;
• Влить йогурт и перебить, пока не образуется пышная масса;
• Выложить в удобную ёмкость и отправить в морозилку минимум на десять часов;
• Каждые два-три часа перемешивать ложкой, избавляя от корочки льда;
•Подавать в форме шариков, украсив мятой.
6. Кростини
Кростини с огурцом. \ Фото: photorecept.ru.
В Италии обожают не только пиццу, но и маленькие, хрустящие закуски. Мы рекомендуем попробовать кростини – маленькие хлебцы, на которые можно намазать любую начинку. Например, хумус с кусочками свежего огурца.
Ингредиенты:
• Багет – 1 шт;
• Огурец – 1 шт;
• Хумус – полчашки;
• Соль и перец – по вкусу;
• Оливковое масло.
Кростини. \ Фото: photorecept.ru.
Способ приготовления:
• Багет разделить на кусочки любой формы;
• Огурец промыть, снять шкурку по желанию;
• Нарезать кружочками;
• Хлеб смазать оливковым маслом;
• Следом выложить хумус;
• Добавить кусочки огурца;
• Сдобрить специями и подавать к столу.
7. Сэндвич с нутом и фетой
Сэндвич с нутом и фетой. \ Фото: all-cook.com.
Все мы берём на работу судочки и контейнеры с едой, бутербродами и прочим. И если обычные варианты с салями и сыром надоели, попробуйте сделать питательный бутербродик с нутом и фетой.
Ингредиенты:
• Хлеб цельнозерновой – 4 шт;
• Хумус – полчашки;
• Огурец – 1 шт;
• Фета – полчашки;
• Лук красный – половинка;
• Мята – пара листочков.
Просто и со вкусом. \ Фото: gastronom.ru.
Способ приготовления:
• Ломтики хлеба смазать при помощи хумуса;
• Огурец промыть, нарезать кусочками;
• Выложить на хлеб;
• Фету предварительно раскрошить;
• Посыпать ею огурец;
• Сверху выложить мяту;
• Накрыть вторым ломтиком хлеба, мягко прижимая их друг к другу.
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