Полезное применение кожуры фруктов и овощей

После того, как вы прочтете о свойствах этих овощей и фруктов, вы больше не захотите выбрасывать их очистки в мусорное ведро.
Авокадо для рассадыЕсли авокадо — частый гость на вашей кухни, не выбрасывайте его кожуру. Подсохшие «лодочки» можно использовать весной как емкость для проращивания рассады. В период развития ростков и потом после высаживания их в почву этот биоразлагаемый материал будет питать корни антиоксидантами, полезными витаминами и минералами.
Лимон против накипи
Нарежьте лимонные корки на мелкие кусочки, сложите в чайник и прокипятите в течение 10−15 минут. Это одно из лучших домашних средств от известкового налета. Лимонная кислота разрушает отложения, и накипь легко смывается обычной губкой с моющим средством.
Апельсин для белизны зубов
Приложите полоску из кожуры апельсина к эмали мягкой стороной и потрите в течение нескольких минут. Фруктовые кислоты помогут очистить зубы от налета и отложений и сделать их немного светлее.
Через 10−15 минут после процедуры почистите зубы пастой, чтобы удалить остатки кислот — длительный контакт может привести к разрушению эмали.
Банан для полировки обуви
Кожура банана поможет вернуть блеск обуви из натуральной кожи. Все дело в калии, который в большом количестве содержится в этом фрукте… и в профессиональных средств для ухода за обувью.
Делается это так: натрите туфли кожурой, а затем отполируйте чистой тряпочкой. Все просто — зато какой результат!
Грейпфрут для лечебного чая
Грейпфрут — богатый источник антиоксидантов и клетчатки. Известно, что регулярное потребление фрукта помогает снизить уровень холестерина, бороться с гипертонией и укрепить иммунитет.
В кожуре грейпфрута содержится не меньше полезных веществ, чем в его мякоти.Приготовьте лечебный чай, сделав настой из очистков. Для этого мелко нарезанную кожуру необходимо залить кипящей водой и дать ей настояться в течение 15 минут. Для вкуса добавьте в напиток ложку меда.
Персик для очищения кожи
Персик — лучший друг косметологов среди фруктов. Его мякоть содержит калий, магний, железо, медь, цинк и органические кислоты, включая лимонную, яблочную, хинную и другие. В персике содержится рекордное количество витаминов, пектины, эфирные и жирные масла.
Используйте кожуру персика для очищения кожи от темных точек и омертвевших клеток эпидермиса. Нанесите на мякоть немного сахара и мягко потрите очистками подготовленную к очищению кожу лица. Вы почувствуете, как она стала более мягкой и увлажненной.
Огурец против муравьев
В вашем доме появились незваные гости? Поищите место, через которое муравьи проникли в дом, и оставьте там на ночь огуречные очистки. На следующий день от насекомых не останется ни следа — муравьи этот овощ просто не переносят.
Морковь против старения кожиМорковь богата антиоксидантами — соединениями, способными замедлить окислительные процессы в организме и сохранить молодость кожи и организма в целом.
Ретинол, содержащийся в моркови, питает и увлажняет, а витамин РР тонизирует и снимает воспаление. Витамин А также ускоряет регенеративные процессы, кожа разглаживается и становится более подтянутой.Если вас беспокоят первые признаки старения кожи, используйте «пластырь» из морковных очистков для борьбы с ними. Приложите кожуру к морщине и оставьте на некоторое время. Повторяйте процедуру несколько раз в неделю, в этом деле главное — регулярность!
Картофель против отеков под глазами
Если вам нужно быстро избавиться от отеков и припухлостей под глазами, воспользуйтесь проверенным средством. Приложите чистую картофельную кожуру к коже и подождите около 10 минут. Энзим катехолаза, содержащийся в овоще, буквально творит чудеса, моментально подтягивая кожу и осветляя темные круги.
Кожура яблока для джема
Из яблочных очистков получается очень вкусный джем. Помимо яблок вам понадобятся цедра лимона, вода, сахар и один свободный вечер. Только не давайте домашним пробовать блюдо раньше времени — джем получается настолько нежным и вкусным, что улетучивается на глазах!
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