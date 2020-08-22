Полезное применение кожуры фруктов и овощей

После того, как вы прочтете о свойствах этих овощей и фруктов, вы больше не захотите выбрасывать их очистки в мусорное ведро.







Авокадо для рассадыЕсли авокадо — частый гость на вашей кухни, не выбрасывайте его кожуру. Подсохшие «лодочки» можно использовать весной как емкость для проращивания рассады. В период развития ростков и потом после высаживания их в почву этот биоразлагаемый материал будет питать корни антиоксидантами, полезными витаминами и минералами.



Лимон против накипи

Апельсин для белизны зубов

Банан для полировки обуви

Грейпфрут для лечебного чая

Персик для очищения кожи

Огурец против муравьев

Картофель против отеков под глазами

Кожура яблока для джема

Нарежьте лимонные корки на мелкие кусочки, сложите в чайник и прокипятите в течение 10−15 минут. Это одно из лучших домашних средств от известкового налета. Лимонная кислота разрушает отложения, и накипь легко смывается обычной губкой с моющим средством.Приложите полоску из кожуры апельсина к эмали мягкой стороной и потрите в течение нескольких минут. Фруктовые кислоты помогут очистить зубы от налета и отложений и сделать их немного светлее.Через 10−15 минут после процедуры почистите зубы пастой, чтобы удалить остатки кислот — длительный контакт может привести к разрушению эмали.Кожура банана поможет вернуть блеск обуви из натуральной кожи. Все дело в калии, который в большом количестве содержится в этом фрукте… и в профессиональных средств для ухода за обувью.Делается это так: натрите туфли кожурой, а затем отполируйте чистой тряпочкой. Все просто — зато какой результат!Грейпфрут — богатый источник антиоксидантов и клетчатки. Известно, что регулярное потребление фрукта помогает снизить уровень холестерина, бороться с гипертонией и укрепить иммунитет.В кожуре грейпфрута содержится не меньше полезных веществ, чем в его мякоти.Приготовьте лечебный чай, сделав настой из очистков. Для этого мелко нарезанную кожуру необходимо залить кипящей водой и дать ей настояться в течение 15 минут. Для вкуса добавьте в напиток ложку меда.Персик — лучший друг косметологов среди фруктов. Его мякоть содержит калий, магний, железо, медь, цинк и органические кислоты, включая лимонную, яблочную, хинную и другие. В персике содержится рекордное количество витаминов, пектины, эфирные и жирные масла.Используйте кожуру персика для очищения кожи от темных точек и омертвевших клеток эпидермиса. Нанесите на мякоть немного сахара и мягко потрите очистками подготовленную к очищению кожу лица. Вы почувствуете, как она стала более мягкой и увлажненной.В вашем доме появились незваные гости? Поищите место, через которое муравьи проникли в дом, и оставьте там на ночь огуречные очистки. На следующий день от насекомых не останется ни следа — муравьи этот овощ просто не переносят.Морковь против старения кожиМорковь богата антиоксидантами — соединениями, способными замедлить окислительные процессы в организме и сохранить молодость кожи и организма в целом.Ретинол, содержащийся в моркови, питает и увлажняет, а витамин РР тонизирует и снимает воспаление. Витамин А также ускоряет регенеративные процессы, кожа разглаживается и становится более подтянутой.Если вас беспокоят первые признаки старения кожи, используйте «пластырь» из морковных очистков для борьбы с ними. Приложите кожуру к морщине и оставьте на некоторое время. Повторяйте процедуру несколько раз в неделю, в этом деле главное — регулярность!Если вам нужно быстро избавиться от отеков и припухлостей под глазами, воспользуйтесь проверенным средством. Приложите чистую картофельную кожуру к коже и подождите около 10 минут. Энзим катехолаза, содержащийся в овоще, буквально творит чудеса, моментально подтягивая кожу и осветляя темные круги.Из яблочных очистков получается очень вкусный джем. Помимо яблок вам понадобятся цедра лимона, вода, сахар и один свободный вечер. Только не давайте домашним пробовать блюдо раньше времени — джем получается настолько нежным и вкусным, что улетучивается на глазах!