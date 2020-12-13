Ёлочные игрушки в деревенском стиле

Деревенский декор очень уютный и согревающий, поэтому он так популярен для любого помещения. Мы все любим деревенский декор для семейных праздников, таких как Новый Год, поэтому сегодня я собираюсь поделиться деревенскими рождественскими украшениями.



Они могут превратить вашу елку в красивую и уютную, а также стать милым подарком для гостей. Какие они могут быть?



Большинство рождественских украшений в деревенском стиле можно легко сделать своими руками, поэтому вам нужно подумать о некоторых материалах, которые придадут деревенский вид вашему дому. Это могут быть палочки, дерево и фанера всех видов, кора деревьев, пни, кусочки дерева — все, что связано с деревом! Не забывайте природные дары, такие как сосновые шишки, ягоды, еловые ветки, желуди, орехи и папоротники, даже фрукты, они тоже могут быть хорошей идеей, и некоторые из них принесут прекрасный аромат в ваше пространство, смешивайте их, как вам нравится для достижения незабываемого аромата. Экспериментируйте с мешковиной и шпагатом, с кружевом и состаренным металлом, со всем винтажным, если вы предпочитаете деревенский стиль.



Какие украшения можно сделать? Есть так много идей, которые стоит попробовать! Кусочки дерева могут быть хорошей основой для различных цитат, изображений и даже имен, они могут использоваться как подставки — идеальный рождественский подарок, верно?

Винтажные ржавые колокольчики могут быть классным украшением, как и винтажные формочки для печенья, и все, что вам нужно сделать, это просто добавить к ним шпагат. Используйте палочки для создания рождественских украшений в форме саней с крошечными колокольчиками, используйте шары, обернутые шпагатом и мешковиной, и многое, многое другое!Получите больше идей ниже и сделайте свою елку удивительно деревенской!Деревянный орнамент с маленьким деревянным оленем — прекрасный и красивый предметБелоснежные елочные игрушки, сделанные из дереваДеревенские елочные игрушки из палочек, вечнозеленых растений, пуговиц и шпагата имитируют елкиОбернутый шпагатом новогодний шар с красным бантиком и ржавыми колокольчиками — отличное деревенское украшение, которое вы можете сделать cвоими рукамиРождественское украшение из сушеных цитрусовых — прекрасная идея с очаровательным запахомНовогоднее украшение из желудей с подходящим бантом выглядит смелым и потрясающимУкрашение в виде сердца из деревянных палочек — прекрасная идея для придания пространству легкого деревенского стиляПриродное украшение из среза ветки, деревянных бусин и полосатым бантомДеревенское украшение из деревянного среза с расписными растениями, деревянными бусинами и шпагатомЕлочная игрушка в виде снеговика из кусочков дерева, клетчатый шарф и несколько палочек идеально подходят для елкиЗвездочка с вечнозелеными растениями и красно-белым шпагатом — это легко сделать своими рукамиСтаринная деревенская елочная игрушка из деревянной доски с каллиграфией, бантом из мешковины и зеленью сверхуНебольшие срезы дерева с яркими клетчатыми бантами и надписями идеально подходят для украшения вашего дома к Новому ГодуЕлочные украшения, обернутые мешковиной и шпагатом — симпатичная идея для деревенского декораМилые деревенские новогодние украшения из фанерных кружков, зелени и полосатых петель идеально подходят для домашнего декораЖелезные колокольчики со звездами и клетчатыми лентами — прекрасный винтажный декорНовогодние украшения в виде медвежат с бантами и вечнозелеными растениями, а также множество лент вокругКрасные и белые сани из палочек для мороженого с вечнозелеными растениями и колокольчиками можно легко сделать самостоятельноОчень простые деревянные бусины и колокольчики в деревенском стилеСтаринные металлические формочки для печенья со шпагатом - идеальные и крутые новогодние украшения в деревенском стилеУкрашения из деревянных кусочков с сосновыми шишками и клетчатыми лентами очень милые и натуральныеПотрясающие елочные игрушки из ткани в деревенском стилеПолосатые звездочки с пришитыми пуговицами и шпагатомКрутые елочные украшения со среза ветви и наклеенными фотографиямиСтрелы из веток, перьев и деревянных бусин