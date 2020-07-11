Правила этикета в средневековой Европе

Известно, что в раннем средневековье монархи и их приближенные сильно не усложняли свою жизнь изящными манерами и выполнением множества правил. Однако вместе с крестоносцами, возвращавшимися из восточных стран и Византии, в Европу постепенно проникла и расцвела мода на придворные церемонии, комплекс которых стал называться этикетом.



Начиная с XV века церемониал королевских дворов настолько усложнился, что потребовалась даже особая должность церемониймейстера – человека, следящего за выполнением всех сложных требований поведения и знающего все эти правила. Не забыть их помогали многочисленные пособия по этикету. Порой правила доходили до абсурда. Так, например, в XVI веке Франсуа де Вьевиль, будущий маршал Франции, был приглашен на обед к английскому королю Эдуарду VI. В своих мемуарах де Вьевиль так описывал увиденное: «На обеде прислуживали рыцари ордена Подвязки. Они вносили блюда и, приблизившись к столу, опускались на колена. Блюда у них принимал главный гофмейстер и обслуживал короля, тоже стоя на коленах. Мы, французы, находили весьма странным, что рыцари, происходящие из самых именитых родов Англии, отличные мужи и военачальники, стоят на коленях, ведь у нас даже прислуживающие пажи склоняют колени только в дверях, входя в зал.

» Примерно сто лет спустя этот обычай еще сохранялся. Английский король Чарльз II решил похвастаться перед французским гостем – на торжественном обеде присутствовал Антуан де Грамон, граф де Гиш. «Не правда ли, там, дома, Вы подобного не видели? Французского короля ведь не обслуживают, стоя на коленях?» - спросил монарх, на что остроумный француз ответил: «Я полагал, что эти господа стоят на коленях, чтобы испросить прощения за многие плохие блюда, поданные Твоему величеству . Герцог Антуан де Грамон граф де Гиш Особенно отличался строгими и не всегда оправданными правилами церемониал испанского двора. Особенное внимание в нем отдавалось неприкосновенности женской чести, а забота о королевских особах доходила до абсурда. К испанской королеве не мог прикоснуться ни один мужчина, кроме короля. Даже случайное касание руки каралось смертью. Известен один исторический факт, который является прекрасной иллюстрацией царивших тогда «перегибов». В конце XVII века королева Мария-Луиза, жена Карла II, прогуливалась верхом, но лошадь внезапно понесла. Несчастная женщина была на волосок от гибели, так как она вывалилась из седла, а ноги ее запутались в стременах. Два молодых офицера спасли свою королеву - остановили лошадь и помогли ей выпутаться, но затем, не дожидаясь монаршей благодарности, спешно покинули королевский двор и укрылись за границей, ведь за прикосновение к королеве их должны были казнить.Мария Луиза Орлеанская — королева-консорт Испании, жена короля Карла II Кстати, в похожей ситуации из-за таких же правил этикета уже в 1880 году на глазах у многочисленной свиты погибла молодая жена короля Сиама Сунанда Кумарираттана. Она каталась по озеру вместе с новорожденной дочкой, но случайно лодка перевернулась, и королева с ребенком оказались в воде. Помочь им многочисленные свидетели не смогли, так как многовековой этикет не позволял прикасаться к монаршим особам. Король Рама V после этого происшествия старинное правило отменил. Самый известный из подобных исторических анекдотов (впрочем, его чаще называют мифом), касается испанского короля Филиппа III, который то ли чуть не умер от ожогов, то ли задохнулся, сидя у камина, пока придворные бегали за одним из грандов, который имел право прикасаться к королю и двигать его кресло. Сын этого монарха, Филипп IV, тоже отличался особой строгостью в вопросе выполнения правил этикета. Говорили, что он улыбался не больше трех раз в жизни и требовал того же от своих близких. Французский посланник Берто писал: «Король действовал и ходил с видом ожившей статуи… Он принимал приближенных, выслушивал и отвечал им с одним и тем же выражением лица, и из всех частей его тела шевелились только губы». Филипп IV , портрет работы Диего Веласкеса, 1656 год Кстати, возвращаясь к вопросу женской чести, хочется упомянуть, что супружеские обязанности в королевских семьях также были строго регламентированы. Зато король был единственным мужчиной, который после захода солнца мог оставаться на женской половине дворца. Все остальные представители сильного пола оттуда удалялись, вероятно, тоже под страхом смертной казни. Еще одним европейским монархом, который запомнился потомкам как поборник строгого этикета, был знаменитый Король-Солнце Людовик XIV. Он отличился тем, что тщательно расписал обязанности для нескольких сотен приближенных: кто именно подносит утром тапочки, а кто – халат. Если сегодня мы жалуемся на раздутый руководящий аппарат, то количество придворных и обслуги в королевским дворце во Франции XVII века нас могло бы просто шокировать: только вельмож, управляющих кухней, было 96 человек, а весь персонал «пищеблока» насчитывал около 400 человек! Впрочем, другие правители также не отставали. В Англии, например, почти до XIX века существовала специальная и весьма почетная должность «королевский откупорщик океанских бутылок с письмами». А все простые смертные, открывающие найденные на берегу бутылки, считались преступниками, и грозила им, как обычно, смертная казнь, чтобы не лезли в чужие должностные обязанности. Нам кажется, что сегодня правила этикета не так строги, и даже при монарших дворах царят свобода и толерантность. Однако это не совсем верно, и церемониал себя пока полностью не изжил. Так, например, интересный случай случился с Булатом Окуджавой во время его путешествия по Швеции. Он вдруг увидел, как по улице проехала сама королева. Поэт глядел на нее во все глаза, и правительница тоже два раза посмотрела в ответ! Удивленный столь простой и неформальной обстановкой, царившей, судя по всему, при местном дворе, Окуджава написал шведской королеве благодарственное письмо. Она ответила: «Да, я помню Вас. Я действительно дважды на Вас посмотрела, потому что из всех присутствующих только Вы не сняли шляпу.» Остается радоваться, что нашего великого соотечественника хотя бы не казнили за грубое нарушение этикета . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: