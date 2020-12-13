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Ёлочные игрушки в деревенском стиле

Деревенский декор очень уютный и согревающий, поэтому он так популярен для любого помещения. Мы все любим деревенский декор для семейных праздников, таких как Новый Год, поэтому сегодня я собираюсь поделиться деревенскими рождественскими украшениями. 
Ёлочные игрушки в деревенском стиле
Они могут превратить вашу елку в красивую и уютную, а также стать милым подарком для гостей. Какие они могут быть?

Большинство рождественских украшений в деревенском стиле можно легко сделать своими руками, поэтому вам нужно подумать о некоторых материалах, которые придадут деревенский вид вашему дому. Это могут быть палочки, дерево и фанера всех видов, кора деревьев, пни, кусочки дерева — все, что связано с деревом! Не забывайте природные дары, такие как сосновые шишки, ягоды, еловые ветки, желуди, орехи и папоротники, даже фрукты, они тоже могут быть хорошей идеей, и некоторые из них принесут прекрасный аромат в ваше пространство, смешивайте их, как вам нравится для достижения незабываемого аромата. Экспериментируйте с мешковиной и шпагатом, с кружевом и состаренным металлом, со всем винтажным, если вы предпочитаете деревенский стиль.

Какие украшения можно сделать? Есть так много идей, которые стоит попробовать! Кусочки дерева могут быть хорошей основой для различных цитат, изображений и даже имен, они могут использоваться как подставки — идеальный рождественский подарок, верно?

 Винтажные ржавые колокольчики могут быть классным украшением, как и винтажные формочки для печенья, и все, что вам нужно сделать, это просто добавить к ним шпагат. Используйте палочки для создания рождественских украшений в форме саней с крошечными колокольчиками, используйте шары, обернутые шпагатом и мешковиной, и многое, многое другое!
Получите больше идей ниже и сделайте свою елку удивительно деревенской!

Деревянный орнамент с маленьким деревянным оленем — прекрасный и красивый предмет
Ёлочные игрушки в деревенском стиле

Белоснежные елочные игрушки, сделанные из дерева
Ёлочные игрушки в деревенском стиле
Деревенские елочные игрушки из палочек, вечнозеленых растений, пуговиц и шпагата имитируют елки
Ёлочные игрушки в деревенском стиле
Обернутый шпагатом новогодний шар с красным бантиком и ржавыми колокольчиками — отличное деревенское украшение, которое вы можете сделать cвоими руками
Ёлочные игрушки в деревенском стиле
Рождественское украшение из сушеных цитрусовых — прекрасная идея с очаровательным запахом
Ёлочные игрушки в деревенском стиле
Новогоднее украшение из желудей с подходящим бантом выглядит смелым и потрясающим
Ёлочные игрушки в деревенском стиле
Украшение в виде сердца из деревянных палочек — прекрасная идея для придания пространству легкого деревенского стиля
Ёлочные игрушки в деревенском стиле
Природное украшение из среза ветки, деревянных бусин и полосатым бантом
Ёлочные игрушки в деревенском стиле
Деревенское украшение из деревянного среза с расписными растениями, деревянными бусинами и шпагатом
Ёлочные игрушки в деревенском стиле
Елочная игрушка в виде снеговика из кусочков дерева, клетчатый шарф и несколько палочек идеально подходят для елки

Ёлочные игрушки в деревенском стиле
Звездочка с вечнозелеными растениями и красно-белым шпагатом — это легко сделать своими руками
Ёлочные игрушки в деревенском стиле
Старинная деревенская елочная игрушка из деревянной доски с каллиграфией, бантом из мешковины и зеленью сверху
Ёлочные игрушки в деревенском стиле
Небольшие срезы дерева с яркими клетчатыми бантами и надписями идеально подходят для украшения вашего дома к Новому Году
Ёлочные игрушки в деревенском стиле
Елочные украшения, обернутые мешковиной и шпагатом — симпатичная идея для деревенского декора
Ёлочные игрушки в деревенском стиле
Милые деревенские новогодние украшения из фанерных кружков, зелени и полосатых петель идеально подходят для домашнего декора
Ёлочные игрушки в деревенском стиле
Железные колокольчики со звездами и клетчатыми лентами — прекрасный винтажный декор
Ёлочные игрушки в деревенском стиле
Новогодние украшения в виде медвежат с бантами и вечнозелеными растениями, а также множество лент вокруг
Ёлочные игрушки в деревенском стиле
Красные и белые сани из палочек для мороженого с вечнозелеными растениями и колокольчиками можно легко сделать самостоятельно
Ёлочные игрушки в деревенском стиле
Очень простые деревянные бусины и колокольчики в деревенском стиле
Ёлочные игрушки в деревенском стиле
Старинные металлические формочки для печенья со шпагатом - идеальные и крутые новогодние украшения в деревенском стиле
Ёлочные игрушки в деревенском стиле
Украшения из деревянных кусочков с сосновыми шишками и клетчатыми лентами очень милые и натуральные
Ёлочные игрушки в деревенском стиле
Потрясающие елочные игрушки из ткани в деревенском стиле
Ёлочные игрушки в деревенском стиле
Полосатые звездочки с пришитыми пуговицами и шпагатом
Ёлочные игрушки в деревенском стиле
Крутые елочные украшения со среза ветви и наклеенными фотографиями
Ёлочные игрушки в деревенском стиле
Стрелы из веток, перьев и деревянных бусин
Ёлочные игрушки в деревенском стиле
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