Примерно пятая часть героев рейтинга богатейших российских бизнесменов — 2020 постоянно живет за границей, больше половины — в Москве. Среди региональных центров концентрации богатейших россиян — Челябинск и Казань.
Среди информации, которую собирает Forbes при составлении ежегодного рейтинга богатейших российских бизнесменов, — сведения о местах их постоянного проживания. Больше половины участников рейтинга — 120 бизнесменов — живут в Москве (в том числе богатейший россиянин Владимир Потанин F 1 и почти вся первая десятка списка). Второй город по концентрации российских богатейших — уже за пределами России: в Лондоне осели 13 участников рейтинга, в том числе совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман F 8. В целом за границей живет примерно пятая часть героев рейтинга (44 человека). По регионам России больше всего богатейших в Санкт-Петербурге (там живет 8 участников списка Forbes), Казани и Челябинске (по 4 участника). Подробнее о том, где живут богатейшие россияне, — далее. В Москве живут основной бенефициар «Норникеля» Владимир Потанин, владелец НЛМК Владимир Лисин, основной владелец «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон, владелец «Северстали» Алексей Мордашов, глава «Лукойла» Вагит Алекперов, совладелец «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко. В Петербурге живут основной акционер банка «Россия» Юрий Ковальчук, совладельцы группы «Илим» Борис Зингаревич и Захар Смушкин, совладелец «Фосагро» Владимир Литвиненко, инвесторы Петр Колбин, Август Мейер, глава «Газпром нефти» Александр Дюков и владелец холдинга GS Group Андрей Ткаченко. В Челябинске живут владелец «Южуралзолота» Константин Струков, основатель сети магазинов «Красное & Белое» Сергей Студенников, совладельцы Челябинского электрометаллургического комбината Юрий Антипов и Александр Аристов. В Казани — совладельцы группы «ТАИФ» Айрат и Радик Шаймиевы, Рустем Сультеев и Альберт Шигабутдинов. В Екатеринбурге — владелец «Русской медной компании» Игорь Алтушкин и президент компании «Макси-Инвест» Николай Максимов. Во Владивостоке живут совладельцы сети электроники DNS Дмитрий Алексеев и Юрий Карпцов, в Кемеровской области — акционер Evraz Геннадий Козовой и совладелец «Сибирского делового союза» Михаил Федяев, в Магнитогорске — владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников. В городе Верхняя Пышма Свердловской области живет совладелец УГМК Андрей Козицын, в подмосковном Домодедово — собственник одноименного аэропорта Дмитрий Каменщик, в Краснодаре — владелец одноименного футбольного клуба и основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий. В Ростове-на-Дону живет основатель группы «Агроком» Иван Саввиди, в Иркутске — основной акционер Иркутской нефтяной компании Николай Буйнов, в Сургуте — глава одной из самых богатых и загадочных компаний России «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, в Мурманске — «рыбный король», владелец холдинга «Норебо» Виталий Орлов, в Магадане — золотопромышленник, председатель совета директоров «Сусуманзолото» Владимир Христов, в Белгороде — основной владелец крупного производителя свинины «Агро-Белогорье» Владимир Зотов. В Калининграде живет владелец крупнейшего импортера соевых бобов, группы «Содружество» Александр Луценко, в Южно-Сахалинске — владелец рыболовецкой компании и строительного подрядчика «Гидрострой» Александр Верховский. В Лондоне живут совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман (в прошлом году он оказался самым богатым жителем британской столицы), его партнер по бизнесу Алексей Кузьмичев, владелец «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко, основатели гейминговой компании Playrix Дмитрий и Игорь Бухманы, основатель сервиса знакомств Badoo Андрей Андреев, экс-руководители Банка Москвы и ЮКОСа Андрей Бородин и Михаил Ходорковский, основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков, бывшая собственница девелопера «Интеко» Елена Батурина, создатель финтех-сервиса Rеvolut Николай Сторонский и владелец водочной компании SPI Group Юрий Шефлер. В США одно из крупнейших представительств российских богатейших. В Калифорнии живут венчурный инвестор Юрий Мильнер, совладелец IT-компании Ringcentral Влад Вендров, создатель Dating.com Group Дмитрий Волков и основатель ABBYY Давид Ян. В штате Массачусетс — совладелец IPG Photonics Валентин Гапонцев, в Нью-Йорке — бывший совладелец ТНК Леонид Лебедев и владелец «Финама» и сети знакомств «Мамба» Виктор Ремша. Совладелец Veeam Software Ратмир Тимашев живет в Коннектикуте. Кроме того, в США живут основной владелец одного из крупнейших в мире производителей аммиака «Тольяттиазота» Сергей Махлай и совладелец X5 Retail Group Александр Гирда. В Монако — представительный десант из российских богатейших бизнесменов. В княжестве живут экс-владелец «Уралкалия», а ныне хозяин футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев, основатель компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили, совладелец страховщика «РЕСО-Гарантия» Сергей Саркисов, экс-владелец «Новороссцемента» Олег Бурлаков и инвестор Виталий Малкин. В Израиле живут бывший совладелец титанового гиганта «ВСМПО-Ависма» Вячеслав Брешт, бывшие акционеры ЮКОСа Владимир Дубов и Михаил Брудно, а также один из ранних инвесторов в «ВКонтакте» Вячеслав Мирилашвили. В Швейцарии живут четверо россиян из списка Forbes — экс-супруга миллиардера Дмитрия Рыболовлева Елена, совладелец Veeam Software Андрей Баронов, основатель сети «Пятерочка» Андрей Рогачев, владелец «Автотора» Сергей Щербаков. В Австрии осели трое богатейших россиян — основатель крупнейшего автодилера России Сергей Петров, экс-совладелец химической компании «Сильвинит» Петр Кондрашев и бывший акционер «Сибуглемета» Владимир Мельниченко. Создатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров живет в Объединенных Арабских Эмиратах. Основной акционер группы «Гута», занимающейся кондитерским и девелоперским бизнесом, Юрий Гущин живет на Сейшельских островах, а совладелец страховой компании «РЕСО-Гарантия» Николай Саркисов — во французском Лионе. Создатель производителя снеков «КДВ Групп» Денис Штенгелов живет в Австралии, а бывший акционер Evraz и «Распадской» Александр Вагин — на Кипре.
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Где живут богатейшие россияне
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