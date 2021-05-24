Советские знаменитости нетрадиционной ориентации

С нами не соскучишься!

Человеку, непохожему на других, часто приходится нелегко — общество редко относится к чужим особенностям спокойно. Каково же приходилось гомосексуалам в Советском Союзе, где существовало уголовное преследование геев… Ориентация многих творчески одаренных людей СССР стала причиной их трагедий.



Рудольф Нуреев

Георгий Милляр

Юрий Богатырёв

Сергей Параджанов

Геннадий Бортников