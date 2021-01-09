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Почему пистолетные пули производят не такими же острыми, как автоматные


Почему пистолетные пули производят не такими же острыми, как автоматные

 

Многие наверняка обращали свое внимание на то, что пистолетные пули особенные и совсем не такие, как у пулеметов и автоматов. Наверняка, подобное было сделано не просто так. Однако, вопрос о том, почему пистолетным боеприпасам не делать поражающий элемент с острым окончанием остается открытым. В действительности же все обстоит достаточно просто.

Пуля пистолетная. /Фото: vesvalo.net.

Пуля пистолетная. /Фото: vesvalo.net.

 

Начать стоит с того, что «автоматных» боеприпасов не существует в природе, бывают только пистолетные и винтовочные. Первые имеют гладкий, скругленный наконечник боевой части. Вторые имеют заостренный наконечник поражающего элемента. При этом стоит понимать, что пистолетные патроны используются не только в пистолетах, но также в многочисленных пистолетах-пулеметах и даже в некоторых винтовках. Что же касается формы поражающего элемента, то для разных типов боеприпасов она выбирается не просто так.
Скругление делается не просто так. /Фото: 1zoom.me.

Скругление делается не просто так. /Фото: 1zoom.me.

 

Все дело в баллистических свойствах боеприпасов, а также в типе ствола, по которому должна будет двигаться пуля. Пистолетный патрон рассчитан для использования на относительно небольших расстояниях. Кроме того, из-за небольшого (как правила) калибра, такие боеприпасы имеют куда более скромный пороховой запас.
А значит мощность таких патронов ниже. Поэтому, конструкторы оружия делают пистолетные патроны скругленными, чтобы скомпенсировать низкую начальную мощность за счет большего останавливающего действия при попадании.
Все дело в баллистике. /Фото: reibert.info.

Все дело в баллистике. /Фото: reibert.info.

 

При этом стоит понимать, что расплачиваться за это пистолетным боеприпасам приходится также поражающей способностью. Она куда ниже, чем у винтовочных боеприпасов. Что же касается последних, то они с самого начала заточены для поражения противника на большой дистанции. У винтовочных патронов большой заряд пороха, а также заостренная форма пули для улучшения ее аэродинамических свойств.
Разные назначения. /Фото: milsurpexchange.com.

Разные назначения. /Фото: milsurpexchange.com.

 

Вместе с тем у винтовочных боеприпасов есть и недостатки – они куда лучше рикошетят, нежели пистолетные пули.

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Почему пистолетные пули производят не такими же острыми, как автоматные

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Почему пистолетные пули производят не такими же острыми, как автоматныеПодписаться на мой Instagram
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