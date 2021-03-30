Как украсить дом своими руками: вдохновляющие идеи и мастер-классы

В этой статье мы расскажем о том, как украсить свой дом своими руками.

Воплотить готовые идеи вам помогут наши мастер-классы, а вдохновиться для создания собственных — подборка фото со множеством классных украшений.

Венок для украшения входной двери с цветами и забавным кроликом. Подойдет для украшения на Пасху или для просто весеннего декора