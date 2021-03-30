7 простых блюд, которые становятся вкуснее с добавлением огурцов

1. Холодный суп

Холодный огуречный суп. \ Фото: google.com.

Вкуснейший огуречный суп. \ Фото: no.pinterest.com.

2. Нут с заправкой

Салат из нута с огурцом и овощами. \ Фото: yandex.ua.

Нут с огурцом. \ Фото: erogen.club.

3. Закуска с индейкой

Закуска с индейкой и огурцом. \ Фото: ecocook.su.

Индейка с огурцом и овощами. \ Фото: ok.ru.

4. Парфе

Парфе с нутом и огурцом. \ Фото: google.com.

Нежнейшее парфе. \ Фото: aminoapps.com.

5. Мороженое с авокадо

Мороженое из огурцов и авокадо. \ Фото: newokruga.ru.

Домашнее мороженое. \ Фото: greatfon.com.

6. Кростини

Кростини с огурцом. \ Фото: photorecept.ru.

Кростини. \ Фото: photorecept.ru.

7. Сэндвич с нутом и фетой

Сэндвич с нутом и фетой. \ Фото: all-cook.com.

Просто и со вкусом. \ Фото: gastronom.ru.