Ёлочные игрушки в деревенском стиле

Деревенский декор очень уютный и согревающий, поэтому он так популярен для любого помещения. Мы все любим деревенский декор для семейных праздников, таких как Новый Год, поэтому сегодня я собираюсь поделиться деревенскими рождественскими украшениями.
Они могут превратить вашу елку в красивую и уютную, а также стать милым подарком для гостей. Какие они могут быть?
Большинство рождественских украшений в деревенском стиле можно легко сделать своими руками, поэтому вам нужно подумать о некоторых материалах, которые придадут деревенский вид вашему дому. Это могут быть палочки, дерево и фанера всех видов, кора деревьев, пни, кусочки дерева — все, что связано с деревом! Не забывайте природные дары, такие как сосновые шишки, ягоды, еловые ветки, желуди, орехи и папоротники, даже фрукты, они тоже могут быть хорошей идеей, и некоторые из них принесут прекрасный аромат в ваше пространство, смешивайте их, как вам нравится для достижения незабываемого аромата. Экспериментируйте с мешковиной и шпагатом, с кружевом и состаренным металлом, со всем винтажным, если вы предпочитаете деревенский стиль.
Какие украшения можно сделать? Есть так много идей, которые стоит попробовать! Кусочки дерева могут быть хорошей основой для различных цитат, изображений и даже имен, они могут использоваться как подставки — идеальный рождественский подарок, верно?
Получите больше идей ниже и сделайте свою елку удивительно деревенской!
Деревянный орнамент с маленьким деревянным оленем — прекрасный и красивый предмет
Белоснежные елочные игрушки, сделанные из дерева
Деревенские елочные игрушки из палочек, вечнозеленых растений, пуговиц и шпагата имитируют елки
Обернутый шпагатом новогодний шар с красным бантиком и ржавыми колокольчиками — отличное деревенское украшение, которое вы можете сделать cвоими руками
Рождественское украшение из сушеных цитрусовых — прекрасная идея с очаровательным запахом
Новогоднее украшение из желудей с подходящим бантом выглядит смелым и потрясающим
Украшение в виде сердца из деревянных палочек — прекрасная идея для придания пространству легкого деревенского стиля
Природное украшение из среза ветки, деревянных бусин и полосатым бантом
Деревенское украшение из деревянного среза с расписными растениями, деревянными бусинами и шпагатом
Елочная игрушка в виде снеговика из кусочков дерева, клетчатый шарф и несколько палочек идеально подходят для елки
Звездочка с вечнозелеными растениями и красно-белым шпагатом — это легко сделать своими руками
Старинная деревенская елочная игрушка из деревянной доски с каллиграфией, бантом из мешковины и зеленью сверху
Небольшие срезы дерева с яркими клетчатыми бантами и надписями идеально подходят для украшения вашего дома к Новому Году
Елочные украшения, обернутые мешковиной и шпагатом — симпатичная идея для деревенского декора
Милые деревенские новогодние украшения из фанерных кружков, зелени и полосатых петель идеально подходят для домашнего декора
Железные колокольчики со звездами и клетчатыми лентами — прекрасный винтажный декор
Новогодние украшения в виде медвежат с бантами и вечнозелеными растениями, а также множество лент вокруг
Красные и белые сани из палочек для мороженого с вечнозелеными растениями и колокольчиками можно легко сделать самостоятельно
Очень простые деревянные бусины и колокольчики в деревенском стиле
Старинные металлические формочки для печенья со шпагатом - идеальные и крутые новогодние украшения в деревенском стиле
Украшения из деревянных кусочков с сосновыми шишками и клетчатыми лентами очень милые и натуральные
Потрясающие елочные игрушки из ткани в деревенском стиле
Полосатые звездочки с пришитыми пуговицами и шпагатом
Крутые елочные украшения со среза ветви и наклеенными фотографиями
Стрелы из веток, перьев и деревянных бусин
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