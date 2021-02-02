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Как отмыть окна быстро и качественно

Совсем скоро наступит пора отмывать окна после зимы. Рассказываем, как сделать это быстро и качественно.
Как отмыть окна быстро и качественно

Пасмурный день – лучшее время


Не забываем первое правило: мыть окна лучше в пасмурный день, на солнце средство для стекол слишком быстро высыхает. Вы просто не успеваете протереть влажное стекло тряпкой, и остаются разводы, отмывать которые никто не любит.

Как вымыть окна: оптимальное средство


Как отмыть окна быстро и качественно
Конечно, можно остановится на хорошем средстве для чистки стекол, но уксус с водой вовсе не хуже. Напротив, после него разводов меньше всего. Простой рецепт: смешать уксус с теплой водой в пропорции 1:8, добавить по желанию 10 капель эфирного масла лимона и перелить в бутылку с распылителем. Запах, конечно, будет, но выветрится очень быстро.

Без разводов


Как отмыть окна быстро и качественно
Лучше всего двигаться в разных направлениях: с одной стороны стекла протирать сверху-вниз, а с другой — из стороны в сторону. Если увидите грязные полосы, то сразу будет понятно с какой стороны они возникли и где протереть еще раз.

Как оттереть грязные рамы


Как отмыть окна быстро и качественно

Делать это можно с помощью зубной щетки или поролоновой кисти. Сперва насыпьте немножко соды в уголки рам, где обычно скапливается больше всего грязи, затем погасите соду уксусом, чтобы он начал пениться.
Оставьте его на 10−15 минут, а после соберите щеткой от углов к центру весь мусор. Оставшуюся грязь протрите поролоновой кистью или салфеткой из микроволокна, намотав ее на кончик сервировочного ножа.

Резиновый скребок заменит тряпку


Как отмыть окна быстро и качественно
Он намного удобнее тряпок. Если окно очень грязное, то первый раз стекла можно протереть тряпкой, а после нанести средство из распылителя и счищать его с помощью скребка.

Меламиновая губка отмоет пятна на белом пластике


Как отмыть окна быстро и качественно

Лучше всего удаляет грязные, въевшиеся пятна с пластиковых рам. После нее, рамы будут чистенькие и белые, как новые. Только не используйте ее сразу на больших поверхностях, губки быстро истираются, и одной вам может не хватить. Лучше основную грязь смыть тряпкой, а то, что не получилось — с помощью меланиновой губки.

Швабра с телескопической ручкой для труднодоступных мест


Как отмыть окна быстро и качественно
Места, в которые добраться не получается, протрите шваброй с вращающейся насадкой. Сейчас такие продаются почти в каждом хозяйственном магазине.

Оконный пылесос для больших окон


Как отмыть окна быстро и качественно

Прибор, который нужно купить обязательно тем, у кого окон в доме много. Он сэкономит вам массу времени. Как мыть окна с пылесосом? Сначала вы протираете пыль и грязь с помощью распылителя со средством и встроенной насадкой из микрофибры, а затем собираете жидкость пылесосом с прикрепленным к нему резиновым скребком. Результат — очень хороший, потраченных сил и времени — меньше раза в 3. Но пылесос подойдет только для мытья стекол, с рамами и подоконниками нужно будет справляться по-старинке, с тряпочкой.

Скребок с лезвием для пятен краски и наклеек


Как отмыть окна быстро и качественно
Если у вас дома есть стеклокерамическая плита, вы знаете, что ее нужно чистить с помощью железного скребка. Именно он поможет вам снять старую засохшую краску со стекол, пятна мазута или заводские наклейки со стеклопакетов, даже если они намертво присохли к стеклу.

Жидкость для лобового стекла


Как отмыть окна быстро и качественно

Пригодится тем, кто живет рядом с трассой или, напротив, в тени деревьев, от которых тоже летит пыльца и сок, оставляя на окнах разводы после дождя. После того, как вы отмыли окно, обработайте его средством антидождь, которое можно купить в автосалоне. При нанесении такой состав образует защитную пленку, которая не позволяет каплям воды растекаться кляксами на стеклах. В результате окна будут чистыми намного дольше, а пыль и грязь будет меньше на них оседать.
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