Зачем некоторые насыпают соль в кофе: лайфхак для гурманов

Для многих людей на нашей планете именно кофе является главным утренним напитком. Существует неимоверное количество сортов и видов данного продукта. Куда интереснее то, что есть еще и весьма экзотические рецепты приготовления и употребления кофе. Например, некоторые граждане добавляют к смолянистую жидкость обычную поваренную соль. Самое время узнать, зачем это делается.
Некоторые ошибочно полагают, что кофе и соль не совместимы. |Фото: digs.net.
Соль в представлении большинства людей – это совсем не тот ингредиент, который следовало бы добавлять в кофе. Многие логичным образом предположат, что она способна только испортить вкусовые качества популярного напитка, однако на самом деле это не так. В реальности дела обстоят строго обратным образом – соль способна улучшить вкус и заставить кофе заиграть новыми нотками.
Соль может заставить кофе играть новыми нотками. |Фото: womens-l1fe.ru.
В чем суть? Дело в том, что (как это не удивительно!) основным компонентом кофе является вещество под названием кофеин. Именно оно и придает напитку характерный горький вкус, легко узнаваемый аромат и даже характерный цвет. Помимо этого, кофеин обладает невероятным стимулирующим эффектом, хотя по этому вопросу сейчас идет немало споров среди врачей и диетологов. Впрочем нас интересует именно вкус напитка и тонкости работы человеческого языка.
Соль убирает неприятный привкус. |Фото: stoneforest.ru.
Дело в том, что вкус горечи относительно легко и эффективно подавляется вкусом солености. Аналогичными свойствами обладает сладкий вкус, однако соленость справляется с данной задачей непорядок лучше. Именно по этой причине некоторые советуют добавлять к кофе небольшое количество поваренной соли, а вовсе не сахар или молоко. Само собой, при добавлении чудо-ингредиента нужно быть внимательным.
Итак, готовится «соленый» кофе следующим образом: 150 мл фильтрованной горячей воды (90-95 градусов), 1 чайная ложка сахара, 3 чайные ложки живых сливок, 5 чайных ложек молотого кофе, 1 щепотка соли. Все перечисленное смешать. По желанию можно отказаться от использования сливок.
Метод годиться для любого способа приготовления. |Фото: YouTube.
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