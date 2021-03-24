Как очистить электронные устройства в домашних условиях, не навредив им

AirPods, смартфоны, ноутбуки, компьютеры, Fitbits и другие электронные устройства прочно вошли в нашу жизнь. Без них мы уже не представляем ежедневного существования. И это неудивительно. Наличие «умных» устройств значительно облегчает нашу жизнь. Однако, как каждая вещь, эти устройства также подвержены воздействию различных микробов и пыли. Чтобы защитить их от вредного воздействия, необходимо периодически проводить чистку. Вместе с тем, обычные чистящие средства не всегда подходят для электроники. Как почистить технику не повредив ее? Об этом в нашем обзоре.
1. Смартфоны
Чистку смартфона необходимо начинать с обработки его салфеткой из микрофибры. /Фото: img.giaoduc.net.vn
Это самый распространенный вид электронного устройства. Смартфоны есть у большинства людей. Это уже не роскошь, а средство быстрого общения. Вместе с тем, по мнению специалистов, на смартфоне находится большее количество микробов, чем на сиденье унитаза. Электронные устройства как магнит притягивают грязь и пыль. Соприкасаясь с лицом и ртом они с легкостью переносят микробы на кожу человека. Поэтому, протирать от пыли и дезинфицировать смартфон необходимо ежедневно. Вместе с тем, использовать традиционные чистящие средства категорически нельзя. Это может нанести непоправимый ущерб и испортить покрытие телефона.
Существует несколько способов очистки смартфонов. Среди актуальных дезинфицирующих средств специалисты рекомендуют использовать прибор PhoneSoap. Технологии ультрафиолетового излучения, используемые в приборе, уничтожают все бактерии на поверхности телефона. Для чистки iPhone, согласно протоколу Apple, можно использовать дезинфицирующие салфетки Clorox или салфетки, пропитанные 70% раствором изопропилового спирта. Сначала дисплей и внешние поверхности протирают салфетками из микрофибры, а затем обрабатывают дезинфицирующими средствами.
Полезный совет: Не следует протирать салфетками с изопропиловым спиртом тканевые или кожаные поверхности чехлов смартфонов. Это может испортить материал.
2. Наушники
Перекись водорода прекрасно справляется с любым загрязнением наушников. /Фото:
Вне зависимости AirPod у вас или другое устройство для прослушивания музыки или аудио текста, наушники нужны всегда. Этим удобным устройством пользуются в транспорте, на работе, дома, во время пробежек. Естественно, со временем в наушниках накапливается грязь, которую необходимо удалить. Процесс очистки зависит от устройства наушников. Если есть съемные насадки, то они снимаются и протираются водой с мылом и тканью из микрофибры. Для различных канавок и труднодоступных мест можно использовать щетку с мягкой щетиной. Этот способ подходит для наушников, которые разбираются.
А как чистить неразборные наушники? Водой их мочить нельзя, чтобы не испортить электронные вкладыши. Для этих целей используем перекись водорода, которая легко справляется с мусором и ушной серой. Алгоритм чистки наушников следующий:
• Смочить ткань из микрофибры теплой мыльной водой и протереть наушники от пыли. Стараться, чтобы вода не попала внутрь.
• Ватный тампон опустить в перекись водорода и нанести на вкладыши. Наносить необходимо небольшое количество.
• Отложить наушники на пять минут, чтобы раствор полностью растворил грязь и ушную серу.
• Взять зубную щенку с мягкой щетиной и осторожно почистить вкладыши для удаления остатков грязи.
• Наушники протереть сухим полотенцем и оставить до полного высыхания.
3. Высокотехнологичные часы
Технический ацетон для чистки силиконовых ремешков. /Фото:
Сегодня носить на руке целое компьютерное устройство уже не редкость. «Умные» часы — высокотехнологичный и популярный тренд. Производители оснастили эти устройства множеством полезных функций и поэтому такими часами активно пользуются их владельцы. Однако, во время активного использования на часах собирается грязь. Силиконовый ремешок может окрасится от одежды и иметь неприглядный вид.
Чистить «умные» часы несложно. Если корпус выполнен из водонепроницаемого стекла, то их можно мыть под струей воды, а затем вытереть сухой тканью. В остальных случаях корпус лучше протирать салфеткой из микрофибры, смоченной в мыльном растворе.
Ремешки к таким часам могут изготавливаться из разного материала, силикона, кожи, металла, нейлона. Перед чисткой ремешки необходимо снять с корпуса часов. Нейлоновые ремешки можно чистить тканью, пропитанной средством для мытья посуды. Чтобы удалить грязь с ремешков из силикона, их обрабатывают ватным диском, пропитанным небольшим количеством технического ацетона. Для чистки кожаных ремешков используют влажные салфетки из микрофибры, а металлических — сухую безворсовую ткань.
4. Компьютер
Чистку компьютера необходимо начинать со сбора пыли при помощи пылесоса и кисточки. /Фото:
Практически в каждой семье есть стационарный или портативный компьютер. Естественно, как и на все вещи на него оседает пыль и грязь. Чистить компьютер желательно раз в месяц. Ноутбук перед началом чистки необходимо аккуратно перевернуть и встряхнуть, чтобы удалить пыль. Затем используя специальный пылесос и ватный диск удаляем грязь с труднодоступных мест и клавиатуры. ЖК-экран обрабатывает влажной салфеткой из микрофибры и вытираем насухо. Сенсорные экраны чистим используя очиститель для очков. Чистящие средство необходимо распылять на ткань или ватный диск, а потом уже обрабатывать поверхность ноутбука.
Для чистки корпуса стационарного компьютера сначала используем обычный пылесос и мягкую кисточку. Сначала обрабатываем внешний корпус, затем снимаем крышки и аккуратно собираем пыль с внутренних плат. После этого внешний пластиковый корпус можно протереть влажной тканью, смоченной в мыльном растворе, и вытереть насухо. Электронную мышку также протираем влажной тканью и обрабатываем дезинфицирующим средством.
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