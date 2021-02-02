Как отмыть окна быстро и качественно

Совсем скоро наступит пора отмывать окна после зимы. Рассказываем, как сделать это быстро и качественно.







Пасмурный день – лучшее время

Как вымыть окна: оптимальное средство

Без разводов

Как оттереть грязные рамы

Резиновый скребок заменит тряпку

Меламиновая губка отмоет пятна на белом пластике

Швабра с телескопической ручкой для труднодоступных мест

Оконный пылесос для больших окон

Скребок с лезвием для пятен краски и наклеек

Жидкость для лобового стекла

Не забываем первое правило: мыть окна лучше в пасмурный день, на солнце средство для стекол слишком быстро высыхает. Вы просто не успеваете протереть влажное стекло тряпкой, и остаются разводы, отмывать которые никто не любит.Конечно, можно остановится на хорошем средстве для чистки стекол, но уксус с водой вовсе не хуже. Напротив, после него разводов меньше всего. Простой рецепт: смешать уксус с теплой водой в пропорции 1:8, добавить по желанию 10 капель эфирного масла лимона и перелить в бутылку с распылителем. Запах, конечно, будет, но выветрится очень быстро.Лучше всего двигаться в разных направлениях: с одной стороны стекла протирать сверху-вниз, а с другой — из стороны в сторону. Если увидите грязные полосы, то сразу будет понятно с какой стороны они возникли и где протереть еще раз.Делать это можно с помощью зубной щетки или поролоновой кисти. Сперва насыпьте немножко соды в уголки рам, где обычно скапливается больше всего грязи, затем погасите соду уксусом, чтобы он начал пениться.Оставьте его на 10−15 минут, а после соберите щеткой от углов к центру весь мусор. Оставшуюся грязь протрите поролоновой кистью или салфеткой из микроволокна, намотав ее на кончик сервировочного ножа.Он намного удобнее тряпок. Если окно очень грязное, то первый раз стекла можно протереть тряпкой, а после нанести средство из распылителя и счищать его с помощью скребка.Лучше всего удаляет грязные, въевшиеся пятна с пластиковых рам. После нее, рамы будут чистенькие и белые, как новые. Только не используйте ее сразу на больших поверхностях, губки быстро истираются, и одной вам может не хватить. Лучше основную грязь смыть тряпкой, а то, что не получилось — с помощью меланиновой губки.Места, в которые добраться не получается, протрите шваброй с вращающейся насадкой. Сейчас такие продаются почти в каждом хозяйственном магазине.Прибор, который нужно купить обязательно тем, у кого окон в доме много. Он сэкономит вам массу времени. Как мыть окна с пылесосом? Сначала вы протираете пыль и грязь с помощью распылителя со средством и встроенной насадкой из микрофибры, а затем собираете жидкость пылесосом с прикрепленным к нему резиновым скребком. Результат — очень хороший, потраченных сил и времени — меньше раза в 3. Но пылесос подойдет только для мытья стекол, с рамами и подоконниками нужно будет справляться по-старинке, с тряпочкой.Если у вас дома есть стеклокерамическая плита, вы знаете, что ее нужно чистить с помощью железного скребка. Именно он поможет вам снять старую засохшую краску со стекол, пятна мазута или заводские наклейки со стеклопакетов, даже если они намертво присохли к стеклу.Пригодится тем, кто живет рядом с трассой или, напротив, в тени деревьев, от которых тоже летит пыльца и сок, оставляя на окнах разводы после дождя. После того, как вы отмыли окно, обработайте его средством антидождь, которое можно купить в автосалоне. При нанесении такой состав образует защитную пленку, которая не позволяет каплям воды растекаться кляксами на стеклах. В результате окна будут чистыми намного дольше, а пыль и грязь будет меньше на них оседать.