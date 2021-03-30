Как украсить дом своими руками: вдохновляющие идеи и мастер-классы

В этой статье мы расскажем о том, как украсить свой дом своими руками.
Воплотить готовые идеи вам помогут наши мастер-классы, а вдохновиться для создания собственных — подборка фото со множеством классных украшений.
Венок для украшения входной двери с цветами и забавным кроликом. Подойдет для украшения на Пасху или для просто весеннего декора
Снежная тема для зимнего декора гостиной и столовой: пушистые перья и бумажные снежинки
Несомненно, большую роль в оформлении интерьера играют аксессуары: вазочки, интересные детали, разноцветные декоративные подушки, статуэтки и т.д. Чтобы они не превратились в простые «пылесборники», не обязательно приглашать дизайнера. С этой задачей при желании можно справиться и самостоятельно. Здесь главное – выдержать украшения в едином стиле, который бы не выбивался из общего интерьера комнаты или целого дома.
Модные покрывала из гигантской пряжи удачно украшают как спальни, так и диваны в гостиных
При этом каждая комната нуждается в индивидуальном решении. К примеру, для гостиной не подойдут такие легкомысленные украшения, как декоративные веники-обереги, фрукты, плетеные корзиночки. Эти аксессуары будут лучше смотреться как декор для кухни.
Рождественский декор для гостиной и столовой
Шьем декоративную подушку для гостиной
Одним из самых функциональных украшений для гостиной являются подушки (см. фото). Кроме того, они имеют большое эстетическое значение. Они могут быть выполнены как из контрастных материалов, так и быть подобраны в тон к основному цвету интерьера. Такие декоративные подушки можно сделать своими руками. С этим справится даже начинающая рукодельница.
Необычная декоративная подушка ручной работы, расшитая металлическими кнопками
Для изготовления подушек подойдет практически любой понравившийся вам материал, однако он должен соответствовать определенным критериям:
- отлично держать форму;
- быть устойчив к стирке;
- быть гипоаллергенным.
Другая забота – грамотно подобрать материал для наполнителя. Предпочтение здесь лучше отдать поролону и силикону. И еще один момент: материал для наволочки лучше предпочесть плотный, при этом его цвет по возможности должен быть светлым, без рисунков. Здесь оптимальным будет выбрать хлопок.
Декоративные подушечки в форме сердца и стрел, расшитые пайетками. Выкройки для таких просто нарисовать даже начинающему, так как они полностью симметричные
Определившись с материалом, приступаем в подбору формы подушки. Здесь все зависит от ваших личных предпочтений, а также от интерьера помещения. Так, если он выдержан в строгом классическом стиле, то неуместными будут подушки в стиле пэчворк.
Самые популярные формы подушек:
- квадратная;
- круглая;
- прямоугольная.
Переходим к пошиву подушек.
Декоративная подушка с нашитым вручную фетровым рождественским венком из омелы
Совет! Наиболее удачным швом для пошива чехлов и наволочек будет бельевой. Детали совмещаем и сшиваем лицевыми сторонами вверх. Аккуратно заутюживаем, после чего зашиваем их вниз. Осыпающийся край материала, таким образом, окажется внутри шва. Это защищает его от осыпания.
Еще оригинальная идея для необычных вазочек в гостиную: связанные собственноручно уютные теплые чехлы
В спальне или гостиной в бохо-стиле отлично будет смотреться такая уникальная карта мира в технике пэчворк
Мастер-класс для детской
Детская комната дает огромный выбор для фантазии и претворения идей в жизнь, ведь дети так любят яркие и оригинальные вещи. А если привлечь их к выполнению несложных поделок под вашим руководством, то этот процесс превратится в настоящую игру.
Рассмотрим некоторые идеи, как своими руками сделать игрушку. Она станет не только оригинальным украшением для детской комнаты, но и верным другом для вашего ребенка.
Вот такие милые игрушки можно сшить своими руками для ребенка
Материалы, которые вам понадобятся:
- ткань двух расцветок (желательно выбирать ту, которая не сядет при стирке);
- швейные принадлежности;
- пуговицы;
- наполнитель (подойдет синтепон).
Совет! Заранее подберите выкройку или сделайте ее самостоятельно, чтобы игрушка получилась более аккуратной.
Затем вырежьте выкройку и переведите ее на материал. Для того, чтобы сделать игрушке ушки, нос и лапки, можно использовать ткань другого цвета, можно контрастного.
Выкройки для мягкой игрушки с фото выше.
Рис. 1
Выкройки для мягкой игрушки с фото выше.
Рис. 2
Сшиваем детали мягкой игрушки
Выполняем стачивание деталей головы своими руками. Переднюю часть головы образуют три детали. Стачиваем переднюю и заднюю части, не забывая о вставке предварительно подготовленных ушек. Набиваем игрушку наполнителем постепенно, при сборке отдельных деталей. И у вас получится игрушка, как на фото выше.
Еще проще делаются игрушечные кролики из нитяных помпонов
Украшения для частного дома
Сезонный осенний декор крыльца
Очень много вариантов декора можно придумать с тротуарной и фасадной плиткой, а еще сейчас очень модны украшения для дома из бетона. Частичное раскрашивание таких украшений в золотой цвет, как на фото, популяризовали скандинавские дизайнеры
Если у вас частный дом, то вам предоставлен наибольший простор для реализации своих идей. Действительно, воображению есть где разгуляться на большой площади коттеджа. Дополнительное поле деятельности — экстерьер дома: крыша, крыльцо, двор, забор и т.д. Как их украсить, можно посмотреть на фото или на видео ниже.
Особенно красиво свой дом можно украсить к Новому году.
Роскошный декор столовой к празднованию Нового года
Рождественская сервировка стола
Нескучный и позитивный современный пасхальный декор
Идеи, как украсить свой дом ко дню рождения
Здесь ваша фантазия может как следует разгуляться. Ведь при украшении дома к какому-либо событию, особенно ко дню рождения, можно пренебречь необходимостью соблюдения соответствия интерьеру: все равно после праздника украшение будет «демонтировано».
Пожалуй, самым популярным украшением для дома на случай дня рождения являются воздушные шары. Лучше выбирать не обычные шары, которые будут грустно висеть на двери, а наполненные гелием (см. фото).
Гелиевые воздушные шарики, украшенные яркими неоновыми гигантскими бусинами
Сделать это можно недорого практически в любом магазине подарков. Такими разноцветными шарами можно красиво оформить большую вывеску с поздравлением на день рождения и повесить этот праздничный шедевр, например, на стену.
Чтобы сделать такое украшение для воздушных шаров, как на фото выше, понадобится: флористическая пена в форме шаров, краска, губка для нанесения краски, большая игла. Длина иглы должна превышать диаметр самого большого из флористических пенных шаров
Настенное украшение из цветной бумаги на день святого Валентина
Идеи украшений для дома из бумаги
Предлагаем оригинальный вариант украшения, для которого вам понадобится следующее:
- декоративная бумага;
- ленты, кружева;
- ткань для украшений из бумаги для интерьера;
- фотографии;
- различные подручные материалы.
С помощью этих простых материалов можно красиво украсить любой предмет интерьера, но мы предлагаем декорировать старый, ненужный чемодан. Это станет неожиданным решением для интерьера гостиной или спальни, или кухни. А, кроме того, послужит для хранения различных вещей.
Просто аккуратно оклейте чемодан снаружи бумагой и тканью. Для декорирования на него можно хаотично приклеить фотографии, а края украсить ленточками, тесьмой, кружевами. Такой чемодан, декорированный бумагой, можно сделать в любом стиле (см. фото).
Декоративный чемодан для интерьеров в стиле прованс или шебби шик можно сделать, оклеив его подходящими обоями, салфетками или журнальными вырезками. В зависимости от материалов выбирается подходящая техника выполнения
Объемное настенное украшение можно сделать в технике квиллинг
Геометричное настенное украшение из бумаги: абстрактный сюжет из объемных пирамид приглушенных цветов
Другой интересный вариант украшения комнаты — это панно с записками. Для этого вам понадобится плотная ткань благородного вида или бумага темного оттенка. Прикрепите ее на стену и наклеивайте на нее стикеры (любой нравящейся формы, например в виде листьев дерева). Каждый раз, когда вы будете принимать гостей, можно предложить им написать на листочках их желания, цели, мечты или пожелания для вашей семьи.
Есть очень много идей для доски с записками и фотографиями. Одна из них — с использованием металлической сетки
Цветочная гирлянда со светодиодами, подходящая для каждодневного декора комнаты
Помпоны из бумаги
Не менее интересную поделку из бумаги можно сделать в форме помпонов. Материалы, который нам понадобятся:
- цветная папиросная бумага;
- ножницы;
- нитки.
Сначала складываем друг на друга несколько слоев бумаги. Собираем их в виде гармошки.
Совет! Чем больше листов, тем объемнее будет сам помпон.
Такими большими помпонами можно украсить дом ко дню рождения
Перевяжите ниткой середину листа, при этом не стягивая его. Кончики нити должны быть достаточно длинными, чтобы украшение потом можно было легко подвесить. Края гармошки можно вырезать полукругом или треугольником. Расправляем каждый лист гармошки по отдельности. После этого приступаем к расправлению и растягиванию отдельно каждого слоя. И у вас получится вот такой милый помпон.
Подвесные самодельные игрушки из бумаги и подручных материалов
Уникальная рама для настенного зеркала, сделанная с помощью наклеивания на фанерную основу раскрашенных одноразовых пластиковых ложечек
Георгин из бумаги
О том, как можно сделать цветы из бумаги, смотрите на видео.
Идей, как красиво украсить свой дом – великое множество. Вам остается только выбрать те из них, которые больше подходят для вашего интерьера.
Простые подвесные игрушки для украшения дома на Пасху
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