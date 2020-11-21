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Зачем некоторые насыпают соль в кофе: лайфхак для гурманов


Зачем некоторые насыпают соль в кофе: лайфхак для гурманов


Для многих людей на нашей планете именно кофе является главным утренним напитком. Существует неимоверное количество сортов и видов данного продукта. Куда интереснее то, что есть еще и весьма экзотические рецепты приготовления и употребления кофе. Например, некоторые граждане добавляют к смолянистую жидкость обычную поваренную соль. Самое время узнать, зачем это делается.

 
Некоторые ошибочно полагают, что кофе и соль не совместимы. |Фото: digs.net.

Некоторые ошибочно полагают, что кофе и соль не совместимы. |Фото: digs.net.

 

Соль в представлении большинства людей – это совсем не тот ингредиент, который следовало бы добавлять в кофе. Многие логичным образом предположат, что она способна только испортить вкусовые качества популярного напитка, однако на самом деле это не так. В реальности дела обстоят строго обратным образом – соль способна улучшить вкус и заставить кофе заиграть новыми нотками.
Соль может заставить кофе играть новыми нотками. |Фото: womens-l1fe.ru.

Соль может заставить кофе играть новыми нотками. |Фото: womens-l1fe.ru.

 

В чем суть? Дело в том, что (как это не удивительно!) основным компонентом кофе является вещество под названием кофеин. Именно оно и придает напитку характерный горький вкус, легко узнаваемый аромат и даже характерный цвет. Помимо этого, кофеин обладает невероятным стимулирующим эффектом, хотя по этому вопросу сейчас идет немало споров среди врачей и диетологов.
Впрочем нас интересует именно вкус напитка и тонкости работы человеческого языка.
Соль убирает неприятный привкус. |Фото: stoneforest.ru.

Соль убирает неприятный привкус. |Фото: stoneforest.ru.

 

Дело в том, что вкус горечи относительно легко и эффективно подавляется вкусом солености. Аналогичными свойствами обладает сладкий вкус, однако соленость справляется с данной задачей непорядок лучше. Именно по этой причине некоторые советуют добавлять к кофе небольшое количество поваренной соли, а вовсе не сахар или молоко. Само собой, при добавлении чудо-ингредиента нужно быть внимательным.

Итак, готовится «соленый» кофе следующим образом: 150 мл фильтрованной горячей воды (90-95 градусов), 1 чайная ложка сахара, 3 чайные ложки живых сливок, 5 чайных ложек молотого кофе, 1 щепотка соли. Все перечисленное смешать. По желанию можно отказаться от использования сливок.
Метод годиться для любого способа приготовления. |Фото: YouTube.

Метод годиться для любого способа приготовления. |Фото: YouTube.

 

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Зачем некоторые насыпают соль в кофе: лайфхак для гурманов

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Зачем некоторые насыпают соль в кофе: лайфхак для гурмановПодписаться на мой Instagram
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