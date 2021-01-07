5 звездных мам, которых лишали родительских прав: Мадонна, Дана Борисова и др

Казалось бы, у знаменитостей есть все, чтобы сделать своих детей счастливыми: деньги, благодаря которым можно исполнить любые прихоти, возможность дать лучшее образование, путешествия, связи и возможности. Но и среди селебрити (и даже очень известных) есть нерадивые мамы, которые были лишены родительских прав. Ведь статус звезды не гарантирует звания хорошего родителя. В этом на своем примере убедились знаменитости, которые были лишены возможности заниматься воспитанием своих сыновей и дочерей.
1. Мадонна
Мадонна с сыном Рокко
О методах воспитания Мадонны своих детей (а их у певицы шестеро, в том числе и четверо приемных) давно ходят легенды. Мегазвезда категорически против фастфуда, мяса, сладостей, телефонов, просмотра телевизора, чтения газет и других приятных слабостей. Но при этом ее наследники буквально должны ходить по струнке, иначе их ждет суровое наказание. Так, однажды певица посадила свою дочь под домашний арест.
Возможно, именно поэтому ее сын Рокко, родившийся в браке с режиссером Гайем Ричи, однажды поехал на каникулы к отцу и решил не возвращаться. Постановление о лишении родительских прав Мадонна получила прямо после одного из выступлений.
Естественно, эта новость стала сенсацией, и СМИ по всему миру принялись гадать, что же произошло. Позже 15-летний Рокко признался, что порядком устал от публичной жизни матери: куда бы они не вышли, их повсюду преследовали папарацци. К тому же и чрезмерная строгость родительницы, порой переходящая грани, стала мальчику в тягость.
Сама певица, осознав, что может навсегда потерять сына, начала публиковать в социальных сетях фотографии с ним с трогательными подписями и даже обратилась в суд. Но ничего не помогло – правосудие посчитало, что подросток в таком возрасте уже сам может принимать самостоятельные решения. А год спустя Рокко поймали с запрещенными веществами, но отпустили.
2. Бритни Спирс
Бритни Спирс с сыновьями Шоном Престоном и Джейденом Джеймсом
Как получилось, что жизнь примерной поп-принцессы, покорившей мир, покатилась по наклонной, никто так и не понял. Но после развода с танцором Кевином Федерлайном, от которого певица родила двоих сыновей, Спирс начала чудить по полной. Бритни побрилась наголо, дралась с папарацци, крушила все вокруг, лечилась от алкогольной и наркотической зависимостей и вообще вела себя неадекватно. Бывший охранник звезды признавался, что его подопечная принимала запрещенные препараты и могла ходить голой в присутствии детей.
В 2007 году суд передал право опеки над детьми Федерлайну. Но добровольно отдавать сыновей стражам порядка Бритни отказалась, хотя полицейские вначале хотели решить вопрос мирно. После этого суд запретил певице вообще видеться с наследниками. Более того, сама Спирс была признана недееспособной, и опекунство над ней взял ее отец.
Все эти годы певица платит алименты Кевину, который так и воспитывает сыновей, и безуспешно пытается вернуть право на воспитание. Но пока об успехах говорить рано. А осенью прошлого года грянул новый скандал: отец певицы Джейми Спирс повздорил в 14-летним внуком и начал трясти его. После инцидента суд запретил дедушке три года подходить к детям. С этих пор у Бритни окончательно испортились отношения с родителем, которого она обвиняет в ухудшении отношений с детьми.
3. Кортни Лав
Кортни Лав с дочерью
Нужно подчеркнуть, бывшая жена Курта Кобейна никогда не отличалась примерным поведением: скандальные выходки, неадекватное поведение, наркотическая зависимость… Как следствие, у звездной мамы испортились и без того неидеальные отношения с единственной дочерью Фрэнсис Бин Кобейн.
В первый раз Кортни лишили прав в 2003 году, когда девочке было 11 лет. Тогда воспитание подростка доверили бабушке. Впрочем, тогда Лав решила исправиться, прошла курс реабилитации и через два года смогла вернуть ребенка.
Впрочем, надолго скандальную певицу не хватило, и через несколько лет она вновь принялась за старое. Тогда ее дочери было уже 17 лет, и она сама решила, что до совершеннолетия поживет с бабушкой. По словам девушки, ее мама постоянно истерит, пьет, скандалит, закатывает истерики… Она также добавила, что родительница не раз засыпала с сигаретой, из-за чего у них дома уже три раза был пожар. К слову, сама Кортни на судебное заседание так и не явилась.
4. Шэрон Стоун
Шэрон Стоун с приемными детьми
У знаменитой голливудской актрисы три приемных сына, причем первого – мальчика Роэна Джозефа – она усыновила в 1998 году, будучи замужем за Филом Броштейном. Но спустя 10 лет после развода звезд суд постановил, что единственным опекуном подростка будет считаться уже экс-супруг Стоун.
Подобное решение, казалось бы, несправедливое. Но в окружении Шэрон давно уже говорили о ее зависимости от химических препаратов. Более того, нашлись свидетели, которые утверждали, что звезда пыталась как-то вколоть неизвестное вещество сыну в ноги якобы для того, чтобы они плохо не пахли.
Актриса всячески отрицала подобные обвинения. Однако правосудие все же решило, что мальчику будет лучше с отцом. К тому же к этому времени к этому времени у Стоун появился молодой бойфренд. К слову, сейчас знаменитость смогла вернуть Роэна Джозефа, и теперь одна занимается воспитанием сыновей.
5. Дана Борисова
Дана Борисова с дочерью Полиной
Впрочем, проблемы с воспитанием детей были и у отечественных знаменитостей. Так, пару лет назад на всю страну прогремела история с телеведущей Даной Борисовой. На одной из передач мать знаменитости призналась, что ее дочь – наркоманка, и попросила помощи. После того, как об этом узнала вся страна, звезда отправилась на лечение в Тайланд и пробыла там полгода.
Однако опеку над дочерью Полиной суд решил передать отцу, бизнесмену Максиму Аксенову. Но Дана, вернувшись из реабилитации, казалось бы, смогла наладить отношения с ребенком, они даже вновь начали жить вместе. Но идиллия продолжалась недолго. В конце прошлого года разразился новый скандал: Полина вновь сбежала к отцу и заявила, что мама ведет себя неадекватно, ограничивает ее во всем, обижает. Борисова в ответ оправдывалась тем, что дочь ударила ее, испортила книгу, написанием которой была занята Дана, и дорогую блузку. Похоже, в этой истории рано ставить точку.
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